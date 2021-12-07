Yeşil finansın gelişimi için küresel standart adımı

Didem ERYAR ÜNLÜ

Dünya genelinde artan nüfus ve yaşanan hızlı değişimler doğrultusunda ekonomik, çevresel ve sosyal koşullarımız da değişiyor. Tüketimimiz sürekli artarken, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını tehdit etmeden karşılamamız gerekiyor. Ekonomik gelişimin toplum üzerinde yarattığı sosyal risklere zaman kaybetmeden hep beraber hareket ederek, ortak çözümler yaratmak gerekiyor.

Gerek çevre gerekse sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerin bertarafı için güçlü bir ‘yeşil finans’ anlayışının benimsenmesi ve ekonominin büyümesine destek olunması çok önemli.

Sürdürülebilir finansın temelinde, finansal sistemin sürdürülebilirliği üzerinde etkili olabilecek risklere karşı farkındalık yaratmak ve bu konuda tüm paydaşlar arasında şeff afl ığı sağlamak yer alıyor. Finans sektörü, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde dönüştürücü bir role sahip.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden yatırım ve sermaye akışı son dönemde tüm dünyada önemli bir ivme kazanmış durumda.

Sorumlu yatırımlar ana akım oluyor

Bu yatırımlar, finansal konulara ek olarak, çevresel, sosyal ve yönetsel kaygıların da dikkate alındığı ‘sorumlu yatırımlar’ olarak tanımlanıyor ve sorumlu yatırımlar, özellikle son 10 yıldır ana yatırım temalarından birine dönüşüyor. Bu noktada en fazla gündeme gelen soru ise, küresel standartlar.

Glasgow’da gerçekleşen İklim Zirvesi COP26’nın en önemli gelişmelerinden biri de bu konu da oldu. IFRS (International Financial Reporting Standards-Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu), zirvede Uluslararası Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (ISSB) kuruluşunu duyurdu.

ISSB, sürdürülebilirlik raporlamasını finansal raporlama ile aynı temele oturtmayı ve bu doğrultuda küresel sürdürülebilirlik açıklama standartlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Bugün yaşanan en büyük sorun, standartların olmaması değil, aslında kurumsal faaliyetlerin iklim etkisini raporlayan çok fazla ve farklı standartların olması. ABD’de Value Reporting Foundation (VRF) tarafından kurulan ve Bloomberg tarafından desteklenen Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) tarafından geliştirilen model bunlardan biri. Amsterdam merkezli Global Reporting Initiative (GRI), çok çeşitli sürdürülebilirlik standartları üretmiş durumda. Mali İstikrar Kurulu (FSB) tarafından Basel’de toplanan İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) de farklı bir model tavsiye ediyor.

Tutarlı ve küresel raporlama

ISSB ise, tutarlı ve küresel bir raporlama sağlama konusunda çok önemli bir potansiyel sunması bekleniyor. Bu doğrultuda şirketlerin şeff af bir şekilde niyetlerini beyan etmesi gerekecek. Bu beyanlar da raporlama standartları çerçevesinde denetlenecek. ISSB standartları, şirketlerin işlerini etkileyen ESG faktörleri hakkında rapor vermelerini sağlayacak ve tutarlı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) raporlama standartları için temel sağlayacak. ISSB standartları sayesinde yatırımcılar, bir şirketin uzun vadeli performansını ve değer yaratma beklentilerini daha iyi anlayabilecekler. Bankalar da, müşterilerinin yeşil geçişi finanse etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olacak araçlar sunabilecek.

Finans sektörünün iklim değişikliği ile mücadele noktasında rolünün arttığı çok net. Ama tabii ki iklim krizi ile mücadelede belirlenen hedefl ere ulaşmak için finansal kurumlarla birlikte, politika yapıcılar ve şirketlerin de hızla hareket etmesi gerekiyor. Net sıfır ekonomiye geçiş sürecinde başarının anahtarının iş birliği olduğu kesin.

Hedef, ekonomiye, topluma ve çevreye fayda sağlayan bankacılık

2015’te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilen ve iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adalet gibi konu başlıklarını kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu bir iş stratejisini benimseyen Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm paydaşları için fayda ve değer yaratmak üzere çalışıyor. Sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları desteklediklerini belirten TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Bugünün ve geleceğin nesillerine daha iyi bir yaşam sağlamak için üzerimize düşenleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. KOBİ’den bireysele, kurumsal firmalardan girişimcilere ve kadın patronlara uzanan geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentleri için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunurken, sürdürülebilirliği iş sistemlerimizin ve karar verme süreçlerimizin odağına yerleştirerek toplumsal fayda sağlamaya odaklanıyoruz.” diyor.

