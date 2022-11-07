Turizme ‘yeşil destinasyon’ modeli

Didem ERYAR ÜNLÜ

Osmanlı döneminin yeniçeri köyü olan Küçükköy, eski ismi ile Yeniçahori, bugün hem Türkiye hem de dünyaya örnek olabilecek bir projeye ev sahipliği yapıyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın “Başarı Üçgeni” olarak adlandırdığı SENTRUM projesi, Küçükköy’ü enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla yeşil destinasyon modeli olarak ön plana çıkarıyor.

“Başarı Üçgeni”nin köşeleri; Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi tarafından oluşturuluyor.

Özel sektör, sivil toplum ve akademiyi bir araya getiren ve Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi olarak adlandırılan SENTRUM projesi, turizm sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklarından ve diğer sürdürülebilir uygulamalardan tek destinasyonda nasıl yararlanabileceğini somut olarak ortaya koymayı hedefliyor.

15 ton kömür kullanımının önüne geçildi

10 milyon liralık yatırımla tamamlanan SENTRUM projesi kapsamında turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları gerçekleştirildi; işletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği sağlandı, kamu binalarına güneş enerjisi sistemleri kuruldu ve köy yüksek hızlı elektrikli araç şarj altyapısına kavuştu.

Proje kapsamında, enerji verimliliği ve güneş enerjisi santrali uygulamaları gerçekleştirilen Necmi Komili İlk ve Orta Okulu “Net Sıfır Enerjili Bina” olarak Türkiye’de ilklerin arasında yer aldı.

Tüm bu çabalar, iklim değişikliğine karşı mücadelede de ölçülebilir faydalar sağlamış durumda. Örneğin; Enerjisa Enerji “İşimin Enerjisi” çatısı altında enerji verimli teknolojiler ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla bölgede yılda 15 ton kömür kullanımının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlandı. Yine yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde yıllık yaklaşık 90 ton karbon emisyonu engellenmiş oldu.

18 ay süren sürdürülebilir enerji temelli turizm uygulamaları ve sonuçlarını; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’dan dinledik. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Başarı Üçgeni” olarak adlandırdığı SENTRUM projesinin; Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP iş birliği ile yaratılmış sosyal fayda yaratan bir uygulama olduğunun altını çizdi. SENTRUM projesinin Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden turizm ve enerji alanlarında bir rol model oluşturduğunu, bu bağlamda projenin başarısının yalnızca Küçükköy ile sınırlı kalmadığını ifade eden Güler Sabancı, “Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin hem memleketimiz hem de dünya için bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler’in belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na da hizmet eden bu proje, aynı zamanda Sabancı Topluluğu’nun beş ana stratejisinden biri olan “Sürdürülebilir İşlerde Öncü Olmak” misyonunun da en somut örneklerinden biri” dedi.

"Sürdürülebilirlik çözümlerini paydaşlarla hayata geçireceğiz"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “UNDP olarak, yaşamımızın bağlı olduğu gezegeni korurken ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmek için işbirliği yapmaktan çok memnunuz” yorumlarını yaptı.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, “Enerjisa Enerji olarak misyonumuzun büyüyen Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük etmek ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk almak olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmamıza hizmet edecek çözümleri yalnızca kendi kaynaklarımızla değil, diğer paydaşları da sürece katarak hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.