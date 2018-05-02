Bir gün herkes girişimciye dönüşecek

02 Mayıs 2018

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Esnek (on-demand) uzmanlık platformu Expertera, geçtiğimiz Ocak ayında, Silikon Vadisi, Amsterdam, Singapur, Dubai ve Ukrayna ofisleri bulunan Türkiye’nin önde gelen teknoloji firması Etiya’dan 17.1 milyon lira değerlemeyle yatırım almıştı.

“Etiya ile birlikte Expertera‘nın online uzmanlık platformunu en ileri teknolojiyle geliştirerek optimizasyon sağlamayı hedefl iyoruz” yorumunu yapan Expertera’nın Kurucusu Alp Sezginsoy, “Etiya ile işbirliğimiz sayesinde firmalar ihtiyaç duydukları uzmanlara çok daha hızlı ve uygun eşleştirmeyle ulaşacak. Etiya’nın Expertera‘ya yatırım yapması önemli bir trendin de habercisi. Firmaların artık dünyada da artarak yaygınlaştığı gibi geleneksel statik ekipler yerine, projeye uygun ekiplerin hızla oluşturulduğu ‘firma–uzman eşleşmesi’ni sağlayan platform ekonomisine yöneldiğini gösteriyor” diyor.

Alp Sezginsoy ile, Etiya ve Expertera’nın desteklediği “İş’in Geleceği Platformu” kapsamında, yaptığımız işlerin gelecekte ne yönde değişeceğini konuştuk. Bu arada, İş’in Geleceği Platformu, Management Center Türkiye tarafından gerçekleştirilen &NOW Business&Tech Week kapsamında Future of Work Zirvesi‘ni düzenliyor. 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Zirve, dijital çağda işin doğasını, istihdam ve verimli işgücü kavramlarını masaya yatıracak. Öncesinde Alp Sezginsoy’a bu dönüşümün hayatımıza getireceklerini sorduk:

'Yakasız işgücü'

“Expertera, şu an kurumsal firmalarla yıllık, planlı ve büyük ölçekli ‘anında yetenek’ anlaşmaları konuşan bir firma. Uzmanlıkların yaşam döngüsü 4 yılda geçerliliğini ve değerini yitirdiği günümüzde, firmaların artık sadece tam zamanlı değil, ‘yakasız işgücü’nü de bulunduran hibrit işgücüne geçmesi, işin geleceğinde rekabetçi olmalarının temelini oluşturuyor. Expertera ve Etiya tarafından desteklenen İş’in Geleceği Platformu (www.isingelecegi.com) teknolojik gelişmelerle dönüşen iş dünyasının merkezine "insanı" değer yaratımının ve tüm bu dönüşümün odak noktasına koyarak değerlendiren, anlatan ve sorgulayan bir platform. Bu platformu kurmak için çok çalıştık. San Francisco, SXSW, Stockholm, Dubai gibi dünyanın çeşitli fikir merkezleri ile sürekli irtibat halindeyiz ve içeriği bu şekilde oluşturduk."

Üniversitelerle daha yakın işbirliğinde olmak istiyoruz

"ABD’nin ilk resmi Futurist yetiştiren kurumu Futurist Institute ile de işbirliğini başlattık. İş‘in Geleceği Platformu, son 10 yıldaki teknolojik ilerlemenin 20. yüzyıldaki gelişmeye eşdeğer olduğu günümüzde, çalışma yöntemlerinin değişmesine paralel olarak kurumların ve kurumları oluşturan bireylerin ‘İşin Geleceği’ kavramı üzerinde ortak düşünmesi, çalışması ve uygulamaya geçerek geleceği birlikte inşa etmesi hedefiyle faaliyet gösteriyor. Üniversitelerle daha yakın işbirliğinde olmayı istiyoruz ve bazı okullar şimdiden yakın ilgi gösteriyorlar. Üniversitelerimiz gençleri hala büyük oranda tam zamanlı işler ve tek tip fonksiyonlar için hazırlıyor. Ancak işgücü ve çalışma biçimi öyle hızlı değişiyor ki. ABD’de işgücünün yüzde 50’sinden fazlasının 2027 itibariyle freelancer olarak çalışması bekleniyor. Benzer şekilde freelancer platformlarının küresel hacminin aynı tarihte 3 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Üst düzey yöneticilerin ise hali hazırda yaklaşık yüzde 63’ü şimdiden freelancer olarak çalışmayı istiyor. Yani herkesin bir yerde ‘girişimci’ye dönüşeceği, iş ile özel yaşamın iyice iç içe geçeceği bir gelecek bizleri bekliyor."

“İşinizi robota kaptırdıysanız, yetkinliklerinizi kaybettiniz demektir”

“Yeni dönemde insanlar artık sadece insanın yapması gereken işleri yapacak. Geçen ay San Francisco’da, dünyanın ilk Future of Work konferanslarından birinde Automation Anywhere’in İnsan Kaynakları Yöneticisi şöyle dedi: ‘Eğer bir robota işinizi kaptırıyorsanız, çoktan yetkinliklerinizin kullanım tarihi geçmiş ve haberiniz yok demektir.’ Rekabeti doğru tanımlamak gerekir. Rekabet, rakip olacağınız alanda yapılır. Tarım devrimi sonrası çiftçiler tarlayı el emeğiyle sürmeyi hızlandırmak yerine, traktörü kullanmayı öğrendi. Aynı şekilde yeni araçları ve yetkinlikleri öğrenmemiz gerekiyor. İş’in Geleceği Platformu’nda tam olarak bunları anlatıyoruz. Robot ile insan rekabeti yok, robotların insanlara açtığı yeni iş alanları var. Odağımız burada olmalı.”

Geleceğe hazır mısınız?

İş’in Geleceği Platformu, geleceğe hazırlanan firmaları 4 ana kolda inceliyor:

• Otomasyon ve yapay zeka: Gelecek 10 senede otomasyonun, firmaların operasyon giderlerini yüzde 10 ile yüzde 15 arası düşürmesi bekleniyor. Bu sistemlerin adaptasyonu ve buna uygun işgücü ve firma içi yetkinliklerin oluşturulması.

• Geleceğin yetkinlikleri ve anında yetenek platformları: Firmanın içinde geleceğin yetkinliklerini yetiştirdiği, kalifiye yetenekler olmadığı dönemde ise, gerekli yetkinlikleri hızla firma içine alabildiği çalışma modelleri.

• Firma içi yeni işbirliği modelleri: Daha az hiyerarşi ve daha açık iletişim temelinde gelişen, hızlı sonuç odaklı, tasarım düşünme modelini merkeze alan yeni işbirliğine açık (kolaboratif) ekip çalışma modelleri.

• Anlam ve anlamlı organizasyonlar: Çalışanların yüzde 87’sinin kendini işe vermediği, genç çalışanların firmalarda kalmadığı bir dönemde, firmanın amaç ve anlamının ön plana çıktığı, analitik yapılarla desteklendiği, firma değerlerinin sözde değil özde kurgulanıp yaşandığı bir model.