TEB, sürdürülebilirlik yönetişiminin doğru ve efektif yapılabilmesi amacıyla 2018’de Sürdürülebilirlik ve Paydaş Katılımı Komitesi’ni (SASECOM) kurdu. Komitenin misyonu TEB’in ekonomik, çevresel, toplumsal ve sosyal konulardaki performansını geliştirmek, küresel standartları yakalamak ve banka içinde ilgili politika, sistem ve standartların uygulanmasını sağlamak olarak tanımlanıyor.

“Sürdürülebilirlik hedeflerimize başarıyla ulaşmak için temel ilkelerimizi ‘İyi ve Örnek Banka’ anlayışıyla belirledik” diyen Leblebici, “Toplumu, fayda sağlayan ve pozitif etki yaratan çalışmalarla daha iyi bir geleceğe taşımayı hedefliyor, bunun için sürdürülebilirlik stratejimizle ekonomi, çevre ve toplum olmak üzere üç temel alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diyor. Leblebici, bu üç odak alandaki çalışmalarını ise şöyle anlatıyor:

380 milyon dolar sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi

“TEB olarak, sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon kredimizi ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla 380 milyon dolar olarak yeniledik. Reel sektörün dış ticaret finansmanına destek sağlayacağımız bu kredinin sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilenmesinden gurur duyuyoruz. Bu aynı zamanda bankanın yurt dışı finansman piyasalarındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü de gösteriyor. Sendikasyon kredisi işlemi üç sürdürülebilirlik performansı kriterine endeksli olarak gerçekleştirildi. Müşterilerin sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak amaçlı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması, sürdürülebilirlik uygulamalarının iş süreçlerine entegrasyonu ve sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik çalışanlarımıza kurumsal sürdürülebilirlik eğitim programı sağlanması ve bankanın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması da bu anlamda önemli. Dış ticaretin devamlılığının amaçlandığı bu anlaşma ile sürdürülebilirlik odaklı firmalara Yeşil Dış Ticaret imkanı sağlayacağız.”

Kömür finansmanı sağlamıyoruz

“Yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliğini artıran projelere finansal destekle katkıda bulunan TEB; başta kömür olmak üzere doğaya zarar veren kaynaklara yapılan yatırımların finansmanına onay vermiyor. Ayrıca, sosyal hayat ve çevre üzerinde ciddi etkileri olabilecek bazı hassas sektörlerle ilgili de politikalar geliştiriyoruz. Tüketimimizi ve arkamızda bıraktığımız izi azaltırken, aynı zamanda geri dönüşüm ve atık miktarlarımızı da azaltmaya çalışıyoruz. TEB Ağacım projemizle müşterilerimizin internet şubesini kullanmak yerine şubeye gitmesi sonucunda ortaya çıkacak karbon salımını engelliyoruz. Çalışanlarımızın ulaşımında karbon salımını düşürmek hedefiyle elektrikli araç kullanımını teşvik ediyor, yakıt tüketimi düşük araçların kullanımını tercih ediyoruz. Öte yandan çalıştığımız birçok sektörün belirli çevresel ve sosyal konulardan doğrudan etkilenmesinden dolayı yaptığı fonlamaların etkisini kontrol etmek, oluşabilecek riskleri öngörmek ve bunlara karşı önlemler almak için Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi’ni (ESRM) kurduk.”

Toplumun her kesimi için fayda yaratan projeler

“TEB Kadın Bankacılığı ile finansal desteklerimizin yanı sıra iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları için kadın girişimcilere yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için gerekli bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Örneğin, plastik atık probleminin üstesinden gelmek ve biyoplastik pazarındaki eksiklikleri gidermek için zeytin çekirdeklerinden biyo bazlı plastiklerin üretim sürecini tasarlayıp geliştirirken aynı zamanda biyo bazlı granüller üretimi yapan bir kadın girişimcimize destek olduk. Desteğimiz hem kadın girişimcimizin projesini hayat geçirmesine hem de doğaya ve çevreye zarar veren plastik atık problemine karşı geliştirilen bir çözüme katkıda bulunduğumuz için bizim için çok anlamlı.

Girişim Bankacılığı ile, inovatif fikirlerin hayata geçmesini sağlayan, ekonomiye ve topluma katma değer katan girişimcileri zaman destekliyor; girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine destek oluyoruz. Minik Maker’lar İş Başında gibi projelerimizle, gençleri inovasyona ve girişimciliğe teşvik eden çalışmalar yaparken, bir yandan da geleceğin girişimcisi olarak gördüğümüz çocuklara ulaşmak istiyoruz. TEB’liler için inovasyon ve girişimciliği destekleyen bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla ise TEB Kurum İçi Girişimcilik Programı’nı hayata geçirdik. Akıl Fikir Yarışması, Finansal Okuryazarlık Çalışmaları, Engelsiz Bankacılık ve Sosyal Girişimcilik gibi başlıklarda da topluma fayda yaratan projelere imza atmaya devam ediyoruz.”