Yeni dönemde değişim ve dönüşüme odaklanacak
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği düzenlediği çalıştay ile yeni yol haritasını belirledi. 40 maddeden oluşan 3 yılık plana göre, dernek değişim ve dönüşüme odaklanacak.
‘İSKİD, Geleceğini Şekillendiriyor’ mottosuyla gerçekleştirilen çalıştayda İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) 16. Dönem Yönetim Kurulu Stratejik Hedefleri açıklandı. 3 başlık gerçekleştirilen çalıştayda yeni dönemde değişim ve dönüşüme odaklı strateji izlenecek.
Yönetim kurulu tarafından son şekli verilen dokuman ile gelecek 3 yıl için dernek faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak, yeni yol haritasını paylaşan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, 30 yılı aşan derneğin yıllar içerisinde değişen çevre şartları, sektörün ve üye firmaların yeni ihtiyaçları ile faaliyetlerin sürdürülebilirliği için değişim ve dönüşümün ihtiyaç haline geldiğini söyledi.
Korun, “Bu kapsamda Eylül 2023 içinde ‘İSKİD, Geleceğini Şekillendiriyor’ mottosuyla 40’tan fazla üyemizin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirdik. Böylece sürdürülebilir yol haritamızın temellerini atmıştık. 2024 Şubat ayında yapılan İSKİD Genel Kurulu sonrasında belirlenen 16. Dönem Yönetim Kurulu, çalıştayı bir önceki yönetim kurulundan devralarak tamamladı. 12 sayfa olarak kısa, orta ve uzun vadeli 40 maddeden oluşan üç yıllık bir plan ile amacımız, yerli ve yabancı sektörel derneklerle daha çok ortak projelerle sektörümüzün ve üyelerimizin gelişimine katkı sunmaktadır” dedi.
Stratejik hedeflerin detaylarını da paylaşan Korun, İSKİD’in faaliyetlerini şekillendirecek stratejik hedefleri üç ana başlıkta toparladıklarını duyurdu. Korun’un verdiği bilgiye göre, 1. başlık ‘Sektörün kaliteli büyümesine destek olmak’ olarak belirlendi. Tunç Korun, sektörün mevcut ve muhtemel sorunlarına odaklanarak faaliyetlerini sürdürmek istediklerini kaydetti. Hedeflerin ikinci başlığı ise ‘Sektörün geleceğine odaklanmak’ olarak açıklandı.
Tunç Korun, “Mevcut Eurovent ilişkilerimiz ile Avrupa Birliği’ndeki regülasyonların takibi ve üyelerimize güncel bilgi akışını sağlayarak, Avrupa’ya ihracatımızın artmasına katkı koymaya çalışacağız” şeklinde konuştu. Derneğin hedefinin 3. başlığı ise ‘Sürdürülebilir güçlü dernek yapısını oluşturmak’ olacak. Tunç Korun, “Hedeflediğimiz faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürebilmek için bizi destekleyen güçlü üye yapısının geliştirilmesine odaklanacağız. Derneğimizin faaliyet alanında olup, henüz üye olmamış değerli sektör firmalarımızı da üye yaparak daha kapsayıcı olmak istiyoruz” diye konuştu.