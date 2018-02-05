2018 için 5 önemli teknolojik gelişme

05 Şubat 2018

Çalışmalarımızın, sosyal etkileşimlerimizin, özel hayatlarımızın ve alışkanlıklarımızın büyük bir sosyo- teknolojik evrimden geçtiği bir çağda yaşıyoruz. Her şey dijitalleşiyor. Bu değişim yaşam biçimimizi etkilerken iş dünyasında üretkenliği ve verimliliği artırıyor. Citrix EMEA Başkanı Sherif Seddik’e göre; 2018, IT için büyük bir yıl olacak. Ancak bu büyük değişimlerin sadece yeni teknolojiyle gerçekleşmeyeceğinin farkında olmak da önem taşıyor. Dijital iş süreçleri dijital bir zihniyet gerektiriyor. İş gücünüzün dijital zihniyeti benimsemesini etkili bir şekilde desteklemek, 2018 ve sonrasında başarılı bir iş dönüşümü açısından önem taşıyor.

Citrix EMEA Başkanı Sherif Seddik, beş gelişmenin, bu yıl iş dünyasının daha üretken ve verimli hale gelmesinde etkili olacağını düşünüyor. Bu beş gelişme şöyle:

AI ile güvenlik analizi dönemi

Yapay zeka (AI) günümüzün en popüler teknolojilerinden biri. AI sadece Apple, Google veya Amazon'un ürettiği gösterişli dijital asistanlarda kullanılmıyor. AI, yeni nesil akıllı telefonlar ve Amazon Echo veya Google Home gibi akıllı hoparlörler aracılığıyla birçok eve girecek. İş dünyasında ise AI, iş zekasından müşteri davranış analizlerine, tıbbi araştırmalara kadar kullanım alanı her geçen gün artan bir teknoloji. Ayrıca, çok sayıda güvenlik sağlayıcısı IT güvenliği için AI kullanmaya başladı. AI'nın güvenlik analizini ve açık tespitini önemli ölçüde geliştireceği ve otomatik olarak tehdit savunması oluşturmaya yardımcı olacağı yönünde umutlar var. 2018'de kurumsal güvenlik ekipleri, hem AI'nın güvenlik alanındaki büyük potansiyelinin hem de mevcut sınırlarının farkına varacak.

Yeni IOT dalgası: Dijital asistanlar her yerde olacak

Şimdiye kadar Apple iPhone'da, Amazon Echo'da veya Google Home'da bulunan akıllı dijital asistanlar sayesinde AI'nin gücü hakkında bir fikir edindik. 2018'de Siri veya Alexa gibi asistanlar geniş bir alana yayılacak. Yeni IoT dalgası sayesinde dijital asistanlar çok farklı cihazlara entegre edilecek. Bu yönde bir ilerleme için otomobiller en belirgin seçenek olarak görülüyor. Ayrıca, örneğin fabrikalarda işçileri tehlikeli alanlara yaklaştıklarında uyaran veya bir operatör yorgunluk belirtisi gösterdiğinde mola tavsiye eden dijital asistanlı fabrika robotları göreceğiz. Böylece IoT ve dijital asistan kombinasyonu hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra, işleri daha verimli ve güvenli hale getirecek.

Dijital çalışma alanlarına geçiş hızlanacak

Dijital çalışma alanları son kullanıcılara her zaman, her yerde ve tüm cihazlardan kişisel iş ortamlarına erişim imkanı sunuyor. Günümüzün dijital çalışma alanları hibrit bulutta yer alıyor. Böylece son kullanıcı, hem kurumun veri merkezinde hem de bulutta yer alan kişisel masaüstüne, iş uygulamalarına, mobil uygulamalara veya dosyalara erişebiliyor. Bu sayede dijital çalışma alanı, IT'nin merkezi denetimini günümüz işletmelerinin çok ihtiyaç duyduğu bulut ve mobil cihaz esnekliğiyle birleştiriyor. Dijital çalışma alanları iş gücü dönüşümünün kilit mekanizması olarak değerlendiriliyor.

Uyumluluk sorunları BT dünyasını zorlayacak

Mayıs ayında Avrupa Birliği'nin yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yürürlüğe girecek. Katı gizlilik ve bilgi koruma standartlarına uymada çıtayı yükseltecek olan bu yönetmelik, sadece Avrupa'daki kurumları değil Avrupa vatandaşlarıyla iş yapan tüm oluşumları etkileyecek. Anketler birçok kurumun GDPR'ye hazır olmadığını gösteriyor. Fidye yazılımı veya hedefli saldırı gibi bir olay sonucunda müşterilerin veya çalışanların kişisel bilgileri etkilenene kadar bu durum değişecek gibi görünmüyor. Bu noktada saldırılardan etkilenen birçok işletme GDPR uyumluluklarını kanıtlayacak olanaklara sahip olmadığını fark edecek.

Sd-Wan kullanımı yaygınlaşacak

Bulut hizmetleri büyük ölçüde benimsendi: Yazılım, altyapı, platformlar ve hatta tüm iş süreçlerinin bir hizmete dönüştürülmesi yaygınlaştı. Ancak, şirket içi IT sisteminin tekrar düşünülmesi gerekecek ve bu da hibrit bulut teknolojisini şirketlerin olmazsa olmazı haline getirecek. Giderek daha fazla IT kuruluşu, hibrit bir bulut ortamının tam çevikliğinden ve ölçeklenebilirliğinden yararlanabileceklerini fark ediyor. Yazılım tanımlı bir WAN bu esnekliği ve hizmet kalitesini sağlayabilir. Uzun süredir bunun farkında olan birçok yenilikçi girişim WAN ve uygulama performansı optimizasyonu için fiziksel, sanal ve konteynerize araçlar dağıtarak SDWAN altyapılarını hayata geçirdi. Hibrit bulut günümüz teknolojisine dönüşürken SD-WAN teknolojisi de ana akım olma yolunda.