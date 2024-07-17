Vidanjör sulaması doğaya zarar veriyor

Küresel ısınmayla dünyada suyun öneminin arttırdığını vurgulayan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, kentlerdeki yeşil alanlarda sıkça başvurulan vidanjörlerle sulamanın, çevreye olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Sulamada dikkat edilecek hususların başında buharlaşmanın geldiğini aktaran Özyavuz, sulama çalışmalarının gece saatlerinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Suyun kalitesi çok önemli

Özyavuz, yaz aylarında yeşil alanlar için yer altı sularının daha fazla kullanıldığını belirterek, "Vidanjörlerin çektiği sular yer altı sularını azaltıyor. Yer altından çıkan suyun kalitesine bakılmadığı için de sulanan yerlerde sararmalar meydana geliyor. Tuzlu su olup olmadığına bakılmadan yer altı suyu çekilip, vidanjörlerle çim alanlara verilebiliyor. Çim alanlarda bu nedenle tuzlu sudan dolayı kurulmalar oluyor. Bu tip sulamalarda suyun kalitesine bakmak gerekiyor. Yeşil alanları sulayacağız diye öldürebiliyoruz" diye konuştu.

Farklı sulama isteyen bitkiler yan yana ekilmemeli

Özyavuz, aşırı su kullanımının önüne geçebilmek için kuraklığa dayanıklı bitkilerin kentlerin yeşil alanlarında kullanılması gerektiğini dile getirdi:

"İthal bitkiler dışında kendi ülkemize özgü bitkileri kullanmamız gerekiyor. Bitki kullanımında su ihtiyaçları aynı olan bitkileri yan yana kullanmayı tercih etmeliyiz. Aynı alanda az ve çok su isteyen bitkiler kullanılamaz. Gruplandırmayı mutlaka yapmalıyız. Yabani otlar görsel olarak belki dikkatimizi çekiyor ama bunlar özellikle çim alanlarda suyu fazla harcıyor. Buraların düzenli bakımları sayesinde bile yeşil alanlarda su kullanım miktarları düşüyor. Bunlar kısa zaman içerisinde ve çok fazla enerji harcanmadan dikkat edilebilecek hususlar. Bunlara dikkat edildiğinde ülkede yeşil alanlarda su konusunda önemli derecede su tasarrufu sağlamış oluruz."