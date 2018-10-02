Ayda 4 günümüzü mobil uygulamalarda geçiriyoruz

02 Ekim 2018



Her yıl yaklaşık 3 milyar uygulamanın indirildiği ülkemizde, mobil uygulamalarda geçirilen süre günde 186 dakikaya ulaştı. Uygulamaların yüzde 82’si Google Play’den, yüzde 18’i ise App Store’dan indiriliyor. Bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK’nın, App Annie tarafından hazırlanan “Türkiye Mobil Uygulama Ekonomisinin Durumu” adlı rapordan derlediği verilere göre, Türkiye’de mobil uygulamalarda geçirilen süre, son 3 yılda %46 artışla günde 186 dakikaya ulaştı. Yıllık 3 milyara yaklaşan indirme sayısıyla Türkiye, Japonya ve Vietnam gibi nüfusu yüksek ülkeleri geride bırakarak, dünyanın en çok mobil uygulama indirilen 8. ülkesi oldu. Türkiye’deki kullanıcılar, akıllı telefonlarını kullanırken, vakitlerinin yüzde 88’ini uygulamalarda, yüzde 12’sini ise mobil tarayıcılarda geçiriyor.14 binden fazla şirket ile 180 binin üzerinde çalışanın kullandığı Kolay İK, insan kaynakları alanında çalışanların iş yükünü en aza indirmek amacıyla mobil uygulamasını yeniledi. Kolay İK’nın yeni mobil uygulaması hakkında bilgi veren Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, “Ürünümüzü ve özelliklerini geliştirirken temel motivasyonumuz, yöneticilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak. Bunu yaparken de onların alışkanlıklarından besleniyoruz. Her ay yaklaşık 4 günümüzü mobil uygulamalarda geçiriyoruz. Dolayısıyla mobil cihazlar artık bizim için vazgeçilmez. Bu iç görü sayesinde mobil uygulamamızı yenileyip geliştirdiğimiz yeni özelliklerle daha kolay bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladık. Yeni uygulamamız Google Play ya da App Store’dan kolaylıkla indirilebiliyor” dedi.