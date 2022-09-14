Zorlu Tekstil, sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üretecek

Zorlu Holding Tekstil Grubu, sürdürülebilirlik odaklı olarak hayata geçirdiği dönüşüme devam ediyor. Zorlu Holding’in tüm grup şirketlerinin ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zorlu Holding Tekstil Grubu, 2030 yılında kapsam 1 ve 2’de, 2050’de ise kapsam 1-2-3’te net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Birlemiş Milletler Global Compact’ın 10 ilkesinden ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bağlantılı olacak şekilde her bir stratejini 2025 yılına kadar yıl/bölüm bazlı olarak belirleyen Zorlu Holding Tekstil Grubu, tüm faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı olarak 360 derecelik bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yürütüyor.

Zorlu Tekstil Grubu, sürdürülebilirlik odaklı yapacağı yeni yatırımlarla 2025 yılına kadar toplam satışları içindeki sürdürülebilir tekstil kategorisindeki ürünlerinin oranını yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyor.

Yüzde 100 PET şişeden polyester iplik üretimi

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda döngüsel ekonomiye de yatırımlar yapan Zorlu Holding Tekstil Grubu, PET şişe atıklarından polyester iplik ve tarım ürünlerinden PLA iplik üretimi gibi döngüsel ekonomi tabanlı ürünlerle de örnek işlere imza atıyor. Bu anlayışla 10 milyon dolar yatırımla devreye alınan Polimer Geri Dönüşüm Tesisi ile yüzde 100 PET şişeden polyester iplik üretimine başlandı. Bu yatırımla, 1 Ton geri dönüştürülmüş iplik üretimi için doğada biyolojik olarak parçalanamayan, tüketici atığı olan yaklaşık 110 bin adet plastik şişenin azaltılmasına katkıda bulunulacak.

“Sürdürülebilirlik işimizin bütününü oluşturuyor”

2021 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olarak sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini daha da güçlendirdiklerini belirten Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, sürdürülebilirliğin işlerinin bütününü oluşturduğunu kaydetti. 2030’a kadar bu konuda yapacakları tüm işleri tamamen planladıklarını söyleyen Altın, “Karbon yükünü azaltmaya yönelik proses optimizasyonlarından karbon yükü azaltılmış ürünlerin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kullanımından iklim değişikliği eylem planı hazırlayıp bu konuda eğitimler vermeye ve CDP raporu yayınlamaya kadar uzanan birçok başlıkta yeşil dönüşüm hedeflere koyduk. Akıllı Hayat 2030 için Zorlu Grubu’nda 2018 yılında çıktığımız yolun ruhuna uygun olarak ana hedefimiz insanların yaşamını iyileştirecek sürdürülebilir ve akıllı şehirler için ürün, hizmet ve çözümler üretmek. Bu anlayışla LEED-BREEAM sertifikalı sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üretmeye kadar uzanan yeşil dönüşüm odaklı birçok yeniliği 2025’e kadar hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Yapacağımız tüm bu çalışmalarla, tekstilde Türkiye’nin yeşil dönüşüm lideri olarak dünya devlerinin inovatif ve sürdürülebilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz.”