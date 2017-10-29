Alternatif ödeme sistemleri gelişmeye devam edecek

29 Ekim 2017

Murat YILDIZ



Nakit kullanımının hızla azaldığı, alternatif ödeme sistemlerine olan ilginin giderek arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Tüketiciler bir yandan daha kolay ve güvenli ödeme sistemlerine yönelirken, işletme sahipleri ya da profesyoneller, daha kolay bir şekilde ödeme alabilecekleri dijital alternatiflere daha fazla ilgi gösteriyor. Ancak tüm bunlar aynı zamanda güvenlik ve sürdürülebilirlik sorunlarını da akla getiriyor. Ödeal Bilgi İşlem Yöneticisi Murat Atılgan ile ödeme sistemleri teknolojilerindeki güvenliği ve bu sistemlerin geleceğini konuştuk.

- Ödeme sistemlerinde uzun soluklu bir tecrübeniz var. Bu tecrübenizden yola çıkarak ödeme sistemleri Türkiye'de nasıl bir mesafe kat etti?

Yaklaşık 20 yıldır yazılım sektöründeyim ve bunun son 8 yılı finans sektöründe geçti. 2010 yılında sektörde çalışırken, alternatif ödeme sistemlerinin olabileceğini sektör kabul etmiyordu. Bugün ise e-ticarete girmek isteyen herhangi bir girişimci geleneksel finansal çözümlerin yoğun formaliteleri ile uğraşmak yerine doğrudan alternatif ödeme sistemleri ile tanışıyor ve bunlardan destek alıyor. Son 7 yıl içerisinde finansal teknolojiler alanında Türkiye önemli bir mesafe kat etti?

- Türkiye'de bankalardaki finans teknolojileri ve altyapısı diğer ülkelere göre ciddi anlamda ilerde. Bankaların bu kadar güçlü olduğu bir coğrafyada alternatif ödeme sistemlerine yer var mı?

Bunu suyun akışına benzetebiliriz. Eninde sonunda bankalar gibi büyük ve ister istemez hantal organizasyonlar, bu alandaki girişimler kadar esnek ve hızlı olamayacaklar. Dünyanın neresinde olursa olsun, girişimciler ödeme altyapılarını bankaların elinden alacaklar. Ancak bu tespit çok doğru. Özellikle Avrupa ve Amerika'da teknolojik yatırımlar çok önceden başladığı ve sağlam inşa edildiği için çok değişime açık değiller. Bu kurumlar da var olan yapılarından dert yanıyorlar. Bu hantallık ve geleneksel yapı Avrupa ve Amerika'daki ödeme sistemlerini geliştirilen girişimcilere çok büyük alan yaratıyor. Ancak sizin de dediğiniz gibi Türkiye'deki bankalar çok yenilikçi. Bu elbette bizim işimizi zorlaştırıyor ancak yine de alternatif finansal yöntemlerinin önüne geçmek mümkün değil. Bu süreçte elbette bankalar bizim iş ortağımız olmaya devam edecekler.

- 2017 yılında finansal teknolojiler alanında ciddi saldırılar oldu. 2018'de bu saldırıların devam edeceği öngörülüyor. Tüketiciler açısından bu alternatif ödeme sistemlerinde bir güvensizlik yaratıyor mu?

Alternatif ödeme sistemi geliştiren şirketler Türkiye'de hem BDDK'nın hem de uluslararası finansal oyuncuların tebliğlerine ve regülasyonlarına uyumlu olmak zorundalar. Bu kuralları ve regülasyonları doğru bir şekilde uyguladığınızda güvenlik açısından herhangi bir sorun yaşamanız mümkün değil. Ödeal olarak biz düzenli olarak BDDK ve PCI tarafından düzenli olarak denetlenmekteyiz. Buna ek olarak bağımsız denetmenler tarafından da sürekli güvenlik altyapımız için denetlenmekteyiz.

- Ödeme sistemlerinin geleceğinde neler var?

Fintech günümüzün en sıcak konu başlıklarından biri. Yurt dışında her gün yeni bir finans teknolojileri girişimine destek verildiği ya da yatırım yapıldığı haberlerini görüyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa'da en önemli değişim PSD 2.0 (Payment Services Directive) ile gelecek. PSD 2.0 ile birlikte artık bankalar hesap sahibinin bilgilerini finansal kuruluşlar ile paylaşmak zorunda kalacaklar. Bugün bir bankadaki hesabınızı dilerseniz bir başka bankadaki ya da finansal ödeme kuruluşuna isterseniz açabileceksiniz. Örneğin bir alternatif ödeme kuruluşuna tüm hesaplarınızı bağlayarak tek bir noktadan cüzdan yönetimi yapabileceksiniz. Avrupa'da 2018 yılında yürürlüğe girecek olan bu yeni regülasyon sayesinde alternatif ödeme sistemlerine yönelik yepyeni bir kanal açılmış olacak. Tüm ödeme sistemleri ve girişimciler şu anda PSD 2.0'a hazırlanıyorlar ve Ödeal olarak biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de benzer bir regülasyonun gelmesi durumunda sektörün önü çok daha açılacaktır.

"Güvenlik için hackerlar ile çalışıyoruz"

Mobil uygulamalarda her zaman tüketicilerde bir endişe var. iOS ile Android arasında güvenlik kontrolleri ve altyapısında aynı özellikler var. Biz Ödeal olarak mobil uygulamalarımızı tüm güvenlik yönergelerine uygun hale getirdikten sonra yayınlıyoruz. Bu alanda mobil cihazlara yapılabilecek en çok 10 saldırı tipine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Bunlarla da yetinmiyoruz, beyaz şapkalı hackerlardan hizmet alıyoruz ve yazılımlarımızı test etmelerini istiyoruz.

Önümüzdeki sene Avrupa’da en önemli değişim PSD 2.0 (Payment Services Directive) ile gelecek. PSD 2.0 ile irlikte artık bankalar hesap sahibinin bilgilerini finansal kuruluşlar ile paylaşmak zorunda kalacaklar.