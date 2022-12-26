Turkcell, 2023'te çevre dostu telefon aksesuarlarını satacak

Turkcell, sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarını ülke genelindeki tüm mağazalarına ve pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'a entegre ediyor. Şirket, çevreci ve dönüştürülmüş ürün ve ambalajlardan geri dönüşüme, yenilenmiş cihaz satışından mağazalardaki enerji verimliliği ve mağaza çalışanlarının sürdürülebilirlik eğitimlerine kadar pek çok uygulamaya yenilerini ekliyor.

2022'de 81 ilde103 mağazada hayata geçirdiği "Engelsiz Mağazacılık" konseptiyle herkes için erişilebilir engelsiz mağaza hizmeti sunan Turkcell, "Eğitime Dönüştür" projesiyle dönüştürülen elektronik atıklara, Pasaj'da fidana dönüşen alışverişten ürün tedarik zincirine kadınların dahil edilmesine ve sokak hayvanlarına kadar pek çok farklı alanda hayata dokunuyor.

Çevre dostu aksesuar sunacak

Türkiye'nin sadece elektronik kategorisinde satış yapan pazaryeri platformu Turkcell Pasaj, Turkcell'in ülke genelindeki 1.110 mağazasıyla entegrasyon sağladığı bütünleşik kanal yapısı sayesinde müşterilerine Türkiye genelinde kapsayıcı bir hizmet sunuyor.

Kullanıcılar, Pasaj'dan aldıkları ürünleri mağazadan teslim alabiliyor, mağazaya gitmeden önce ürünlerini Pasaj üzerinden ayırtabiliyorlar. Mağaza içerisinde aradığı ürünü bulamayanlar, mağazalarda bulunan ekranlar ve tabletler üzerinden Pasaj'daki ürünleri satın alabiliyor. İsterlerse 24 saat içinde teslimat seçeneği ile evlerine hızlı ve ücretsiz kargo hizmeti ile ulaşmasını sağlayabiliyor.

Pasaj, müşterilerine 20'den fazla kategoride 25 bin elektronik ürün ve yüksek kaliteli hizmet sunarken, Turkcell dijital satış kanalları ziyaretçi sayısını aylık 160 milyona, aktif kullanıcı sayısını ise yine aylık 24 milyon seviyesine taşıdı. Pasaj'ın müşteri memnuniyet skoru 5,0 üzerinden 4,6 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Satış kanallarında çevreyle uyumlu ürünlere daha çok yer açan Turkcell, 2023'ten itibaren fiziksel ve online satış kanallarında müşterilerine sürdürülebilir yaşama geçişi destekleyen bir dizi çevre dostu aksesuar sunacak.

Turkcell müşterileri kullanılmış, okyanusa karışan plastiklerden yapılmış, yüzde 100 biyolojik olarak geri dönüştürülebilir ve doğada çözülebilir özellikli telefon kılıfları ve telefon aksesuarları gibi ürünlere 2023'ten itibaren hem mağazalardan hem de Pasaj üzerinden ulaşabilecek.

"Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle iklim değişikliğine çözümler geliştiriyoruz"

Pasaj'ın yaptığı çalışmalar ve gelecek dönemdeki hedeflerine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, sürdürülebilir ürün seçeneklerini artırdıklarını, daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler vizyonları ile teknolojinin eşitleyici ve onarıcı gücünü kullanarak her alanda olumsuz etkilerini sıfırlamak ve olumlu etkilerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Dönüşümü tüm ekosistemlerine dahil ederek gerçekleştirdiklerini belirten Özdal, şöyle devam etti:

