Yoksul ülkeler için umut resiflerden yükseliyor

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya nüfusu 8,3 milya­ra yaklaşırken, milyon­larca insan hâlâ yeter­li ve besleyici gıdaya erişemi­yor. Artan iklim krizi, savaşlar ve ekonomik dalgalanmalar gıda güvenliği endişelerini bü­yütürken, bilim insanları çö­züm arayışında yönünü yalnız­ca karaya değil, okyanuslara da çeviriyor. Yeni bir bilimsel araştırma, mercan resiflerinin doğru şekilde korunması ve aşırı avlanmanın önlenmesi hâlinde, küresel açlıkla müca­delede beklenenden çok daha büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Panama’daki Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitü­sü (STRI) öncülüğünde yü­rütülen ve PNAS dergisinde yayımlanan çalışma, mercan resifi balık popülasyonlarının şu anda üretebileceklerinin çok altında kaldığını gösteri­yor. Bunun temel nedeni ise aşırı ve kontrolsüz avlanma. Araştırmacılara göre, balık stoklarının toparlanmasına izin verilmesi hâlinde, mer­can resiflerinden elde edilen sürdürülebilir balık miktarı küresel ölçekte yaklaşık yüz­de 50 oranında artabilir. Bu artış, her yıl milyonlarca ek öğün anlamına geliyor.

Çalışmanın ilk yazarı ve Kral Abdullah Bilim ve Tek­noloji Üniversitesi (KAUST) profesörü Jessica Zambora­in-Mason, araştırmanın öne­mine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Bu çalışma, aşı­rı avlanmanın resif balık top­luluklarının gıda sağlama ka­pasitesinde ne kadar büyük bir kayba yol açtığını ve buna karşılık, balık stoklarının ye­niden oluşturulmasının ne kadar büyük bir kazanç sağ­layabileceğini somut verilerle ortaya koyuyor” dedi.

Araştırmaya göre, balık po­pülasyonlarının sağlıklı sevi­yelere ulaşması durumunda, ülkelerin yıllık sürdürülebi­lir balık porsiyonu sayısı 20 bin ile 162 milyon arasında artabilir. Bu miktar, kişi başı­na haftada yaklaşık 225 gram olarak önerilen deniz ürünü tüketimini karşılamaya yete­cek düzeyde. En dikkat çekici nokta ise bu artıştan en faz­la fayda sağlayacak ülkelerin, hâlihazırda açlık ve mikro be­sin eksiklikleriyle mücadele eden bölgeler olması.

Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri, potansiyel kazanım­ların en yüksek olduğu böl­geler olarak öne çıkıyor. En­donezya ise, restore edilmiş mercan resifi balıkçılığın­dan elde edilecek gıda artışın­da listenin başında yer alıyor. STRI bilim insanı ve çalışma­nın ortak yazarı Sean Connol­ly, “Balık porsiyonu artışı ile küresel açlık endeksi arasın­da güçlü bir pozitif korelas­yon var. Yani yetersiz beslen­menin daha yaygın olduğu ül­keler, toparlanan resif balık stoklarından daha fazla fayda sağlayabilir” dedi.

Çok sayıda ülkeden veri toplandı

Araştırmacılar bu sonuçlara ulaşmak için Dominik Cumhuriyeti’nden Endonezya’ya, Kenya’dan Filipinler’e kadar birçok ülkedeki mercan resifi bölgelerinden toplanan verileri analiz etti. İstatistiksel modellerle mevcut balık popülasyonları incelendi ve aşırı avlanmanın sınırlandırılması hâlinde bu stokların ne kadar büyüyebileceği hesaplandı. Balıkçılık yönetiminin etkinliğine bağlı olarak, resiflerin toparlanmasının ortalama altı ila 50 yıl arasında sürebileceği tahmin ediliyor.

Doğru yönetilirse gıda güvenliği artar

Bilim insanları, mercan resifi balıkçılığının yeniden canlandırılmasının yalnızca çevre koruma meselesi olmadığını özellikle vurguluyor. Bu sürecin, doğru yönetildiği takdirde, doğrudan gıda güvenliğini artırabileceği ve halk sağlığı üzerinde ölçülebilir olumlu etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Ancak bunun için sıkı balıkçılık düzenlemeleri, uzun vadeli izleme programları ve bazı bölgelerde balıkçı toplulukları için geçiş sürecinde alternatif gelir kaynaklarının sağlanması gerekiyor.