Türkiye’de karbonun fiyatı belirleniyor

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye, iklim politika­larında yeni bir döne­me giriyor. Sera gazı emisyonlarının piyasa meka­nizmaları yoluyla azaltılma­sını hedefleyen Emisyon Ti­caret Sistemi (ETS), bu yılın ikinci yarısında pilot uygu­lama ile hayata geçiriliyor. 9 Temmuz 2025’te Resmi Gaze­te’de yayımlanan İklim Kanu­nu ile hukuki zemini oluşturu­lan sistem, sanayi üretiminden ener­ji sektörüne kadar geniş bir alanı doğ­rudan etkileyecek.

Yeni sistemle birlikte Türkiye’de ilk kez karbonun bir fiyatı olacak. Ancak tahsisatların nasıl be­lirleneceği, karbon fiyatının hangi seviyelerde oluşacağı ve işletmelerin bu sisteme nasıl uyum sağlayacağı soruları hâlâ netlik kazanmış değil. Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu’nun değer­lendirmeleri, ETS’nin sundu­ğu fırsatlarla birlikte sınırları­nı da ortaya koyuyor.

Karbon piyasası nasıl işleyecek?

Konuyla ilgili değerlendir­mede bulunan Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, “ETS, sera ga­zı emisyonlarını azaltmak için kullanılan piyasa temel­li araçlardan biri. Sistemde, belirlenen sektörlerde faali­yet gösteren işletmelere be­lirli miktarda emisyon hakkı yani emisyon tahsisatı verili­yor. İşletmeler tahsis edilen miktarın altında kalırsa, kul­lanmadıkları hak­ları piyasada sata­biliyor; aşmaları halinde ise ek tah­sisat satın almak ya da ceza öde­mek zorunda ka­lıyor. Türkiye’de ETS’nin işletilme­sinden Enerji Piyasaları İş­letmeciliği (EPİAŞ) sorumlu olacak.

Tahsisat miktarlarını belirleme yetkisi ise İklim De­ğişikliği Başkanlığı’nda. Pilot dönemde tahsisatların ücret­siz dağıtılması planlanırken, ilerleyen yıllarda açık artırma yöntemiyle satış da gündeme gelecek” dedi. ETS’de en kritik başlıklardan birinin karbon fiyatı olduğunu belirten Prof. Dr. Uyduranoğlu, “Karbon ver­gisinin aksine, ETS’de ton ba­şına fiyat önceden belirlen­miyor; arz ve talep koşulları­na göre piyasada şekilleniyor. Tahsisat miktarının fazla ol­ması fiyatları aşağı çekerken, azaltılması fiyatları yukarı ta­şıyor. Avrupa Birliği’nin ETS deneyimi, pilot uygulamalar­da aşırı tahsisat nedeniyle kar­bon fiyatlarının bir dönem sı­fıra kadar düştüğünü gösteri­yor. Bu durum, sistemin iklim

hedeflerine katkısını sınırla­mıştı. Uzmanlara göre Türki­ye’de de benzer bir risk bulu­nuyor ve pilot dönem sonrası tahsisatların kademeli olarak azaltılması büyük önem taşı­yor” diye konuştu.

Sanayi ne düşünüyor?

TÜBİTAK destekli saha araştırmalarının, ETS kap­samına girmesinin muhte­mel işletmelerin sisteme temkinli yaklaştığını göster­diğine dikkat çeken Uydura­noğlu, “Cam, çelik, çimento, enerji ve seramik gibi sektör­lerde faaliyet gösteren işlet­meler, karbon fiyatının piya­sa tarafından belirlenmesini destekliyor. Ancak aşırı fiyat dalgalanmalarına karşı taban ve tavan fiyat uygulaması gi­bi müdahale mekanizmaları­nın da devreye alınmasını ta­lep ediyor” dedi.

İşletmeler açısından belir­sizliklerin başında ise mali­yet artışı endişesinin geldiği­nin altını çizen Uyduranoğlu, “Buna karşın, daha temiz üre­tim yapan firmalar için ETS aynı zamanda bir fırsat su­nuyor. Düşük emisyon, hem tahsisat satışından gelir el­de etme hem de finansmana erişimde avantaj anlamına gelebiliyor” diye ekledi.

İklim politikası için bir test alanı

ETS’nin başarısının, yalnızca piyasanın kurulmasına değil; izleme, raporlama ve doğrulama sistemlerinin etkinliğine de bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, “Emisyon verilerinin güvenilirliği, ceza mekanizmalarının caydırıcılığı ve piyasa kurallarının şeffaflığı, sistemin iklim hedeflerine katkısını belirleyecek.Pilot uygulamanın 2026’nın

ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Ardından 2028–2035 dönemini kapsayan Birinci Uygulama Dönemi’ne geçilecek. Uzmanlara göre bu süreç, Türkiye’nin hem yeşil dönüşüm kapasitesini hem de sanayi politikalarının yönünü test edecek kritik bir eşik olacak. Karbonun fiyatlandığı bu yeni dönemde asıl soru şu: ETS, gerçekten emisyonları azaltan bir araç mı olacak, yoksa bedelini ödeyenin kirletmeye devam ettiği bir mekanizma mı? Yanıtı, pilot uygulamanın sonuçları verecek” dedi.

Ton başına karbon 50-100 dolar aralığında olabilir

Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu bir iklim politikası için ton başına karbon fiyatının 2030’a kadar 50–100 dolar aralığında olması gerektiği hesaplanıyor. Ancak küresel uygulamalarda fiyatlar bu seviyelerin oldukça altında seyrediyor. Türkiye’de fiyatların hangi düzeyde oluşacağı ise pilot uygulamanın ardından netleşecek.