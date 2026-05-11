Yeşil ekonominin küresel laboratuvarı: Bir köyün portföy yenileme hikâyesi
Çin'in Zhejiang eyaletinde yükselen yeşil kalkınma paradigması, taş ocaklarının gri dumanını ekolojik bir refah ekonomisine dönüştürerek sürdürülebilirliğin sadece etik bir tercih değil, rasyonel bir yatırım olduğunu kanıtladı. 20 yılda maden tozundan Dünya Mirası’na uzanan bu dönüşüm, yeşil büyümenin küresel reçetesi haline geldi.
Başak Nur GÖKÇAM / ÇİN
basaknur.gokcam@dunya.com
Sürdürülebilirlik kavramı, 21’inci yüzyılın ekonomi politiğinde artık yumuşak bir çevreci söylem olmaktan çıkıp, ulusların GSMH (Gayrisafi Milli Hasılalar) hesaplarını kökten değiştiren bir finansal stratejiye evrildi. Bugün küresel piyasalar, doğayı tüketen değil, doğadan beslenen iş modellerini fiyatlıyor. İşte tam bu noktada, Çin’in Zhejiang eyaletindeki Anji ilçesi ve onun kalbi konumundaki Yucun Köyü, dünya ekonomi tarihine geçecek bir pivot hikâyesi sunuyor.
Yirmi yıl öncesine kadar maden ocaklarının gürültüsüyle sarsılan bu vadi, bugün karbon-nötr turizmin merkezi. Dönüşümün ideolojik ve ekonomik temeli, 15 Ağustos 2005 tarihinde bizzat Zhejiang Eyalet Komitesi Sekreteri Xi Jinping tarafından burada atılmıştı. Xi, köydeki incelemeleri sırasında o tarihi tespiti yaparak süreci başlatmış ve şunları söylemişti: “Sırf kalkınma adına çevreyi feda etmekten vazgeçmelisiniz. Yeşil su ve dağların kendisi altın ve gümüş kadar değerlidir.”
Taş ocaklarından ekolojik rant ekonomisine
1990’lı yıllarda Yucun, bölgenin kireçtaşı üssüydü. Köylüler için ‘altın’, dinamitlerle patlatılan taş yığınlarıydı. Ancak ekosistem iflas edince radikal bir karar alındı. O dönemin ekonomik kaygılarını Yucun Köyü Parti Şubesi Sekreteri Wang Yucheng şu şekilde değerlendirmişti: “Madenleri kapattığımızda köyün geliri bir gecede dibe vurdu. İnsanlar ‘Ne yiyeceğiz?’ diye soruyordu. Ancak bugün görüyoruz ki, o gün vazgeçtiğimiz maden gelirinin tam 20 katını sadece doğayı koruyarak ve turizmle kazanıyoruz. Ekoloji artık bizim en büyük sermayemiz.”
Bu vizyon, yerel ekonomide yüzde 70’lik bir daralmaya neden olsa da uzun vadeli bir refah getirdi. Anji İlçesi Ekolojik Çevre Bürosu Direktörü Gu Zhiguo, sürecin teknik başarısını şu verilere dayandırıyor: “Anji genelinde 200’den fazla maden ocağını kapattık. Bu sadece bir temizlik operasyonu değil, ekonomik bir yeniden yapılandırmaydı. Bugün Anji’nin hava kalitesi yılın yüzde 95’inde mükemmel düzeyde ve bu durum gayrimenkulden turizme kadar her sektörde prim yapıyor.”
Yeni nesil istihdam: “Yucun küresel ortakları"
Yucun’un başarısı sadece ağaç dikmekle sınırlı kalmadı; burası bir ‘eko-girişimcilik’ havzasına dönüştü. Yucun Global Partners programı ile bölgeye 600’den fazla genç girişimci çekildi. Eski bir çimento fabrikasını modern bir kütüphaneye dönüştüren mimari projenin başındaki isimlerden olan Yucun Kalkınma ve Yatırım Grubu Temsilcisi Chen Zhe buradaki yeni istihdam modelini şu sözlerle tanımladı: “Biz burada sadece doğayı restore etmedik, ekonomik ekosistemi de restore ettik. Genç yetenekler buraya sadece manzara için gelmiyor; dijital tarım, karbon ticareti ve sürdürülebilir tasarım gibi yüksek katma değerli işler üretmek için geliyorlar.”