"Birlikte daha iyiye dönüşüyoruz. Ürün ve servislerimizi geliştirirken enerjiyi verimli ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiden kullanmaya dikkat ediyoruz. Turkcell Enerjim ile mağazalarımızın enerji tüketimlerini izlemelerini sağlıyoruz. Ekolojik ayak izi ve sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra sunduğumuz ürün ve hizmetlerle iklim değişikliğine çözümler geliştiriyoruz. Döngüsel işleyişe olan inancımızla ürünlerimizin kullanım süresini uzatıyor, kullanılamaz hale gelen ürünlerin yaşam döngülerini ise 'geri dönüştürme' ile tamamlamalarını sağlıyoruz. Mağazalarda ve Pasaj'da sürdürülebilir bir hayata geçiş için ürün seçeneklerimiz mevcut. 2023 yılında sürdürülebilirlik dönüşümüne müşterilerimizi daha çok dahil edebilmek amacıyla proje ve uygulamalarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Bunlardan biri de müşterilerimize mağazalarımızda ve Turkcell Pasaj'da sunacağımız sürdürülebilir ürün seçenekleri olacak."

"81 ilde Engelsiz Mağazacılık konseptini hayata geçirdik"

Özdal, "Sosyal ve Dijital" kapsayıcılık anlamında teknoloji ile kimseyi geride bırakmamak için hareket ettiklerini, bu yıl 81 ilde "Engelsiz Mağazacılık" konseptini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için engelleri kaldırdıklarını ve Turkcell deneyimini rahatça yasayabilecekleri bir konsept oluşturduklarını aktaran Özdal, şunları kaydetti:

"Pasaj'dan alınan tüm ürünleri yüzde 100 geri dönüştürülebilir kutularda gönderiyoruz. Çok yakında bu kutuları saksıya dönüştürüp içerisinde yetiştirebilecekleri tohum ile gönderim yapmaya başlayacağız. Pasaj üzerinden petshop kategorisinden yapılan alışverişleri de sokak hayvanları için #BirKalpMama'ya dönüştürüyoruz. Ayrıca, tedarik zincirimiz için davranış ilkeleri belirledik, onlara sürdürülebilirlik için yol haritası çizdik. Raporlama yapmaları için teşvik mekanizmaları oluşturduk, sözleşme yapılarımızı değiştirdik. Bu kapsamda çevreyi gözeten, geri dönüşüme kazandırılan ürünler üreten, topluma fayda sağlayan tedarikçilerle çalışıyoruz, ürün tedarik zincirine üreten kadınları dahil ediyoruz. Örneğin, Türkiye'deki üretici kadınların en büyük platformu olan 'Kadınların Elinden' sosyal girişimini Pasaj'da destekleyerek üreticiyle tüketici arasında bir köprü oluyor. Anadolu'nun dört bir yanında kadınların ürettiği birbirinden lezzetli ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Öte yandan, herkesin bilgiye eşit, doğru ve güvenli erişimi, internetin sunduğu sınırsız olanakların herkes tarafından kullanılabilmesi için projeler hayata geçiriyoruz. Pasaj'da yer alan satıcılara yönelik gelişim programıyla A'dan Z'ye e-ticaret eğitimi sunuyor, eğitim sertifikası sağlıyoruz. Ayrıca, mağaza çalışanlarımız için mağazaların sürdürülebilirliğini temin edecek bildirge ve eğitimler oluşturduk, sürdürülebilirlik odaklı insan hakları ve çevre politikalarımızı iştiraklerimize uyarladık."

Özdal, Turkcell olarak, daha iyi bir dünya için tekno atıkları değerlendirdiklerini ve eğitime dönüştürdüklerini belirterek, "2019 yılının aralık ayından bu yana Turkcell müşterilerinin, mağazalara getirdikleri kullanılmaz durumdaki elektronik atıkları dönüşüme kazandırarak oluşan geliri 'Eğitime Dönüştür' projemizle toplumsal faydaya dönüştürüyoruz. Projeyle bugüne kadar 29 ton tekno atık toplanırken yaklaşık 16 bin kişi, geri dönüşüm için 30 bin adet tekno atığı Turkcell mağazalarına getirdi. Tekno atıklar, TÜBİSAD yetkilendirilmiş kuruluşu (Bilişim Sanayicileri Derneği) aracılığıyla geri dönüştürülüyor ve elde edilen gelir, TEGV'e bağışlanarak çocukların eğitimine katkı sağlanıyor. Böylece eğitimde fırsat eşitliğine destek oluyoruz" şeklinde konuştu.