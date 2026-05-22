Yeşil ekonomi eşitlikle büyüyecek

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel sanayi ve ti­caret ekosisteminde sürdürülebilirlik kav­ramı, uzun yıllar boyunca şir­ketlerin faaliyet raporlarında yer alan ve finansal tablolara derinlik katmayı amaçlayan bi­rer halkla ilişkiler malzemesi olmanın ötesine geçemedi. Oy­sa yeşil ekonomi ve sürdürü­lebilir kalkınma hedefleri, sa­dece üretim hatlarındaki kar­bon salımını azaltmakla ya da dijital altyapıları yenilemek­le tamamlanamaz.

Yapısal bir dönüşüm, toplumun yarısı­nı oluşturan ancak ekonomik değer üretiminde hak ettiği payı alamayan kadın iş gücü­nün üretime dahil edilmesiy­le mümkündür. Kalkınmanın merkezine nitelikli eğitimi ve kadının sosyal-ekonomik ha­yatta güçlenmesini koymak, sadece bir temsil meselesi de­ğildir. Sivil toplum operasyon­larının popülist yaklaşımlar­dan uzak, tamamen şeffaf ve analitik bir yapıyla yönetilebi­leceğini gösteren parametre­ler, makroekonomik dönüşü­mün şifrelerini barındırır.

Tüm bunlar değerlendirilir­ken Türkiye’de de ağır sanayi­den sivil topluma uzanan kori­dorlarda atılan rasyonel adım­lar, ‘yeşil yıkama’ veya ‘pembe yıkama’ tuzaklarına düşmeden sürdürülebilirliğin tablolarda değil, bizzat sahada başlaması gerektiğini kanıtlar nitelikte. Şüphesiz ki sanayi kökenli sivil toplum yatırımlarının temelle­ri rasyonel ihtiyaç analizlerine dayanıyor. Ve ülkemizde bunun örneği olan vakıflardan biri de 10 yıl önce Hasçelik’in deste­ğiyle kurulan Faydasıçok Vakfı.

“Gerçekten hak edenlerin hayatına dokunmak istedik”

Vakfın yola çıkış öyküleri­nin arkasında, sanayide bizzat şahit olduğu derin bir iş gücü eşitsizliğinin yattığını söyle­yen Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Fayda­sıçok, “Biz vakfı kurarken sa­dece klasik anlamda burs ver­mekle yetinmeyelim, kurumsal bir yapı altında takip edilebilir, gerçekten hak edenlerin haya­tına dokunacak projeler ürete­lim istedik. İlk projemiz olan ‘Sedefteki İnciler"i mühendis­lik okuyan 50 kız öğrencimiz­le başlattık.

Çünkü 2016 yılın­da bizim kendi ağır sanayi fab­rikalarımızda kadın mühendis oranı sadece yüzde 4 düzeyin­deydi. Türkiye genelinde ise bu oran yüzde 18’i geçmiyordu. Sa­nayide hep erkek erkeğe bir or­tam vardı. Ben de üniversiteyi bitirip Konya’da teknik alanda işe başladığımda bana yol gös­terecek, ilham verecek, men­torluk yapacak tek bir kadın rol model bulamamıştım. Bu­gün ise Hasçelik bünyesindeki beyaz yaka kadın çalışan oranı­mız yüzde 44 seviyelerine ulaş­tı. Kadının üretime dahil olma­sı iş ortamındaki disiplini, kül­türü ve verimliliği tamamen dönüştürdü” dedi.

Ödünsüz kriter: Zorunlu gönüllülük sistemi

Sivil toplum alanındaki en büyük yapısal sorunlardan bi­ri, yardımların somut çıktıları­nın takip edilememesi ve süreç­lerin rasyonel bir denetime ta­bi tutulmamasıdır. Bu sorunu fark ettiklerini ve çözüm için ta­mamen sonuç odaklı ve ödün­süz bir sistem uyguladıklarını vurgulayan Selcen Faydasıçok, “Biz sahada mış gibi yapmıyo­ruz. Bizim vakfımızdan burs alan her bir gencin, herhangi bir sivil toplum kuruluşunda ya da sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak gönüllü çalışması zorunludur. Bana ilk başta ‘Zo­runlu gönüllülük mü olur?’ de­diler. Ancak en iyi öğrenme türü yaparak öğrenmektir. Biz bunu zorunlu bir kriter olarak koy­masaydık, bu kadar yaygınlaş­mazdı” diye konuştu.

