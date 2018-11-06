CEO’lar gelecekte kimleri yönetecek?

06 Kasım 2018



Dijital dönüşümün önümüzdeki on yılda birçok mesleğin yok olmasına ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden olacağı her fırsatta dile getiriliyor. Günümüzde şirketlerin yapısal olarak uyum sağlamaya çalıştığı dijital dönüşüm, meslekleri hatta ihtiyaç duyulan yetenekleri bile değiştiriyor.

Bu tabloya, değişen kuşakların özellikleri de eklendiğinde liderlerinin işi daha da zorlaşıyor.

Önümüzdeki on yılda şirketlerdeki insan kaynağının kodlarının değişeceğini belirten MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, başarılı olmak isteyen CEO'ların gelecekte yönetecekleri ekiplere hazırlanması gerektiğinin altını çiziyor. Müge Yalçın, “Geleceğin meslekleri denince, uzay madenciliği ya da genetik danışmanlığı gibi ilginç birçok isim ortaya atılsa da iş dünyasının gelecekte de en çok arayacağı yetenekler konusunda iki özellik öne çıkıyor. Bugünden bireylere avantaj sağlamaya başlayan sürekli öğrenmeye açık olmak, multidisiplinerlik ve yaratıcı yaklaşım özelliklerinin gelecekte temel yetenekler arasında olacağına inanıyorum. Geleceğe, tek tek yeni meslek isimleri üzerinden bakmak yerine bu pencereden bakmak gerektiğini düşünüyorum.

Böyle baktığımızda iş liderlerini bekleyen yeni bir çalışan profiliyle karşı karşıya kalıyoruz. İş liderlerinin bu yeni çalışan profiline hazırlanması gerekiyor. Hazırlık için CEO'lara gençlerle daha fazla zaman geçirmelerini öneriyorum. Örneğin; üniversitelerin etkinliklerine katılabilir, bilgi ve tecrübelerinizi paylaşacağınız konuşmalar yapabilirsiniz ama daha çok bu etkinliklerde aldığınız soruları iyice irdeleyin."