DIA’dan sürdürülebilir balıkçılığa 150 milyon Euro yatırım

DIA, 2024 yılında 1100’ü aşkın tedarikçiyle çalışarak ülke ekonomisine 6,8 milyar Euro katkı sağladı. Şirket, 41 ulusal balık hali ve geniş bir yerel tedarikçi ağı sayesinde tüketicilere yıl boyunca yaklaşık 350 farklı balık çeşidi sunuyor.

Kültür balıkçılığına 37 milyar Euro

Yatırımın önemli bir kısmı, 37 milyon Euro ile kültür balıkçılığı ürünlerine ayrıldı. Kabuklular, yumuşakçalar ve çiftlik balıklarını kapsayan bu alanda DIA, 2025’te İspanya’da 1700 ton yetiştiricilik balığı satın almayı planlıyor. Bu miktar, 2024’e göre yüzde 21’lik artışla yerel istihdama da katkı sağlayacak.

Avdan rafa kadar tam izlenebilirlik

Söz konusu yatırım, DIA’nın “Every Day Counts” sürdürülebilirlik planının temel ayaklarından birini oluşturuyor. Şirketin kendi markalı paketli balık ürünlerinin yarısı MSC sertifikalı olup, avdan rafa kadar tam izlenebilirlik sağlıyor. Ayrıca DIA, ASC sertifikalı akuakültür üreticileriyle iş birliği yaparak çevreye duyarlı yetiştiriciliği destekliyor.

600 ton levrek, çipura ve minekop

Galiçya midyeleri gibi coğrafi işaretli ürünlere öncelik veren DIA, “Raised in Our Seas” etiketli levrek, çipura ve minekop için yılda ortalama 600 ton alım yapıyor. Şirketin operasyon modeli sayesinde mağazalardan verilen siparişler 24 saatten kısa sürede depolara ulaşıyor.