Bir sonraki yenilik dalgası güvenlikte

27 Eylül 2017

Derya COŞKUN SAYIN



Barselona'da 11-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşen VMworld 2017'ye; yeni ürünler, ortaklıklar ve önemli açıklamalar damga vurdu. Bulut teknolojilerindeki son trendlerden etkin güvenlik modellerine kadar pek çok konuşmanın yapıldığı etkinlik, dünyanın çeşitli yerlerinden 13 bin katılımcıyı ağırladı. VMworld 2017'de Türkiye'den de 180 kişinin üzerinde katılımcı yer aldı.

VMware CEO'su Patrick Gelsinger, VMware'ın IBM ve Intel gibi önemli ortaklıklarının yanı sıra bir dizi proje ve yeniliklerinin olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Gelsinger, VMware'in stratejisinin doğrudan müşteri odaklı olduğunun altını çizerken, "Müşterilerimizin şirketlerini dönüştüren uygulamaları sunmalarına yardımcı olmak öncelikli yapmak istediğimiz şey" dedi. Bağlı bir bulut platformu oluşturmanın önemine değinen Gelsinger, bulut ile dönüştürmenin kendileri için en önemli hedef olduğunu ifade ederek, müşterilerinin istedikleri yerde veriyi kullanabilmesine olanak sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Bu noktada bağlı teknolojilere ve nesnelerin internetine de değinen Patrick Gelsinger, bu iki dönüşümün fiziksel dünya ile dijital dünyanın buluştuğu güçler olduğunu vurguladı. Gelsinger, "Bulut burada önemli bir güç oldu ve bu böyle devam edecek" diye konuştu.

Bugüne kadar sektördeki en geniş ekosistem hizmetini verdikleri gibi yeni Workspace ONE platformu da dâhil olmak üzere tüm servisleriyle hizmetleri kolaylaştırmak istediklerini bir kez daha vurgulayan Gelsinger, yeni SaaS çözümleri ile de geniş yelpazede sağlayıcıya bağlanmak için müşterilerine yardımcı olmak istediklerini ifade etti. Tecrübeli CEO, "VMware'in stratejisinin özü, işletmelerini dönüştüren uygulamalar sunmak" dedi.

"Sanallaştırma, buluta yolculuğun ilk katmanı"

VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler ise, rekor sayıda katılımcının olduğu etkinliğin, birçok alana hitap ettiğini söyleyerek, "Etkinlik kapsamında; çıkan en son ürünlerin ve versiyonların denenebildiği, farklı özelliklerin görüldüğü, uzmanlarımızın eşliğinde belirli testler yapılabilen alanlar bulunuyor. Solution Exchange dediğimiz birimde ise yaklaşık 50 vender bulunuyor. Bunlar VMware ile ortak çözümlerini sergilerken, aynı zamanda teknolojinin nereye gittiğini de göstermesi açısından oldukça önemli. Hangi firmanın nereye gittiği, teknolojinin nasıl geliştiğini yakından görebiliyorsunuz" dedi.

Buluta yolculuğun sanallaştırma ile başladığını belirten Mediçeler, ortamın sanal olması durumunda iş yükünü ve çözümleri buluta taşımanın kolaylığına vurgu yaptı. Mediçeler, bu anlamda sanallaştırmanın işin ilk katmanı olduğunu ifade etti. "Biz diyoruz ki; ‘any application, any device, any cloud' Yani; herhangi bir aplikasyon herhangi bir uygulamayı herhangi bir cihazda kullanabilmek çok önemli. Yeni uygulamalar, IoT gibi yeni nesil teknolojiler insanların beklentilerini hızla değiştiriyor" diyen Murat Mediçeler, bu anlamda firmalardan beklentinin de bu değişime ayak uydurmak hatta bu değişimin önünde ilerlemek olduğunu kaydetti.

"Akıllı telefonların yaptığı dönüşümü IoT tarafından da bekliyoruz"

Mediçeler şöyle konuştu: "Biz de VMware ve iş ortaklarımız olarak, organizasyonlara daha ileri gitmeleri için hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Burada da 4 temel unsur olduğunu görüyoruz. Bunların başında; veri merkezlerinin modernizasyonu geliyor. Çünkü veri merkezleri hem inovasyona açık oluyor hem de firmaların büyüme beklentilerini daha hızlı şekilde karşılamayı sağlıyor. Bir diğer konu da bulutları birbirine entegre edebilmek. Bir kullanıcı bir buluttan diğerine geçtiğini hissetmemeli. VMware olarak bu konuda da çözümler sunuyoruz. Tüm sanal ortamlar bir VMware platformunda yoğunlukta çalıştığı için, Amazon IBM gibi iş ortaklarımızla beraber altyapıda VMware kullanacak şekilde ‘multi cloud' dediğimiz birden çok bulutu aynı anda kullanma özgürlüğünü veriyoruz. Bunun VMware'ın sunduğu ciddi bir katma değer olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de dijital çalışma alanı dediğimiz alanı güçlendirmek. Verimliliğin artması için kullanıcının her yerden veriye erişiyor olması lazım. Tüm uygulamalar için bu ortamı kullanabiliyor olmak ve bunu güvenli bir biçimde yapmak çok kritik bir nokta. Güvenlik burada çok önemli ki, bu da bizi zaten 4. maddeye getiriyor."

Bulutun Türkiye'de uzun zamandır konuşulduğuna ancak çok fazla adım atılmadığına da değinen Mediçeler, bugünkü trendlerde ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Bu noktada iki önemli konunun var olduğunu belirten Murat Mediçeler, "Bulutun sunduğu ekonomik avantajlar ve arka planın sağlam olması büyük önem taşıyor. Bu ortamın güvenliği, yönetimi öyle profesyonel şekilde yapılıyor ki, küçük bir firmanın öyle bir yapıyı kuracak finansmanı olsa bile o derece güvenli ve hızlı yanıt verebilen sistemi kurması mümkün değil. Öyle olunca işletmeler de buluta yöneliyor. Büyük firmalar ise daha fazla esneklik kazanmak için bulutu kullanıyor. Dolayısıyla trendin arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Verinin anlamlı hale gelmesinin ve doğru kullanılabilmesinin yanı sıra verinin güvenliğini sağlamanın da önemine değinen Mediçeler, bulut ve mobilitenin iç içe geçtiği günümüzde bir sonraki dalganın güvenlik olacağını vurgulayarak, güvenli bir altyapı sunulmaması durumunda mobil ve bulut çözümlerinin risk taşımaya başladığını, bunun da büyümenin önüne geçtiğini belirtti. Mediçeler, "Bu nedenle bir sonraki yenilik dalgası güvenlik üzerine olacak" diye konuştu.

"En önemli yatırımlarımızı iş ortaklarımıza yapıyoruz"

Murat Mediçeler: "VMware Türkiye'de ciddi bir büyüme yakaladı. 2015-2016 yılları büyümeyi hazmettiğimiz bir dönem oldu. 2017 yılında da yüzde 25 oranında büyüme bekliyoruz. Bu da belli yatırımları beraberinde getiriyor. En önemli yatırımlarımızı da iş ortakları tarafına yapıyoruz. Şu an 30 kişilik bir ekibimiz var. Niş alanlarda uzman kişileri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 3 yıl içinde işlerimizi ikiye katlamak diye özetlenebilir."