TSKB, sürdürülebilirlik finansmanındaki deneyimini paylaştı

25 Aralık 2017

Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) üyeleri Paris’te düzenlenen Tek Gezegen (One Planet) Zirvesi kapsamında, iklim finansmanının yaygınlaşması temasıyla bir araya geldi. IFDC üyesi olan TSKB, birçok uluslararası finans kuruluşunun yer aldığı etkinlikte, sürdürülebilirliğin finansmanı alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB), üyesi olduğu IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü), Paris’te düzenlenen Tek Gezegen (One Planet) Zirvesi kapsamında bir dizi etkinlik organize ederken iklim değişikliğinin finansmanı temalı iki farklı rapor da yayınladı.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla bir araya gelen IDFC üyeleri, IDFC tarafından 2015’te COP21 esnasında yayınlanan İklim Deklarasyonu’na bağlılıklarının altını çizdi. İklim değişikliği çalışmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin gönüllülük esasına dayalı 5 ilkeden oluşan İklim Deklarasyonu, düşük karbonlu kalkınmayı destekleyen finans kuruluşlarına rehberlik etmeyi amaçlıyor. TSKB, iklim stratejilerine bağlılık, iklim risklerinin yönetimi, iklimle uyumlu hedefl eri destekleme, iklim performansını iyileştirme ve iklim performansını açıklama ilkelerinin yer aldığı deklarasyonun ilk imzacıları arasında bulunuyor.

“Finans sektörüne büyük rol düşüyor”

IDFC’nin, Tek Gezegen Zirvesi öncesinde iklim finansmanının yaygınlaşması temasıyla düzenlediği konferansta konuşmacı olan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle mücadele için pek çok farklı alanda yatırım yapılması gerekiyor. Altyapı iyileştirmeleri, yenilenebilir enerji santralleri, üretim tesislerinin daha verimli üretim düzeyine geçişi, şehirlerin sürdürülebilir dönüşümü gibi başlıklar bu kapsamda değerlendiriliyor. Dünyanın neredeyse her köşesine yayılan bu tip projelerin hayata geçmesi için finansman kuşkusuz en önemli araçlardan biri. Bu nedenle, iklim hedefl erinin gerçekleştirilmesinde finans sektörüne büyük rol düşüyor. IDFC gibi küresel arenada etkinliği giderek artan bir inisiyatifin Türk finans sektöründen tek üyesi olarak, dünyanın önde gelen kalkınma finansmanı kurumlarıyla beraber imzaladığımız ‘İklim Deklarasyonu’na bağlılığımızı vurgulamayı çok önemsiyoruz.”

“Yenilikçi araçlar iklim finansmanında fark yaratacak”

Çiğdem İçel, TSKB’nin sürdürülebilirliğin finansmanı konusundaki çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “TSKB, 67 yıldır Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefine hizmet etmek için çalışan bir banka. Dolayısıyla sürdürebilirlik en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturuyor. Örneğin 2016’da ihraç ettiğimiz Türkiye’nin ve bölgenin ilk sürdürülebilir/yeşil tahviliyle sürdürülebilirliğin finansmanı alanında önemli bir işe imza attık. Gerek tahvilin gördüğü ilgi gerek sonrasında yaptığımız yatırımcı görüşmeleri ve aldığımız ödüller, bu öncü adıma olan inancımızı güçlendirdi. Benzer şekilde bu yıl dünyada bir ilke imza attık ve sermaye benzeri sürdürülebilir tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Bu tip yenilikçi araçların, iklim finansmanı konusunda çok fark yaratacağına inanıyoruz. Bugün, sürdürülebilirlik yatırımlarının portföyümüzdeki payı yüzde 60’a ulaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz.”

TSKB’nin sürdürülebilirlik alanındaki deneyimleri IDFC raporunda yer aldı

IDFC, etkinliklerle eşzamanlı olarak iki farklı rapor da yayınlandı. IDFC, zirvede İklim Değişikliği Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 2017 Uygulama Raporu'nun lansmanını yaptı. Rapor, İklim Değişikliği Çalışmalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Gönüllülük Esasına Dayalı 5 İlkenin nasıl uygulandığına dair vaka analizlerine yer veriyor. Raporda, TSKB de Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi deneyimini anlatıyor. 2015-2016 IDFC Yeşil Finansman Raporu'nda ise, 3,5 trilyon dolar toplam aktif büyüklüğe sahip olan ve yıllık toplam 800 milyar doları kalkınma finansmanı taahhüdünde bulunan IDFC üyelerinin sürdürülebilirliğin finansmanına yaptıkları katkıya yer verildi. Rapordaki bilgilere göre, IDFC üyelerinin iklim finansmanı taahhüdü 2015 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 17 artarak 173 milyar dolara ulaştı.