Yanlış seçilen ağaç, gölgesiyle yakabilir
Bilim insanları sıcaklık düşürmek için yapılan ağaçlandırma çalışmalarına yönelik kapsamlı araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada, ağaçlandırma çalışmalarında ağaç türünün yanlış seçilmesi durumunda, kentte soğuma değil aksine ısınmaya yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünya genelinde şehir sıcaklıkları artıyor. Kentsel sıcaklık stresi halihazırda hastalıklara, ölümlere, binaları soğutmak için kullanılan enerji artışına, sıcaklığa bağlı sosyal eşitsizlik sorunlarına ve kentsel altyapı sorunlarına yol açıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan küresel ısınma değerlendirme raporuna göre 2023-2027 yılları arasında küresel ortalama yüzey sıcaklığı, 1850-1900 yılları ortalamasından 1,1 ila 1.8 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz her yıl kırılan sıcaklık rekorları, yapılan bu hesaplamaları kanıtlar nitelikte. Artan bu sıcaklıkları dengelemek ve kentlere serinlik vermek için dünya genelinde ise ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fakat bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma ağaç kanopilerinin (gölgelerinin) her zaman olumlu sonuçlar vermeyeceğini ortaya koydu.
Soğutma yeteneği iklim koşullarına göre değişiyor
Kentsel ağaç soğumasının ilk kapsamlı küresel değerlendirmesi olarak sunulan araştırmaya göre eğer kentteki ağaç seçimi yanlış olursa, ağaçların ısıyı hapsettiği görüldü. Bu durumun da ortamın daha fazla ısınmasına sonucunda da kentsel ısıların artmasına neden olabileceği belirtildi. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve Communications Earth & Environment dergisinde yayınlanan çalışma ile şehir planlamacılarının kentsel ısı stresiyle mücadelede en iyi ağaç ve dikim yeri kombinasyonlarını seçmede yardımcı olmaları amaçlanıyor.
Yapılan analiz kentsel ağaçların yaya seviyesindeki hava sıcaklığını 12°C'ye kadar düşürdüğünü gösterirken, ağaçların eklenmesinin incelenen şehirlerin yüzde 83’ünde zirve aylık sıcaklıkları 26°C'nin altına düşürdüğü görüldü. Bunun yanı sıra ‘termal konfor eşiğini’ karşıladığını buldu. Ancak, bu soğutma yeteneğinin dünya genelinde önemli ölçüde değiştiğini ve ağaç türü özellikleri, kentsel yerleşim ve iklim koşullarından etkilendiği de bulundu.
Araştırmaya ilişkin konuşan Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilir Yapılı Çevre Doçenti Dr. Ronita Bardhan, “Çalışmamız, ağaçların dünya genelinde aşırı ısınan şehirlere çare olduğu yönündeki efsaneyi çürütüyor. Ağaçlar şehirleri soğutmada önemli bir rol oynuyorlar ancak sağlayabilecekleri faydaları en üst düzeye çıkarmak için onları çok daha stratejik bir şekilde dikmemiz gerekiyor” dedi.
İklim türüne göre değişim
Araştırmada, kent ağaçlarının sıcak ve kuru iklimlerde şehirleri daha fazla, sıcak ve nemli iklimlerde ise daha az serinlettiği bulundu.‘Tropikal ıslak ve kuru veya savan’ ikliminde ağaçlar, Nijerya’da kaydedildiği gibi şehirleri 12 °C’ye kadar soğutabilirken, ağaçların şehirleri geceleri en çok ısıttığı iklim de aynı iklimdi.
Öte yandan ağaçlar kurak iklimlerde iyi performans gösterdi ve şehirleri sadece 9°C’nin biraz üzerinde soğuttu ve geceleri 0,4°C ısıttı. Nem oranının daha yüksek olduğu tropikal yağmur ormanı iklimlerinde gündüz serinletici etki yaklaşık 2°C’ye düşerken, gece ısıtma etkisi 0,8 °C olarak gerçekleşti. Ilıman iklimlerde ise ağaçların şehirleri 6°C’ye kadar soğutabildiği ve 1,5°C’ye kadar ısıtabildiği ifade edildi.
Tüm özellikler düşünülmeli
Araştırmada ayrıca tür seçimi ve yerleşiminin kentsel formlarla uyumlu olması gerektiği savunuldu. ‘Sokak kanyonu’nun yönelimi, yerel iklim bölgeleri, en boy oranı, görünür gökyüzü oranı ve ağaçların etkilerini etkileyen diğer kentsel özelliklerin de hepsinin dikkatlice düşünülmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Yaprak dökenler daha fazla soğuttu
Çalışma, daha açık kentsel yerleşimlere sahip şehirlerin, farklı boyutlarda herdem yeşil ve yaprak döken ağaçların bir karışımına sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bunun ılıman, karasal ve tropikal iklimlerde daha fazla soğumaya neden olma eğiliminde olduğunu buldu. Bu iklimlerde ağaçların birleşik kullanımı genellikle yalnızca yaprak döken veya herdem yeşil ağaçların bulunduğu şehirlere göre 0,5 °C daha fazla soğutmayla sonuçlandı. Bunun nedeni, karışık ağaçların mevsimsel gölgeleme ve güneş ışığını dengeleyebilmesi ve çeşitli yüksekliklerde üç boyutlu soğutma sağlayabilmesi olarak açıklandı.