Yeşil dönüşüme ilgi, finansman talebini büyütüyor

Ece CEYHUN

Sürdürülebilirlik yalnız­ca çevresel duyarlılık ya da kurumsal sosyal so­rumluluk değil; rekabet gücü­nü, üretim sürekliliğini ve risk yönetimini etkileyen stratejik bir konu. COP31 yaklaşırken, sürdürülebilirlik ve yeşil dö­nüşüm finansmanı şirketlerin gündeminde de üst sıralara tır­manıyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edi­ge’ye göre COP31’e giden süreç, reel sektörün yeşil dönüşüme artan ilgisini daha görünür ha­le getiriyor.

Garanti BBVA, BBVA ile bir­likte Antalya’da düzenlenecek COP31’in Küresel Bankacılık Partneri oldu. Zirvenin, iklim gündeminde taahhütlerden uy­gulamaya geçişi hızlandırması bekleniyor. BBVA Grubu ve Ga­ranti BBVA bu kapsamda sür­dürülebilir faaliyetlerin finans­manını destekleyen kapsamlı bir program yürütecek. Edige, bankaların yeşil dönüşümde yalnızca kaynak sağlayan de­ğil, dönüşümü yönlendiren ak­törler olduğuna dikkat çekerek “Sürdürülebilirlik sadece bir çevre konusu değil, işin ta ken­disi. Bugün atılmayan her adı­mın yarın daha yüksek bir mali­yeti olacağını anlatmak, finans sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli sorumluluk­larından biri” diye konuştu.

3,5 trilyon TL’lik hedefte 1,3 trilyon TL’ye ulaşıldı

Garanti BBVA’nın 2018- 2025 döneminde 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finans­man hedefini erken tamamla­dıktan sonra, 2018-2029 dö­nemi için hedefini 3,5 trilyon TL’ye yükselttiğini hatırlatan Edige, 2026 yılının ilk çeyre­ği itibarıyla bu hedefin yakla­şık 1,3 trilyon TL’lik bölümü­ne ulaştıklarını söyledi. Edi­ge, “Bizi asıl heyecanlandıran, Türkiye’de firmaların sürdü­rülebilirlik konusundaki azmi, başarısı ve ilgisi.

Bu trendin de­vam etmesiyle hem hedefimi­ze ulaşacağımıza hem de Tür­kiye’nin sürdürülebilirlik iv­mesini yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu. Edige, 2029’a kadar yaklaşık 3,1 trilyon TL’lik yeni kaynağın iklim değişikliğiyle mücadele, doğal sermaye, döngüsel eko­nomi, sürdürülebilir tarım, su verimliliği, sosyal altyapı, top­lumsal eşitlik ve finansal kap­sayıcılık gibi alanlarda değer­lendirileceğini söyledi.

Finansman yeni alanlara yayılıyor

Yeşil dönüşümün ciddi bir sermaye ihtiyacı doğurduğunu vurgulayan Edige, finans sek­törünün bu süreçte reel sek­törün dönüşüm kapasitesi­ni artıran stratejik bir rol üst­lendiğine de dikkat çekerek “Özellikle gelişmekte olan ül­kelerde finansmanın önemli bir bölümünün bankalar aracı­lığıyla sağlanması, sermayeyi doğru alanlara yönlendirme ve dönüşümü ölçekleme sorum­luluğumuzu artırıyor” dedi.

Edige’nin verdiği bilgiye gö­re Garanti BBVA, sürdürüle­bilir finansman alanında ge­liştirdiği ürün ve çözümlerle Türkiye’nin düşük karbonlu, dayanıklı ve kapsayıcı ekono­miye geçişini desteklerken; iklim dönüşümünü hızlandı­ran yatırımların yanı sıra sağ­lık, eğitim ve sosyal altyapı gi­bi toplumsal kalkınmayı güç­lendiren alanlara finansman ve danışmanlık sağlıyor.

Yeni­lenebilir enerjiler, temiz yakıt­lar, enerji depolama teknoloji­leri, temiz teknolojiler, enerji verimliliği, su yönetimi, temiz ulaşım ve sürdürülebilir tarım gibi stratejik iklim değişikliği ile mücadele alanlarında müş­terilerinin dönüşümünü önce­liklendiren banka, emisyon yo­ğun sektörlerin dönüşümünü mümkün kılan geçiş finansma­nı uygulamaları ve sürdürüle­bilirlik yolculuğuna bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Banka, kadın girişimcilere yönelik uy­gulamalarıyla kadınların eko­nomik güçlenmesini destekle­meye de devam ediyor.

Müşterilere dönüşüm desteği

Garanti BBVA’nın sürdürü­lebilir konusunda sorumlulu­ğu yalnızca kredi kullandırmak olarak görmediğini belirten Edige, müşterilerin karbon­suzlaşma planlarını oluştur­masına, iklim risklerini analiz etmesine ve dönüşüm strateji­lerini yapılandırmasına destek verdiklerini şu sözlerle anlat­tı: “Biz bu dönüşümü ‘Birlikte Yaparız’ anlayışıyla, müşteri­lerimizle omuz omuza yürüdü­ğümüz bir yolculuk olarak gö­rüyoruz. Sürdürülebilir finans bizim için bir ürün değil, bir du­ruş.”