Sürdürülebilir tarımın Blockchain entegrasyonu
Anji, dünyanın bambu ve beyaz çay ticaretinin kalbi. Bu kapsamda açıklama yapan Anji Beyaz Çayı Tanıtım Derneği Başkanı Song Changhao, ürünlerin küresel pazardaki rekabet gücünü sürdürülebilirliğe bağlayarak şunları söylüyor: “Çay bahçelerimizi tamamen organik ve akıllı sistemlerle donattık. Her bir paket çayımız dijital bir kimliğe sahip. Tüketici, aldığı çayın karbon ayak izini görebiliyor. Bu şeffaflık, ürünümüze uluslararası piyasada yüzde 30 daha fazla değer kazandırıyor.”
Karbon finansmanı ve ekolojik piyasa değeri
Dönüşümün finansal bacağı, sadece geleneksel tarım ve turizm gelirleriyle sınırlı kalmıyor. Anji, karbon varlık yönetiminde yeni bir finansal enstrüman geliştirdi. Bölgedeki bambu ormanlarının karbon yutak kapasitesi, gelişmiş uzaktan algılama teknolojileri ve yapay zekâ algoritmalarıyla anlık olarak takip ediliyor. Bu veriler, yerel bir karbon bankası aracılığıyla kredilendiriliyor. Emisyon hedeflerini yakalamak isteyen sanayi kuruluşları, bu kredileri satın alarak bölge ekonomisine doğrudan nakit akışı sağlıyor. Bu model, köylülerin elindeki orman arazilerini pasif bir mülk olmaktan çıkarıp, uluslararası borsalarda işlem görebilecek birer ‘yeşil tahvil’ niteliğine büründürüyor.
Akıllı köy altyapısı ve 5G entegrasyonu
Yucun’un ekolojik başarısının arkasında yatan gizli güç ise yüksek teknoloji. Köyün her köşesine yerleştirilen 5G tabanlı sensörler, toprak neminden suyun mineral dengesine, hava kirliliğinden yaban hayatı hareketliliğine kadar her şeyi dijital bir ikiz üzerinden simüle ediyor. Bu durum, kaynak yönetiminde yüzde 40’a varan tasarruf sağlarken, sürdürülebilirliğin maliyetli olduğu yönündeki eski sanayi mitini de yerle bir ediyor. Akıllı enerji yönetim sistemleri sayesinde köydeki tüm kamu binaları kendi enerjisini üreten, karbon-negatif yapılar haline gelmiş durumda.
Plastik yerine bambu
Anji, Çin’in ulusal düzeyde başlattığı ‘plastik yerine bambu’ girişiminin ana üssü seçildi. Bu, sadece bir çevreci slogan değil, bölgedeki fabrikaların plastik boru, poşet ve ambalaj yerine bambu lifli endüstriyel ürünler üretmesi için devasa devlet sübvansiyonları aldığı bir ekonomik dönüşüm programı. Bu sayede bambu, sadece bir süs bitkisi değil, petro-kimya endüstrisine rakip bir hammaddeye dönüştü.
Doğanın sermaye olduğu bir gelecek
Yucun modeli bize şunu öğretiyor: Doğaya karşı değil, doğa ile birlikte yapılan bir ekonomi planı, her türlü sanayi kalkınmasından daha dayanıklı ve daha kârlıdır. 20 yıl önce “Burada nasıl yaşayacağız?” diyen köylüler, bugün dünyanın en prestijli çevre ödülleriyle geleceği nasıl inşa edeceklerini gösteriyorlar. Bu değişim, sadece bir köyün değil, küresel finans sisteminin ‘yeşil varlıklara’ yönelmesi gerektiğinin en güçlü manifestosudur.
‘En İyi Turizm Köyü’ unvanına sahip
BM-Habitat tarafından ‘Dünya Şehir Ödülü’ ve UNWTO tarafından ‘En İyi Turizm Köyü’ unvanlarını alan Anji, sürdürülebilir kalkınmanın ütopya olmadığını kanıtladı. Yucun, turizmin kırsal kalkınma ve çevre koruma için nasıl bir itici güç olabileceğinin dünyadaki en somut referansı olarak kabul ediliyor.
Rakamlarla yeşil sıçrayış
Turizm hacmi: Yılda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ile yerel ekonomiye 500 milyon yuanı aşan katkı.
Kişi başı gelir: 2005 yılında yaklaşık 8 bin yuan olan yıllık gelir, bugün 65 bin yuanı (yaklaşık 9 bin 100 dolar) geçerek Çin’in genel kırsal ortalamasını ikiye katladı.
Biyoçeşitlilik: Orman varlığı yüzde 90’ın üzerine çıkarken, hava kalitesi yılın 350 günü ‘mükemmel’ seviyesinde ölçülüyor.