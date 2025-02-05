Yeşil hidrojenin kullanımı 130 milyar dolar fayda sağlayabilir

SHURA Enerji Dönü­şümü Merkezi, Türki­ye’nin Karbonsuzlaş­ma Sürecinde Yenilenebilir Hidrojen: Öncelikli Uygulama Alanları ve Politika Önerile­ri raporunu yayınladı. Çalış­mada, Türkiye ekonomisinin karbonsuzlaşmasında önemli rol oynaması beklenen yenile­nebilir hidrojen ve türevleri­nin sektörel kullanım alanları incelendi. Rapora göre, yeni­lenebilir hidrojenin ilk adım­da karbonsuzlaşması zor sa­nayi ve ulaştırma sektörlerin­de yaygınlaşacağı belirtildi. Hesaplamalar ise yenilenebi­lir hidrojen sayesinde toplam 1025 milyon ton karbondiok­sit azaltımı sağlanabileceğini ortaya koydu.

Yenilenebilir hidrojen ve türevleri için öncelili sek­törlerin belirlendiği raporda Türkiye’de söz konusu sek­törlerin yapısal analizinin ya­nı sıra sektörel fayda-maliyet analizleri de yürütüldü. Öte yandan 2025-2053 yılları ara­sında enerji yoğun son kulla­nım sektörlerinde yenilenebi­lir hidrojen kullanımıyla kü­mülatif faydanın 130 milyar dolar olması öngörüldü.

Bütüncül politikalara ihtiyaç var

Rapora ilişkin değerlendir­mede bulunan SHURA Ener­ji Dönüşümü Merkezi Direk­törü Alkım Bağ Güllü, “Yeni­lenebilir hidrojenin öncelikli sektörlerde kullanımının teş­vik edilmesi temel strateji ol­malı" derken, İzmir Kalkın­ma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatör V. ve Yeni­lik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. M. Sencer Özen ise “Avrupa Birliği dü­zenlemeleri açısından önce­lik arz eden sektörler başta ol­mak üzere stratejik alanlarda fosil yakıtlar yerine hidrojene geçiş strateji ve altyapısının oluşturulması oldukça önem­lidir” dedi.

Çalışmada, 2025-2053 yıl­ları arasında sektörler bazın­da değerlendirme yapıldı. Bu­na göre:

Demir-Çelik: Yürütülen fayda-maliyet analizleri so­nuçlarına göre, sektörde ye­nilenebilir hidrojen kulla­nımının kümülatif faydası 2025-2053 yılları arasında 9,5 milyar dolar, öngörülen emis­yon azaltımı ise 85,8 Mt CO2 olarak hesaplandı.

Çimento, Cam ve Sera­mik: Yenilenebilir hidrojen kullanımı, çimento sektörü kaynaklı emisyonları yüzde 35-40 seviyesinde önleyebilir. Çimento, cam ve seramik sek­töründe fırınlarda yüksek ısı ihtiyacı için yakıt olarak yeni­lenebilir hidrojen kullanımı ile 2025-2053 döneminde kü­mülatif olarak 50,3 milyar do­lar fayda ve 272,6 Mt karbon emisyon azaltımı sağlanabile­ceği öngörülüyor.

Kimya, Petrokimya ve Gübre: 2025-2053 boyun­ca kimya, petrokimya ve güb­re sektörlerinde yenilenebilir hidrojen kullanımının toplam faydası yaklaşık 6 milyar do­lar, emisyon azaltımı ise 32 Mt CO2 olarak hesaplandı.

Ulaştırma: Ulaştırma sek­törü kapsamında yapılan fay­da-maliyet analizi sonucun­da, yenilenebilir hidrojen ve türevlerinin kullanımı ile 2025-2053 döneminde kü­mülatif olarak 17,6 milyar do­lar fayda ve 207,6 Mt karbon emisyonu azaltımı sağlanabi­leceği hesaplandı.

Elektrik sektörü: Analiz sonuçları elektrik sektöründe yenilenebilir hidrojenin kulla­nılmasının projeksiyon döne­mi boyunca toplam 47 milyar dolar fayda ve 429 Mt karbon emisyonu azaltımı sağlayabi­leceği değerlendiriliyor.

Türkiye için yenilenebilir hidrojen kullanımı önerileri

-Doğrudan elektrifikas­yonun tek başına yetersiz kaldığı sektörlerde kullanı­ma öncelik verilmeli

-Doğrudan elektrifikas­yonun, net sıfır karbon emisyonlu bir ekonomi­ye geçişte yeterli olmadığı sektörlerde özel hedefler­le yenilenebilir hidrojen ve türevlerine teşvik edilmeli

-Yerli arzı teşvik etmek için yenilenebilir hidrojen üretimine mali teşvik sağ­lanmalı

-Ulaşım sektöründe yeni­lenebilir hidrojen ekosiste­mi oluşturulmalı

-Hidrojenin üretimi, taşın­ması, dağıtımı ve kullanımı açısından havalimanı ve liman altyapılarının iyileş­tirilmeli

-Sektörler arası üretim ve gelişim planlarını koordine eden bir kamu birimi oluş­turulmalı

-Kamu-özel sektör ortak­lıkları kapsamında karma finansman imkanları sağ­lanabilir

-Sanayide kullanılacak yenilenebilir hidrojene iliş­kin teknik ve güvenlik stan­dartları yasal bir çerçeve kapsamında düzenlenmeli.

-Elektrik sektöründe kul­lanılacak yenilenebilir hid­rojenin üretimi ve depolan­masına yönelik teknik stan­dartlar oluşturulmalı

-Yenilenebilir hidrojen üretim fazlası için ihracat stratejisi oluşturulmalı

-Ar-Ge faaliyetleri destek­lenmeli