Edige, yeşil kredilerle yenile­nebilir enerji, enerji verimlili­ği, sıfır atık ve döngüsel ekono­mi gibi yatırımların desteklen­diğini; çatı GES çözümleri için özel finansman modellerine, kadın girişimcilere, elektrikli araç şarj altyapıları, sürdürü­lebilir tarım, çevreci konut ve yeşil leasing gibi alanlara odak­landıklarını vurguladı.

Sürdürülebilir finansmanda öncü uygulamalar

Sürdürülebilirlikle bağlan­tılı kredi ve türev işlemlerin­de üstlendikleri koordinatör­lük görevlerinin bankanın bu alandaki uzmanlığını orta­ya koyduğunu belirten Edige, sürdürülebilirlik çerçeveleri­nin ve performans göstergele­rinin belirlenmesinden işlem­lerin uluslararası standartlarla uyumlu biçimde tasarlanması­na kadar farklı aşamalarda so­rumluluk aldıklarını söyledi.

Edige, sürdürülebilirlik kri­terlerini kredi ürünlerinin ya­nı sıra faiz ve kur riskinden ko­runma işlemleri başta olmak üzere farklı risk yönetimi araç­larına da entegre ettiklerini, böylece çevresel ve sosyal per­formansı şirketlerin finans­man yapılarının ve risk yöneti­mi süreçlerinin bir parçası ha­line getirdiklerini belirtti.

Tematik ihraçlarla sürdürülebilir finansman

Garanti BBVA’nın tematik tahvil ihraçları ve sendikas­yon işlemleriyle yeni kaynak­lar yaratmayı sürdürdüğünü belirten Edige, bankanın Ekim 2025’te Türkiye’nin ilk biyoçe­şitlilik temalı tahvil ihracıyla 20,2 milyon ABD doları kaynak sağladığını söyledi. Edige, 2026 yılında da sürdürülebilir ta­rımda iklim değişikliğine uyu­ma yönelik 30 milyon euroluk yeşil tahvil ihraç edilirken top­lumsal cinsiyet eşitliği odaklı projeler ile iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık yatırım­ları için de 30’ar milyon ABD doları tutarında iki sürdürüle­bilir tahvil ihracı gerçekleşti­rildiğini aktardı.

Uluslararası piyasalardan sağlanan adil geçiş temalı sen­dikasyon kredisi de bankanın bu alandaki kaynak çeşitliliğini güçlendiriyor.

Dönüşüm risk, sermaye ve müşteri odağında yönetilecek

Edige’ye göre önümüzdeki dönemde iklim, su ve biyoçeşit­lilik riskleri daha görünür ha­le gelecek. Finans sektörünün ise dönüştürücü rolü güçlene­cek. Garanti BBVA’nın bu sü­rece üç başlıkta hazırlandığını ifade eden Edige, “Risk tarafın­da iklim, su ve doğa risklerini finansal modele entegre ediyo­ruz. Sermaye tarafında kayna­ğı dönüşüm etkisi yüksek alan­lara yönlendiriyoruz. Müşteri tarafında ise finansmanın ya­nında dönüşüm için danışman­lık sağlıyoruz. 2050 net sıfır ta­ahhüdümüz ve 2030 sektörel karbonsuzlaşma hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir finansmanı Türkiye’de dönü­şümün en önemli kaldıraçla­rından biri haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

COP31 yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak

COP31’in Türkiye’de gerçekleşmesinin hem diplomatik ve hem ekonomik açıdan önem taşıdığını belirten Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, “Ülkemizin sürdürülebilirlik alanında attığı adımlar, COP31’in Türkiye’ye gelmesini sağladı. Bu, Türkiye’nin bu alandaki başarısını dünyaya göstermek için büyük bir fırsat.

Garanti BBVA olarak, BBVA ile birlikte zirvenin ‘Küresel Bankacılık Partneri’ olduk. Bu ortaklığı; Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandıracak stratejik bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyoruz” dedi. Yeşil dönüşümü hızlandıracak sermaye ve iş birliği mekanizmalarının kalıcı hale gelmesi, Edige’ye göre COP31’in Türkiye açısından en önemli kazanımları olmaya aday.

SKDM riskine yeni Hazine çözümü

Karbon maliyetlerinin şirketler için yeni bir risk alanı oluşturduğunu vurgulayan Sinem Edige, Garanti BBVA’nın Avrupa Birliği ile ticaret yapan şirketlere yönelik yeni bir hazine çözümü geliştirdiğini de anlattı. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında sertifika fiyatlarındaki dalgalanmalarından doğabilecek maliyet riskini yönetmeyi amaçlayan çözümün türev ürün olarak yapılandırıldığını ve ilk işlemin çimento sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir müşteriyle gerçekleştirildiğini belirtti.