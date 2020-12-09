TSKB, 'yeşil'e odaklandı

Didem ERYAR ÜNLÜ

Kalkınma bankaları, iklim ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek büyük bir potansiyele sahipler. Türkiye’de ise Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında yer alan TSKB, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilenebilir enerji finansmanı gibi çok sayıda alanda sürdürülebilir finans modellerinin gelişmesinde lider bir rol üstleniyor.

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir kılmak adına tüm ülkeleri kendi önceliklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek iyileştirmeler yapmak üzere birleştiriyor. Kalkınma bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilen çabalar sürdürülebilir bir dünya hedefini gerçek kılıyor” diyen TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Meral Murathan’dan, bu alanda dünya genelinde yaşanan gelişmeleri ve TSKB’nin çalışmalarını dinledik:

Yeni dünyada sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ön plana çıkacak

“İklim değişikliği, doğal afetler ve biyoçeşitlilikte yaşanan kayıplar hayatımızı her ne kadar etkilese de COVID-19 salgınıyla birlikte iş modellerimizi güncel gelişmelere göre düzenleyerek, gelecek dönemler için hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Daha dayanıklı ve değişimlere hızlı adapte olabilen ekonomiler oluşturmak için gerekli dönüşümün, geniş etki alanı sayesinde finans sektörünün öncülüğünde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Pandemi sonrası şekillenecek yeni dünyada özellikle sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık alanlarının ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde, yenilenebilir enerji ve çevre temalarının yanı sıra sosyal sürdürülebilirlik kapsamında kadın istihdamı, fırsat eşitliği ve gelişmekte olan bölgeleri destekleyen temalar önem kazanmaya devam edecek. Altyapı, sağlık sektörü ve Ar-Ge yatırımlarının da artacağını ve üretim sektörünün her aşamasının daha esnek, değişimleri yönetebilen bir sisteme sahip olmak üzere harekete geçeceğini öngörüyoruz.”

Sürdürülebilir tahvil ihraçları yıllık yüzde 35’in üzerinde artıyor

“Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık, geleceğin inşa süreçlerinde artan rolü ve sorumlulukları bakımından çok önemli bir yer kaplıyor. Globalde son 5 yıl içinde yeşil tahvil, sosyal tahvil ve her iki kriteri de kapsayan sürdürülebilir tahvil ihraçları yıllık ortalama yüzde 35’in üzerinde olmakla birlikte; dikkat çeken bir oranda da artış gösteriyor. Pandemiye rağmen, 2020 ilk yarı yılı içinde ihraç büyüklüğü yüzde 20 artarak 170 milyar doların üzerine çıktı. Bununla beraber, COVID-19’un etkilerini azaltmaya yönelik kaynak yaratmak için başta Kalkınma Finansmanı Kurumları olmak üzere, ihraççıların COVID-19 temalı sosyal tahvil ihraçları da bu sene için önemli bir gelişme oldu. İklim değişikliği, insanlığın geleceği açısından büyük bir tehdit oluştururken, sürdürülebilir bir dünyanın sağlanabilmesi için düşük karbon ekonomisine geçişin hızlanması hayati önem taşıyor. Bu anlayışla önümüzdeki yıllarda karbon ayak izini periyodik olarak hesaplayarak, karbon nötr olmaya ve sıfır karbon prensipleriyle bankacılık faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Ülkemizin karbon ayak izinin her yıl 14.4 milyon ton azaltılmasına katkı sağlıyoruz

“Ekonomik, sosyal ve çevresel eksenlerde sürdürülebilir ve kapsayıcı yatırımlara odaklı çalışmalarımız ile toplam kredi portföyümüzün yaklaşık yüzde 74 gibi büyük bir oranı, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, çevre yatırımları, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, kalkınmada öncelikli bölgelerin desteklenmesi gibi sürdürülebilir finansman temalı kredilerden oluşuyor. Başta yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, altyapı ve lojistik olmak üzere son 5 yıllık dönemde reel sektöre doğrudan toplam 7 milyar dolar tutarında finansman sağladık. Buna ek olarak; demir çelik, çimento, tekstil, alüminyum, otomotiv yan sanayi, kimya sektörlerindeki firmalara bugüne kadar enerji ve kaynak verimliliği, üretim süreçleri ve atık yönetimi gibi alanlarda 2013 yılından beri 150’ye yakın projeye 1 milyar dolar seviyesinde fon aktardık. Tüm bu desteklerle ülkemizin karbon ayak izinin her yıl 14.4 milyon ton seviyesinde azaltılmasına katkı sağlıyoruz.”

4 trilyon dolarlık Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü

“Bankamız, toplam aktif büyüklüğü 4 trilyon dolar olan 26 adet kalkınma bankasının oluşturduğu Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü’nün (IDFC) hem kurucu hem de yönetim komitesi üyeleri arasında bulunuyor. 32 adet finansal kurumun oluşturduğu Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği (ELTI) ve 21 adet finansal kurumun oluşturduğu D20-Uzun Vadeli Yatırımcılar Kulübü (LTIC) gibi oluşumlara da üyeliğimiz bulunuyor. Bu kurumlarla sürdürülebilir kalkınma bankacılığına yönelik ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma finansmanı kurumları arasında stratejik iş birliklerini desteklemek ve geliştirmek gibi ortak bir amacımız bulunuyor.”

ESG notu ile dünyada en iyi bankalar arasında

“Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) rating notuyla Türkiye’de ilk sırada, dünyada ise en iyi bankalar arasında yer alan TSKB, kısa bir süre önce ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesine imza attı. ING’nin sürdürülebilirlik ve kredi koordinatörlüğünde 4 ülkeden 4 farklı global bankanın katılım sağladığı sözleşme kapsamında; ING, BNP Paribas, Standard Chartered ve SMBC’nin yer aldığı kredi anlaşması Türkiye’de ilk kez TSKB tarafından gerçekleştirildi. Uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu

Sustainalytics tarafından verilen ve 16.7 ile düşük risk kategorisinde yer alan ESG rating notuyla global ölçekte en iyi bankalar arasında bulunan TSKB, sürdürülebilirlik performansını tüm boyutlarıyla değerlendiren bu nota endeksli borçlanma işlemi ile yenilikçi bir ürüne imza attı. ESG performansına bağlı önemli finansal etki yaşama riski düşük olarak değerlendirilen ve dünyada 372 banka arasında 6., Türkiye’de ise ilk sırada yer alan TSKB, bu yenilikçi yapı ile ESG rating notunu daha da iyileştirmeyi hedefliyor.”