Z kuşağı için sırada iklim değişikliği, kapsayıcılık ve eşitlik var

HÜSNİYE GÜNGÖR

İş dünyası finansın sürdürülebilirlik için önemini ekonomik krizler sayesinde öğreneli yıllar oluyor. Muhasebe ve finans profesyonelleri işletmelerin ve toplumların genelini etkileyen değer yaratılmasında veya sürdürülebilirlik raporlamalarında başlıca rol oynuyor. Ancak şirketlerin geleceği olarak görülen Z kuşağı bunun ne kadar farkında? Diğer yandan kariyer hayatlarına yeni adım atan ya da atmaya hazırlanan Z Kuşağı için pandemi ortamında ofise hiç gitmeden başladıkları iş dünyası ve meslekleri belirsizliklerle dolu bir dünya.

Bu sorulardan yola çıkan küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA, bu kuşağı daha iyi tanımak ve iş dünyasına daha etkin katılmalarında yol gösterici olmak amacıyla Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile ortaklaşa küresel bir araştırma gerçekleştirdi. Anket ve 17 yuvarlak masa toplantısıyla gerçekleştirilen araştırmaya katılan 130 ülkeden dokuz binin üzerinde 18-25 yaş arası genç, gelecek konusundaki endişe ve hayallerini, iş dünyası ve iş liderleri, muhasebe ve finans mesleği, kariyer hedefleri ve gelişim noktaları ile teknolojinin iş dünyasına olan etkisi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Görüş bildiren 647 Z kuşağı üyesi ile Türkiye’nin en çok katılım sağlayan dördüncü ülke olduğu ‘Ezber Bozanlar: Z Kuşağı ve Muhasebenin Geleceği’ başlıklı araştırmadan herkes için çıkarılacak dersler var…

Araştırmayı DÜNYA gazetesinin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR için değerlendiren ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, Z kuşağının iş hayatına atılma döneminde meydana gelen Covid-19 salgını ile birlikte önceki kuşakların şahit olmadığı bir krizle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Bu yüzden iş güvenliği ve iş fırsatı eksikliğinin yüzde 58 ile, beden ve ruh sağlığının yüzde 51 ile bu kuşağın en önemli konuları olarak öne çıkmasına şaşırmamak gerektiğini söyleyen Demiröz “Pandemi Z Kuşağı’nın sırasıyla küresel ekonomi, eğitimin geleceği ve gelir eşitsizliği konularında da endişe duymasına sebep oluyor. Pandeminin olumsuz etkisi azaldıkça, iklim değişikliği, kapsayıcılık ve eşitlik gibi toplumları etkileyen konuların da Z Kuşağı’nın önem verdiği başlıklar olarak öne çıkacağı öngörülüyor” diye konuştu.

Uluslararası kariyer fırsatı tercih sebebi

İş dünyasındaki değişimin katalizörü olması beklenen Z Kuşağı işletmelerin toplumdaki rolü konusunda da kuşkulu. Türkiye’deki Z Kuşağının yüzde 76’sı işletmelerin teknolojiyi ağırlıklı olarak işyeri şartlarını geliştirmek için kullandığını düşünürken sadece yüzde 48’i yatırımcılar için kazançlarını maksimize etmeyi önceliklendirdiklerine ve yüzde 44’ü toplumun geneli için olumlu bir etkisi olduğuna inanıyor. Global katılımcıların yüzde 41’i iş dünyası liderlerinin dediklerini yapacak dürüstlüğe sahip olduğunu düşünürken, Türkiye’deki Z Kuşağı’nın sadece yüzde 16’sı iş dünyası liderlerinin dürüstlüğüne inanıyor.

Araştırmaya göre, uygun iş fırsatları ve iş güvenliği hem global hem de Türkiye ölçeğinde en büyük endişe konusu olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki Z Kuşağı için ekonomik sorunlar (yüzde 52), gelir eşitsizliği (yüzde 51), eğitimin geleceği (yüzde 49) diğer endişe kaynakları olarak göze çarpıyor. Global katılımcılar öncelikli olarak yeni mesleki yetenekler edinme fırsatlarını sunan işleri tercih ederken Türkiye’deki katılımcıların yarısından fazlası uluslararası kariyer fırsatı ile güçlü ödenek ve yan haklar sunan işleri öncelikli olarak tercih edeceğini belirtiyor.

Araştırma, Z kuşağının kariyer gelişimleri konusunda da oldukça hırslı olduğunu ortaya koyuyor. Z Kuşağı’nın yüzde 91’i sürekli olarak yeni mesleki yetenekler edinerek yetkinliklerini güncel tutmayı ve böylelikle istihdam piyasasında tercih edilen bir profesyonel olmayı hedefliyor. Hâlihazırda işi olanların neredeyse yüzde 60’ı iki sene içinde başka bir role geçmeyi, üçte ikisi bir sonraki rolünün terfi olmasını bekliyor. Katılımcıların yarısı çalıştıkları kurum taleplerini karşılamaması halinde başka bir organizasyona geçmek istiyor. Kariyer gelişimi konusunda dikkat çeken diğer bir bir bulgu da Z Kuşağı’nın yüzde 64’ünün gelecekte başka iş disiplinlerinde farklı kariyerlere sahip olmayı beklemesi.

Finans global rollere geçiş fırsatı olarak görülüyor

Muhasebe ve finansın farkı sektörlerde ve uluslararası ölçekte sunduğu uzun vadeli kariyer fırsatları ile Z Kuşağı için oldukça cazip bir meslek olduğunu vurgulayan ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz “Globalde yüzde 47, Türkiye’de yüzde 36 oranında Z Kuşağı muhasebe ve finansın çok geniş bir yelpazede farkı mesleki yetkinliklerin geliştirilmesine izin verdiğini düşünüyor. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 47’si (globalde yüzde 11) konuya olan yatkınlıkları, yüzde 64’ü (globalde %37) ise muhasebe ve finans alanındaki global rollere geçiş fırsatları nedeniyle muhasebe ve finans alanında bir kariyerin kendileri için cazip olduğunu ifade ediyor. Bu veriler, muhasebe ve finans mesleğinde söz sahibi olan bütün tarafların hem mesleğin cazibesini genç yetenekler nezdinde arttırmak hem de muhasebe ve finans profesyonellerinin toplumun genelini ilgilendiren konularda fark yaratacak profesyoneller olduğunu Z Kuşağı’na anlatmak konusunda daha fazla çalışmaları gerektiğine işaret ediyor” diye konuştu.