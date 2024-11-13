Türkiye'nin 2028 GES gücü hedefi: 33 bin megavatı aşmak

Elektrik iletim ve dağıtımda şebeke yükünü hafifletmek ve yenilenebilir enerjiden üretimi artırmak için çatı ve cephelerde bireysel güneş enerjisi kullanımına ilişkin altyapının oluşturulması gerekiyor. Bu amaçla, çatı ve cephe uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum izin ve süreçlerinin basitleştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması hedefleniyor.

Ayrıca, güneş enerjisinin de dahil olduğu Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde projeler de geliştirilmeye devam edilecek. Türkiye'de GES kurulu gücü ekim sonu itibarıyla 18 bin 923 megavata ulaştı. Stratejik plana gör, bunun bu yıl sonunda 19 bin 100 megavata, 2028 sonunda ise 33 bin 100 megavata çıkarılması hedefleniyor. Bu dönemde, güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 8'den yüzde 13'e çıkarılması amaçlanıyor.

Proje kapasitesi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 5 yıl için belirlenen GES kapasite hedefinin sektör tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Panel üretimi, iş gücü ve proje kapasitesi açısından hedefe kolaylıkla ulaşabiliriz. Zaten şu anda öz tüketim amaçlı verilmiş olan 23 bin 500 megavat proje var ve çoğunluğunu GES'ler oluşturmakta. Bu projeler 3 yılda devreye girmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Stratejik plana göre, Türkiye'nin iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelesinde belirlediği hedeflerin ulaşılabilir olması için temiz enerji projelerinde uygun finansman imkanlarının geliştirilmesi ve kaynaklarının oluşturulmasına ihtiyaç duyuluyor. İletim ve dağıtım şebekelerinin iyileştirilmesi yanında, elektrik depolama sistemleri, hibrit üretim ve talep tarafı katılımının teşvik edilmesi planlanıyor. Ayrıca bu projeler için izin süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin güneş paneli ve hücre üretim kapasitesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı envanterine göre, Türkiye'de 44,5 gigavat üretim kapasiteli 75 fotovoltaik panel üreticisi bulunuyor.

Bu panel üreticilerinden halihazırda üçü "hücre" üretimi gerçekleştiriyor. Diğer imalatçılar da hücreyi yurt dışından tedarik ederek panel üretiyor. Söz konusu üç tesisin toplam kapasitesi yıllık 6,1 gigavat seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de "monofacial" ve "bifacial" güneş panelleri yaygın olarak üretiliyor.