Yeşil hidrojenin kullanımı 130 milyar dolar fayda sağlayabilir
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Sürecinde Yenilenebilir Hidrojen: Öncelikli Uygulama Alanları ve Politika Önerileri raporunu yayınladı. Rapora göre 2025-2053 yılları arasında enerji yoğun sektörlerde yenilenebilir hidrojen kullanımıyla 130 milyar dolar kümülatif fayda sağlanabilir.
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Sürecinde Yenilenebilir Hidrojen: Öncelikli Uygulama Alanları ve Politika Önerileri raporunu yayınladı. Çalışmada, Türkiye ekonomisinin karbonsuzlaşmasında önemli rol oynaması beklenen yenilenebilir hidrojen ve türevlerinin sektörel kullanım alanları incelendi. Rapora göre, yenilenebilir hidrojenin ilk adımda karbonsuzlaşması zor sanayi ve ulaştırma sektörlerinde yaygınlaşacağı belirtildi. Hesaplamalar ise yenilenebilir hidrojen sayesinde toplam 1025 milyon ton karbondioksit azaltımı sağlanabileceğini ortaya koydu.
Yenilenebilir hidrojen ve türevleri için öncelili sektörlerin belirlendiği raporda Türkiye’de söz konusu sektörlerin yapısal analizinin yanı sıra sektörel fayda-maliyet analizleri de yürütüldü. Öte yandan 2025-2053 yılları arasında enerji yoğun son kullanım sektörlerinde yenilenebilir hidrojen kullanımıyla kümülatif faydanın 130 milyar dolar olması öngörüldü.
Bütüncül politikalara ihtiyaç var
Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, “Yenilenebilir hidrojenin öncelikli sektörlerde kullanımının teşvik edilmesi temel strateji olmalı" derken, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatör V. ve Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. M. Sencer Özen ise “Avrupa Birliği düzenlemeleri açısından öncelik arz eden sektörler başta olmak üzere stratejik alanlarda fosil yakıtlar yerine hidrojene geçiş strateji ve altyapısının oluşturulması oldukça önemlidir” dedi.
Çalışmada, 2025-2053 yılları arasında sektörler bazında değerlendirme yapıldı. Buna göre:
Demir-Çelik: Yürütülen fayda-maliyet analizleri sonuçlarına göre, sektörde yenilenebilir hidrojen kullanımının kümülatif faydası 2025-2053 yılları arasında 9,5 milyar dolar, öngörülen emisyon azaltımı ise 85,8 Mt CO2 olarak hesaplandı.
Çimento, Cam ve Seramik: Yenilenebilir hidrojen kullanımı, çimento sektörü kaynaklı emisyonları yüzde 35-40 seviyesinde önleyebilir. Çimento, cam ve seramik sektöründe fırınlarda yüksek ısı ihtiyacı için yakıt olarak yenilenebilir hidrojen kullanımı ile 2025-2053 döneminde kümülatif olarak 50,3 milyar dolar fayda ve 272,6 Mt karbon emisyon azaltımı sağlanabileceği öngörülüyor.
Kimya, Petrokimya ve Gübre: 2025-2053 boyunca kimya, petrokimya ve gübre sektörlerinde yenilenebilir hidrojen kullanımının toplam faydası yaklaşık 6 milyar dolar, emisyon azaltımı ise 32 Mt CO2 olarak hesaplandı.
Ulaştırma: Ulaştırma sektörü kapsamında yapılan fayda-maliyet analizi sonucunda, yenilenebilir hidrojen ve türevlerinin kullanımı ile 2025-2053 döneminde kümülatif olarak 17,6 milyar dolar fayda ve 207,6 Mt karbon emisyonu azaltımı sağlanabileceği hesaplandı.
Elektrik sektörü: Analiz sonuçları elektrik sektöründe yenilenebilir hidrojenin kullanılmasının projeksiyon dönemi boyunca toplam 47 milyar dolar fayda ve 429 Mt karbon emisyonu azaltımı sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Türkiye için yenilenebilir hidrojen kullanımı önerileri
-Doğrudan elektrifikasyonun tek başına yetersiz kaldığı sektörlerde kullanıma öncelik verilmeli
-Doğrudan elektrifikasyonun, net sıfır karbon emisyonlu bir ekonomiye geçişte yeterli olmadığı sektörlerde özel hedeflerle yenilenebilir hidrojen ve türevlerine teşvik edilmeli
-Yerli arzı teşvik etmek için yenilenebilir hidrojen üretimine mali teşvik sağlanmalı
-Ulaşım sektöründe yenilenebilir hidrojen ekosistemi oluşturulmalı
-Hidrojenin üretimi, taşınması, dağıtımı ve kullanımı açısından havalimanı ve liman altyapılarının iyileştirilmeli
-Sektörler arası üretim ve gelişim planlarını koordine eden bir kamu birimi oluşturulmalı
-Kamu-özel sektör ortaklıkları kapsamında karma finansman imkanları sağlanabilir
-Sanayide kullanılacak yenilenebilir hidrojene ilişkin teknik ve güvenlik standartları yasal bir çerçeve kapsamında düzenlenmeli.
-Elektrik sektöründe kullanılacak yenilenebilir hidrojenin üretimi ve depolanmasına yönelik teknik standartlar oluşturulmalı
-Yenilenebilir hidrojen üretim fazlası için ihracat stratejisi oluşturulmalı
-Ar-Ge faaliyetleri desteklenmeli