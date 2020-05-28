Türkiye’nin 4’üncü Yeryüzü Pazarı Tarsus’a kuruluyor

28 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk

Hızlı yaşam temposuna karşı bir duruş geliştirmek ve yok olmaya yüz tutmuş yerel yeme-içme alışkanlıklarını korumak amacıyla İtalya’da başlatılan Uluslararası Slow Food Hareketi’nin bir parçası olan Yeryüzü Pazarı’nın Tarsus’ta açılması için çalışmalar sürüyor. Uluslararası Slow Food Hareketi’nin onayının alınmasının ardından Tarsus Slow Food önderliğinde yürütülen çalışmalarda Türkiye’nin 4’üncü, dünyanın ise 70’inci Yeryüzü Pazarı’nın Tarsus’ta kurulması için Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Ziraat Odası arasında protokol yapılarak son onay için İtalya’ya gönderildi. Tarihi Kubat Paşa Medresesi önünde kurulması beklenen Tarsus Yeryüzü Pazarı’nda Tarsus’a ve yöreye özgü tatların tüketicilerle buluşturulurken, Tarsus Yeryüzü Pazarı ile kentin ve bölgenin uluslararası alanda tanıtımı hedefleniyor.

Sadece organik ve iyi tarım koşullarına uygun yetiştirilmiş yerel ürünler satılacak

Tarsus Slow Food Pazarı’nın faaliyete alınmasının ardından hedef kitlelerinin Mersin ve Adana olduğunu belirten Tarsus Slow Food Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, pazarda sadece organik, iyi tarım koşullarına uygun ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen ürünlerin kabul edileceğini belirtti. Pazarda yer alacak yerel ve mevsimlik ürünlerle ilgili de Slow Food Kriterlerinin belirlendiğini belirten Yasmina Lokmanoğlu, üretimin hiçbir aşamasında GDO’lu ürün kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Konvansiyonel üretim yöntemleri ile üretilmiş hiçbir ürünün bu pazarda yer almayacağını kaydeden Lokmanoğlu, “Sağlıklı beslenme kurallarını hayata geçirmek için kurulan bu pazarlar, iyi, adil ve temiz üretim yapan yerli üreticilerin tüketicilerle buluşmasını sağlamasının yanı sıra yerel gıda kültürlerinin ve biyoçeşitliliğin korunması açısından da önemli bir görev üstleniyor. Pazarda satılan ürünler konusunda çok katı kurallarımız olacak. Sadece yerel ürünler, organik sertifikalı ürünler pazara kabul edilecek. Konvansiyonel tarım yöntemleri ile yetiştirilen hiçbir ürün pazarda kabul edilmeyecek. Ürün satışının dışında eğitimler, tadım atölyeleri gibi kültürel aktiviteler de organize edeceğiz. Bu projemizle bir yandan vatandaşlarımıza sağlıklı gıda ürünlerini ulaştırırken diğer yandan da kent ve ülke turizminin kalkındırılmasına da katkı sunacağız.” diye konuştu.