Bugüne kadar dokundukları gençlerin tamamının bu gönül­lülük faaliyetlerini başarıyla yerine getirdiği bilgisini de ve­ren Faydasıçok, “Örneğin aka­demik olarak çok başarılı olan, 3.97 ortalaması bulunan bir öğrencimiz, ‘Derslerime odak­lanacağım, sosyal sorumlulu­ğa ve mentörümle görüşmeye vaktim yok" dediğinde bursu­nu kesmeye karar verdik. Çün­kü Türkiye’nin sadece yüksek ortalamalı akıllara değil; akıl ile kalbi buluşturan, vicdanlı li­derlere ihtiyacı var” dedi.

Yetenek göçüne karşı seferberlik

Günümüzde lise sıralarına kadar düşen yurt dışına gitme eğilimi, sürdürülebilir bir eko­nomik gelecek önündeki en bü­yük tehditlerden biri olan yete­nek kaybını tetikliyor. Şirket­lerin yeni mezunlardan hem ‘genç’ hem de ‘deneyimli’ olma­sını beklemesi, gençleri derin bir istihdam bocalama evresi­ne itiyor. Sivil toplumun da bu kronik istihdam sorununu çöz­mek ve yetenekli gençleri ül­kede tutabilmek adına yapısal projelere yönelmesi gerekiyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Faydasıçok Business Akademi’ programında, 10 hafta boyunca 4’er kişilik takımlar halinde ya­rışan 24 seçilmiş öğrenci, büyük ölçekli şirketlerin finansal tab­lolarını okumayı, stratejik yöne­tim kurullarında yer almayı ve küresel operasyonları yönetme­yi simüle ediyor.

İş dünyasındaki tecrübe en­gellerini aşmak adına bu tür hamlelerin kritik önemde ol­duğunu ifade eden Selcen Fay­dasıçok, dönüşümün yönünü şu sözlerle çizdi: “Biz bu ço­cukların iş ve ticaret zekâsını erkenden kazanmalarını isti­yoruz ki iş dünyasında tecrübe bahanesiyle reddedilmesin­ler, kolayca istihdam edilsin­ler ve en önemlisi ülkemizde kalsınlar. Biz özel sektör ola­rak onlara esnek alternatifler sunmalı, kamusal yapılarla birlikte çözümler geliştirerek bu cevherleri ülkemize bağ­lamalıyız. Dijital ve yeşil dö­nüşümden önce, bizim acilen köklü bir ‘insani dönüşüme’ ihtiyacımız var. Kurumsal ka­mu yararı statüsü almak için mali denetimlerden geçerken müfettişler bize neden bu ka­dar beklediğimizi sordu. Çün­kü biz bu işi hiçbir zaman PR yapmak ya da vergiden düş­mek için kurgulamadık. Ta­mamen faydaya odaklandık.”

Metriklerle değişimin rota kılavuzu

Vakıf projelerinin hedef kitle üzerindeki ölçülebilir algısal dönüşüm verileri:

Mühendislik Algısı: Liselerde yürütülen endüstriyel panellerden önce gençlerin mühendislik mesleği hakkındaki bilgi seviyesi yüzde 15 iken, etkinlik sonrasında bu oran yüzde 79’a yükseliyor.

Geleceğin Kadın Mühendisleri: Paneller sonrasında “Ben mühendis olmak istiyorum” diyen lise öğrencilerinin oranı yüzde 29’dan yüzde 58’e çıkarak tam iki katına ulaşıyor. Mentorluk Memnuniyeti: Toplamda 419 mentörün katılımıyla yürütülen 18 bin 155 saatlik mentörlük görüşmelerinde, gençlerin programa verdiği memnuniyet puanı 100 üzerinden 92; genel memnuniyet oranı ise yüzde 97 olarak kaydediliyor.

10 yıllık analitik sosyal değer çıktısı

Vakıf ekosisteminde elde edilen ve her dönemi titizlikle ölçümlenen net operasyonel çıktılar:

Desteklenen Toplam Öğrenci: 5 farklı gelişim programı ile tam 2026 genç. Akademik Erişim Ağı: 76 şehirde, 118 farklı üniversite ve 92 farklı bölümde eğitim gören öğrenciler.Eğitim Yoğunluğu: Faydasıçok Akademi kapsamında gerçekleştirilen 604 benzersiz eğitim seansı.

İstihdam ve Tecrübe Köprüsü: Staj imkanı sağlanan 452 dezavantajlı genç.