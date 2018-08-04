Careem: Türkiye'ye vergimizi ödüyoruz

04 Ağustos 2018

SELENAY YAĞCI

Vergilendirme meselesi son dönemlerde global teknoloji girişimlerinin Türkiye'deki sorunlarından biri haline geldi. Hatta online otel rezervasyonu girişimi Booking. com'a açılan haksız rekabet davası hala sürüyor. Twitter, Google, Facebook gibi şirketler için de sık sık gündeme gelen vergi meselesi, son olarak anlık araç çağırma girişimi Uber'in başını yakmıştı.

Taksiciler, haksız rekabet olduğunu savunsa da, Türkiye'de anlık araç çağırma uygulamalarının popülerliği giderek artıyor. Çoğunlukla taksi şoförlerinin davranışlarından şikayetçi olduklarını beyan eden kullanıcılar, özellikle İstanbul'da başka alternatifl er deniyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünlü anlık araç çağırma uygulamalarından biri de Careem... Dubai, merkezli girişim kısa sürede Ortadoğu'nun en büyüğü oldu. 2012 yılında yalnızca Dubai'de faaliyet gösterirken şimdi bölgedeki 14 ülkede 100’den fazla şehirde yolculara ve kaptanlara hizmet veriyor. Türkiye de hızlı büyüdüğü ülkelerden biri.

Haziran ayına kadar VİP anlık araç çağırma uygulaması olan Careem, son yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye'de yeni bir karar aldı. Artık sadece ticari (sarı) taksiler ile çalışıyor. Bu hafta bir araya geldiğimiz Careem’in Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, bu yenilikten şöyle bahsediyor: "Artık istediğiniz yer ve zamanda araç çağırma kolaylığı sunan uygulamamızı yüksek kaliteli taksi filosu ile birleştiriyor, daha fazla taksiyle çalışmak için sabırsızlanıyoruz." Bunun dışında Türkiye'de Careem Networks Teknoloji A.Ş olarak kurulmuş bir şirket olduklarını ve Türkiye'de vergilerini ödediklerini vurgulayan Manna, bölgedeki en büyük araç çağırma şirketi olarak Türkiye’deki faaliyetlerinin uzun vadede başarılı olmasını sağlamak için yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizdi. Dubai, Ürdün ve Mısır gibi diğer büyük pazarlarda da taksiler ile çalıştıklarını söyleyen Manna, globalde 500 bin kaptanları olduğunu ve bugüne kadar bulunduğu pazarlarda 800 binden fazla kaptan için ek kazanç fırsatı oluşturduklarını kaydetti.

Taksilerin hizmet kalitesini artırmaya talip

Geçen son birkaç ayda İstanbul ve Türkiye’de araç çağırma şirketlerinin geleceği ile ilgili birçok açıklama olduğunu ifade eden Manna, şunları anlattı: "Careem yasal çerçeve içinde, İstanbul ve çalışmaya başlayacağımız yeni şehirlerin sakinlerinin güvenli, fiyatları şeff af ve makul ulaşıma erişimini sağlamak adına gerekli kuruluşlarla ortak çalışmaya hazır. İlgili kurumlar ile taksilerin hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini arttırmak için birlikte çalışabileceğimizi göstermek için buradayız."

Manna, Careem’in faaliyet gösterdiği pazarlardaki yaklaşımını üç temel ilke ile tanımladığını belirterek, "Birincisi, kamu otoriteleri uzun vadeli ortaklarımızdır ve ilişkilerimiz karşılıklı saygı ile yönetilir. İkincisi, Careem büyümeyi, istihdamı ve olumlu ekonomik değişimi destekler. Üçüncüsü ise Careem, taksimetre fiyatları üzerinden güvenli ulaşım olanağı sağlayarak vatandaşların daha iyi hizmet almasına yardımcı olur" diye konuştu.

Türkiye'de iki ilde aktif

Türkiye’de İstanbul’un yanı sıra Adana’da da hizmet verdiklerini belirten Manna, "Türkiye’de binlerce şoförümüze eğitim verdik ve önümüzdeki günlerde platformumuza katılacak yeni taksi kaptanlarımıza eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Son 2 yılda Daimler, Japonya’nın en büyük e-ticaret platformu Rakuten, dünyanın en büyük araç çağırma şirketi Didi gibi uluslararası pazarlarda önemli birçok yatırımcının Careem’e 500 milyon dolardan fazla öz sermaye fonu yatırımı yaptıklarını belirten Manna, bu coğrafyada doğduklarını ve bu coğrafyada büyüyeceklerini vurguladı.

Akıllı sistemiyle 'şoföre' verim sağlıyor

İbrahim Manna, Careem'in destek hattı ve taksinin kapıya geldiğini SMS ile bildirmesi gibi hizmetler sunduğunu ifade ederek, "şoförlerin kullandıkları uygulama yapay zeka açısından oldukça gelişmiş ve akıllı otomatik öğrenme özelliğine sahip. Yüzde 90 doğruluk payıyla farklı bölgelerdeki talebin ne kadar olacağını ve nerede kaptana ihtiyaç olacağını önceden tahmin edebiliyor. Bu da bekleme süresini kısa tutabilmemize ve şoförlerimizin daha verimli çalışarak daha çok kazanmalarına imkan tanıyor. Kaptanlarımızın teknoloji kullanımını etkinleştirerek müşteri memnuniyetini arttırıyoruz" dedi.

Şoförlerden madde kullanım testi bile istiyor

Güvenliğin çok önemli olduğunu, bunun için şoför adaylarının geçmişini araştırıp, belirli kriterlere göre yapılan güvenlik değerlendirmesi sonrasında kaptan kayıtlarını tamamladıklarını kaydeden İbrahim Manna, "Adli sicil belgesinin değerlendirilmesinin yanında bazı pazarlarımızda, geçmiş sicil kontrollerine ek olarak kaptanlarımızdan madde kullanımı ile ilgili test sonuçları istiyoruz" dedi. Şoförlere güvenlik, kalite, müşteri hizmetleri ve uygulama kullanımı konularında yoğun bir eğitim sağladıklarını ifade eden Manna, kaptan performanslarında kalitenin korunması için sıkı bir denetim sisteminin de olduğunu vurguladı.

Manna, "Şoförlerimiz düzenli olarak performans değerlendirilmesi ve ihlal takibine tabii tutuluyorlar" bilgisini verdi.