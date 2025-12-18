TÜGİS Başkanı Kaan Sidar: Her 9 kişiden biri gıdaya ulaşamıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye Gıda Sanayii İşve­renleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akade­misi’nin iş birliğiyle gıda zincirinin yeniden tasarlanmasına yönelik or­tak vizyon ve strateji geliştirilme­si hedefine yönelik “Gıdanın Gele­ceği için Dönüşüm” temasıyla 11. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi düzen­lendi. Daha adil, dayanıklı ve sağlık­lı bir gıda sistemi için fikirlerin, iş birliklerinin ve inovasyonun gün­deme taşındığı zirvede; akademi, finans, sanayi, iş dünyası, medya, KOBİ’ler ve STK’lar da dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşları bir araya geldi. Zirvenin açılışında ko­nuşan TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, “Dünya bugün yeterince gıda üre­tiyor; buna rağmen her 9 insandan 1’i hâlâ aç. Bu tablo, gıda sisteminin nasıl işlediğini yeniden düşünme­yi zorunlu kılıyor. Bu yıl ‘Gıdanın Geleceği İçin’ derken bizi bekleyen geleceği konuşuyoruz. Dünya nü­fusu 10 milyara yaklaşırken daha az su, daha sınırlı toprak ve daha fazla riskle yaşayacağız” dedi.

“Gıdayı doğru yönetirsek geleceği de yönetiriz”

Sidar, küresel sera gazı salınım­larının yaklaşık yüzde 30’unun gı­da sistemlerinden geldiğini ilete­rek, “Dolayısıyla iklim gündemini gıda gündeminden ayrı düşüneme­yiz. TÜGİS olarak sadece temsil et­meyi yeterli görmüyoruz, dönüşü­mü de yönetmek gerekiyor. Bugün tarımda çalışan her 4 kişiden 1’i ka­yıt dışı; buna karşılık tarım tekno­lojilerine yapılan yatırımlar son 10 yılda 4 kat arttı. Bir yanda imkan ve teknoloji varken, diğer yanda eşit­sizlikler söz konusu. Ayrıca dün­yada üretilen her 3 gıdadan 1’i çö­pe gidiyor, bu durumun ekonomik karşılığı yaklaşık 1 trilyon dolar, ik­limsel karşılığıysa her yıl 3 milyar ton karbon salımı. Bu yüzden israfı bir yönetim başlığı olarak ele alıyo­ruz” diye konuştu. Rejeneratif ta­rımı, döngüsel ekonomiyi ve diji­talleşmeyi gündeme taşıdıklarını dile getiren Sidar, “Çünkü sağlık­lı toprak verimi yüzde 20’ye kadar artırabiliyor, doğru veriyle çalışan çiftçi aynı tarladan yüzde 15-20 da­ha fazla verim alabiliyor. Sektörün değerli temsilcilerinin katkılarıyla şekillenen Sürdürülebilir Gıda Zir­vesi’nden çıkan fikirler raporlarda kalmayacak; sahaya inecek. Çünkü gıdayı doğru yönetirsek, geleceği de yönetiriz” ifadelerini kullandı.

“Söylemden eyleme geçmek zorundayız”

“Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ile her yıl sürdürülebilir bir ge­lecek için umudumuzu büyütü­yoruz” diyen Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sun­gur Bursa, “İş dünyası bir dönem sürdürülebilirliğin izleyicisi ko­numundaydı; bu yaklaşımı ken­di iç yönetimine yansıtamıyor­du. Akademimiz iş dünyasında söylemden eyleme uzanan bir çizgide değişim ve dönüşüm ya­ratmak hedefiyle ortaya çıktı. Paydaşlarımızla birlikte gıdanın sürdürülebilirliğini insan varlı­ğının sürdürülebilirliğiyle birlik­te ele alıyor, söylemden eyleme geçerek sürdürülebilirliği sağla­mak zorunda olduğumuzu hatır­latıyoruz” şeklinde konuştu.

“2025 yılında 1,2 milyon denetim yaptık”

Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber ise gıdanın artık küresel ölçekte güvenlik, sağlık, çevre, sürdürülebilirlik ve egemenlik başlıklarının kesişiminde yer aldığına vurgu yaparak, “İklim değişikliği ve doğal kaynaklar üzerindeki artan baskı; su kaynaklarını ve gıda zincirinin dayanıklılığını doğrudan etkiliyor. Bu tablo içinde görevimiz gıdayı güvenli, sağlıklı, izlenebilir ve sürdürülebilir şekilde üretip tüketiciye ulaştırmak. Genel Müdürlüğümüz de gıdanın her aşamasında güvenilirliği sağlamayı esas alıyor. Her biri gerekli formasyona sahip 8 binin üzerindeki denetçiyle yılda yaklaşık 1 ila 1,5 milyon resmi kontrol gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içinde yaklaşık 1,2 milyon denetim yaptık; uygunsuzluk tespit edilen yaklaşık 29 bin işletme için toplamda yaklaşık 2,5 milyar lira idari para cezası uyguladık” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlama gücü elinde olmaz ise çiftçinin ekonomik refahı yükselemez”

Zirvede düzenlenen “Türkiye Gıda Sanayisine Staratejik Bakış: Zorluklar, Dönüşüm ve Potansiyel” başlıklı panel düzenlendi. Panelin moderatörü End.Müh.(MBA) ve Konfrut Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Emrah İnce, “Sürdürülebilir tarım sistemleri ve çiftçinin fiyatlama gücü elinde olmaz ise ekonomik refahı yükselemez. Bu da gıda sistemlerinin dönüşümünü mümkün kılmaz. Ayrıca damlama sulama sistemlerinin geçişinde yaşanan sıkıntılar suyu daha az kullanacağız diye manuel insan yordamıyla yönetilen basınçlı sulama sistemlerinde daha yüksek su harcıyor” dedi.