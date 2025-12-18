TÜGİS Başkanı Kaan Sidar: Her 9 kişiden biri gıdaya ulaşamıyor
TÜGİS ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin iş birliğiyle 11. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi düzenlendi. Dünya genelinde bugün yeterince gıda üretildiğini kaydeden TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, “Buna rağmen her 9 insandan 1’i hâlâ aç. Bu tablo, gıda sisteminin nasıl işlediğini yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin iş birliğiyle gıda zincirinin yeniden tasarlanmasına yönelik ortak vizyon ve strateji geliştirilmesi hedefine yönelik “Gıdanın Geleceği için Dönüşüm” temasıyla 11. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi düzenlendi. Daha adil, dayanıklı ve sağlıklı bir gıda sistemi için fikirlerin, iş birliklerinin ve inovasyonun gündeme taşındığı zirvede; akademi, finans, sanayi, iş dünyası, medya, KOBİ’ler ve STK’lar da dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşları bir araya geldi. Zirvenin açılışında konuşan TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, “Dünya bugün yeterince gıda üretiyor; buna rağmen her 9 insandan 1’i hâlâ aç. Bu tablo, gıda sisteminin nasıl işlediğini yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu yıl ‘Gıdanın Geleceği İçin’ derken bizi bekleyen geleceği konuşuyoruz. Dünya nüfusu 10 milyara yaklaşırken daha az su, daha sınırlı toprak ve daha fazla riskle yaşayacağız” dedi.
“Gıdayı doğru yönetirsek geleceği de yönetiriz”
Sidar, küresel sera gazı salınımlarının yaklaşık yüzde 30’unun gıda sistemlerinden geldiğini ileterek, “Dolayısıyla iklim gündemini gıda gündeminden ayrı düşünemeyiz. TÜGİS olarak sadece temsil etmeyi yeterli görmüyoruz, dönüşümü de yönetmek gerekiyor. Bugün tarımda çalışan her 4 kişiden 1’i kayıt dışı; buna karşılık tarım teknolojilerine yapılan yatırımlar son 10 yılda 4 kat arttı. Bir yanda imkan ve teknoloji varken, diğer yanda eşitsizlikler söz konusu. Ayrıca dünyada üretilen her 3 gıdadan 1’i çöpe gidiyor, bu durumun ekonomik karşılığı yaklaşık 1 trilyon dolar, iklimsel karşılığıysa her yıl 3 milyar ton karbon salımı. Bu yüzden israfı bir yönetim başlığı olarak ele alıyoruz” diye konuştu. Rejeneratif tarımı, döngüsel ekonomiyi ve dijitalleşmeyi gündeme taşıdıklarını dile getiren Sidar, “Çünkü sağlıklı toprak verimi yüzde 20’ye kadar artırabiliyor, doğru veriyle çalışan çiftçi aynı tarladan yüzde 15-20 daha fazla verim alabiliyor. Sektörün değerli temsilcilerinin katkılarıyla şekillenen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nden çıkan fikirler raporlarda kalmayacak; sahaya inecek. Çünkü gıdayı doğru yönetirsek, geleceği de yönetiriz” ifadelerini kullandı.
“Söylemden eyleme geçmek zorundayız”
“Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ile her yıl sürdürülebilir bir gelecek için umudumuzu büyütüyoruz” diyen Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, “İş dünyası bir dönem sürdürülebilirliğin izleyicisi konumundaydı; bu yaklaşımı kendi iç yönetimine yansıtamıyordu. Akademimiz iş dünyasında söylemden eyleme uzanan bir çizgide değişim ve dönüşüm yaratmak hedefiyle ortaya çıktı. Paydaşlarımızla birlikte gıdanın sürdürülebilirliğini insan varlığının sürdürülebilirliğiyle birlikte ele alıyor, söylemden eyleme geçerek sürdürülebilirliği sağlamak zorunda olduğumuzu hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.
“2025 yılında 1,2 milyon denetim yaptık”
Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber ise gıdanın artık küresel ölçekte güvenlik, sağlık, çevre, sürdürülebilirlik ve egemenlik başlıklarının kesişiminde yer aldığına vurgu yaparak, “İklim değişikliği ve doğal kaynaklar üzerindeki artan baskı; su kaynaklarını ve gıda zincirinin dayanıklılığını doğrudan etkiliyor. Bu tablo içinde görevimiz gıdayı güvenli, sağlıklı, izlenebilir ve sürdürülebilir şekilde üretip tüketiciye ulaştırmak. Genel Müdürlüğümüz de gıdanın her aşamasında güvenilirliği sağlamayı esas alıyor. Her biri gerekli formasyona sahip 8 binin üzerindeki denetçiyle yılda yaklaşık 1 ila 1,5 milyon resmi kontrol gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içinde yaklaşık 1,2 milyon denetim yaptık; uygunsuzluk tespit edilen yaklaşık 29 bin işletme için toplamda yaklaşık 2,5 milyar lira idari para cezası uyguladık” ifadelerini kullandı.
“Fiyatlama gücü elinde olmaz ise çiftçinin ekonomik refahı yükselemez”
Zirvede düzenlenen “Türkiye Gıda Sanayisine Staratejik Bakış: Zorluklar, Dönüşüm ve Potansiyel” başlıklı panel düzenlendi. Panelin moderatörü End.Müh.(MBA) ve Konfrut Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Emrah İnce, “Sürdürülebilir tarım sistemleri ve çiftçinin fiyatlama gücü elinde olmaz ise ekonomik refahı yükselemez. Bu da gıda sistemlerinin dönüşümünü mümkün kılmaz. Ayrıca damlama sulama sistemlerinin geçişinde yaşanan sıkıntılar suyu daha az kullanacağız diye manuel insan yordamıyla yönetilen basınçlı sulama sistemlerinde daha yüksek su harcıyor” dedi.