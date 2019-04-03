Alman Stiftung Warentest: Mac için en iyi korumayı ESET sunuyor

03 Nisan 2019

Gelişmiş mühendislik becerileri ve rekabet dolu tüketici pazarlarına sahip olan Almanya’da elde edilen başarılar, bu ülkenin dışında da iyi bir referans kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ünlü Stiftung Warentest Test Enstitüsü ise bağımsız tüketici test enstitüleri içinde dünyanın en prestijli kurumlarından biri olarak öne çıkıyor.

Stiftung Warentest, 2019 yılının başında bu kez Mac ve Windows işletim sistemlerini kullanan cihazlar için hangi bireysel antivirüs ürünlerinin en iyi çözümü sağladığını belirlemeye çalıştı.

Mac için ESET Cyber Security Pro

Enstitü, Mac platformunda çalışan 9 farklı çözümü test etti. ESET’in Mac bilgisayarlara yönelik internet güvenliği çözümü olan ESET Cyber Security Pro ürünü birinci sıraya yerleşti ve ‘çok iyi’ anlamına gelen ‘sehr gut’ derecesini aldı. ESET, güçlü antivirüs teknolojisi, etkili zararlı yazılım koruması, kullanıcı dostu arayüzü ve düşük performans etkisi ile testte öne çıktı.

Windows için ESET Internet Security

Stiftung Warentest, Windows sistemler için ise 22 PC güvenlik çözümünü inceledi. Testte ESET Internet Security ürünü ‘iyi’ (gut) derecesini alarak, etkileyici bir skora imza attı.

ESET DACH (Almanya, Avusturya, İsviçre) Ülke Müdürü Holger Suhl, bu güçlü sonuçlarla ilgili memnuniyetini şöyle ifade etti: "Bir güvenlik çözümü, kullanıcının bilgisayarını ve kişisel bilgilerini koruyabilmelidir. Stiftung Warentest tarafından gerçekleştirilen son tüketici testi, çözümlerimizin etkileyici bir şekilde bireysel kullanıcıları bu doğrultuda koruduklarını kanıtlamıştır."