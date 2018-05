Akıllı toplantı odaları için akıllı not tahtası

02 Mayıs 2018

MURAT YILDIZ

Farklı alanlardan uzmanların desteğiyle 3 yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilen Flip, aynı anda birden fazla kullanıcının ister elle yazı yazarak isterse Flip’in çift tarafl ı kalemini kullanarak yazı tahtası görünümündeki ekrana içerik girmesine izin veriyor. Bunu yaparken her kullanıcı kendi yazma stilini, yazı boyutunu ve rengini seçebiliyor. Kullanıcılar Flip ile sunum yaparken ekran üzerine aynı anda not alabiliyor, sunumlarını farklı ortamlardan ekrana getirebilecekleri dijital içeriklerle zenginleştirebiliyorlar. Tüm içerikler Flip’in UHD çözünürlüğe sahip 55 inç ekranında daha net bir görünürlük kazanıyor. Ekranla etkileşime girmek için özel bir dokunmatik kalem kullanmanın zorunlu olmadığı Flip'te katılımcılar notlarını hızlı bir avuç içi dokunuşla kolayca silebiliyorlar. Gelişmiş cihaz uyumluluğu Flip'in taşınabilir, tekerlekli standı sayesinde her mekân toplantı odasına dönüşebilirken, gelişmiş cihaz uyumluluğu özelliği sayesinde bilgisayarlardaki içerikler kolay bir şekilde ekrana aktarılabiliyor. Entegre ekran-paylaşım fonksiyonu Flip içeriğini herhangi bir kesintiye veya görsel kalite düşüklüğüne neden olmadan, bağlı olduğu bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda veya tabletlerde görüntülemeye izin veriyor.

Toplantı bitiminde Flip, tüm içeriği merkezi bir veri tabanına, güvenli bir şekilde kaydediliyor. Geleneksel toplantıların sonunda hep yaşanan, elle tutulmuş notların toplanması, düzenlenmesi gibi sıkıntıların tümü böylece tarihe karışıyor. Yüksek güvenlikli, şifre korumalı sistem, toplantı detaylarını yalnızca onaylı kullanıcıların erişebileceği şekilde koruma altına alıyor. Toplantı katılımcıları sisteme şifreyle erişim sağlayarak toplantı içeriğini bilgisayarlarına indirebiliyor, e-postayla paylaşabiliyor veya yazdırabiliyor. Kullanıcılar isterlerse toplantı notlarını bir USB sürücüye veya diğer harici kaynaklara da kaydedebiliyor.