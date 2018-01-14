Dijital Avatar ile işiniz çok daha verimli olacak

14 Ocak 2018

MURAT YILDIZ

Dijital ikizler, IoT, robotlar ve akıllı yazılımlar sayesinde iş dünyası hızlı bir şekilde değişiyor. Teknoloji şirketleri de artık bu değişime ayak uydurarak, uçtan uca çözümler sunmaya çalışıyor. Daha önceden yalnızca veri depolama alanında hizmet veren Hitachi Data Systems, 3 farklı şirketin birleşimi ile Hitachi Vantara’ya dönüştü. Bu değişimi, Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Cem Fındıkoğlu ile konuştuk.

Hitachi ciddi bir dönüşümden geçiyor, bu dönüşümü kısaca anlatır mısınız?

Bir sene önce Hitachi Data Systems şirketine başladım. Ben yıllarca veri depolama şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştım. Ancak Hitachi’ye yine aynı işi yapmak için gelmedim. İşe girdiğimde Hitachi’nin bir dönüşüm içerisinde olduğunu biliyordum ve bunu yaşatmak için geldim. Hitachi genel olarak bakıldığında IT birimi oldukça güçlü. Ancak çok daha güçlü olduğu yer operasyonel birimleri. İş makineleri, rüzgar gülleri, sağlık ürünleri, otomotiv parçaları bunlar arasında sayılabilir. Hitachi 108 yıllık operasyonel gücünü, 56 yıllık IT bilgisi ile bir araya getirip başka bir evreye geçiyor. Bu, özellikle yeni dünyanın gerekliliği.

Nedir bu yeni dünyanın gereklilikleri?

Şu anda tüm iş dünyasını değiştirecek yeni bir değişim dalgası geliyor. Bundan sonra nesnelerin tamamı internetle bağlı olacak ve daha da önemlisi birbirleriyle de haberleşecek. Elbette tüm bu operasyonun ürettiği bir veri olacak. Dolayısıyla şirketlere tek bir çözüm değil, uçtan uca çözüm sunmak gerekecek. Hitachi bu vizyon çerçevesinde eylül ayında resmi bir duyuru yaparak IoT konusunda dünyanın en güçlü firması olma yolunda ilk adımı attı. Hitacthi Data Systems, Hitachi Pentaho ve Hitachi Insight’i tek bir firma altında birleştirdi ve adına Hitachi Vantara dedi. Bu şirketin hedefi önümüzdeki 5 yıl içerisinde en güçlü IoT çözüm sağlayıcısı haline gelmek. Bizim amacımız, Society 5 dediğimiz kitlenin oluşturduğu veriyi daha anlamlı hale getirmek.

Bunu bir örnekle açıklayabilir misiniz?

Mesela bir bankadan Cem Fındıkoğlu’nu sorguladığın zaman temel bilgilere ulaşabilirsin. Halbuki Cem Fındıkoğlu’nun gerek sosyal medyada, gerekse bankanın kendi ağında bıraktığı birçok yapısal olmayan dijital veri var. Bankadaki hesap hareketleriniz, internet şubesine giriş saatleriniz ya da sıklığınız, sosyal medyadaki hareketleriniz bile banka için çok anlamlı olmalıdır. Hitachi Vantara artık yalnızca veri toplayan değil, bu verileri işleyerek sizin için anlamlı sonuçlar çıkaran çözümler sunuyor. Hitachi tüm bunları yaparken, gerçek hayattaki modelleri dijital dünyaya aktaran Avatar’lar kullanıyor.

Nasıl çalışıyor bir Avatar modeli?

Bir örnek vereyim. İngiltere Edinburgh tren hatlarını devlet özelleştiriyor. Virgin bu hatları satın alıyor ve Hitachi ile görüşerek bu işleri nasıl daha efektif hale getirebileceğini araştırıyor. Hitachi ile birlikte geliştirilen çözüm sonrasında artık Train as a Service konsepti ortaya çıkıyor. Böylece taşınan her bir yolcu için kazanç sağlayan, trenlerin bir servis gibi kullanıldığı farklı bir iş modeli ortaya çıkıyor. Burada Hitachi Vantara olarak biz, trenin dijital bir kopyasını oluşturuyoruz. Avatar dediğimiz bu kopya sayesinde trenin optimum çalışma süresi, ne zaman arızalanabileceği, parçalarının değişim aralıkları, yolcu kapasitesi, duraklar arası performansı gibi birçok konuyu uzaktan hesaplayabiliyor ve öngörebiliyoruz. Böylece bir tren hattı en yüksek verimde ve faydada çalışabiliyor.

Güvenlik tarafında da çözümleriniz var mı?

Hitachi Vantara özellikle kamu güvenliği tarafında çok üst düzey çözümler sunuyor. Kameralar üzerinde hem yüz tespiti yapılabiliyor hem de nesne tespiti yapılabiliyor. Örneğin bir ofisteki kameralara ortamdaki nesneleri tanımlayabiliyoruz. Eğer ofiste bir bıçak, ya da silah görünürse kamera anında uyarı verebiliyor. Yine benzer olarak kamusal alanda belirli bir kıyafet giymiş, belirli boy ve kiloya sahip kişileri tanımladığınızda otomatik olarak kişilerin bulunmasını sağlayabilirsiniz.

Türkiye’de şirketlerin bulut kullanımlarının artması ile birlikte veri depolama sektöründe nasıl bir değişim bekliyorsun?

Öncelikle bulut çok anlamlı bir finans modeli. Yeni dünyanın, paylaşım ekonomisinin getirdiği en büyük gerçek bu. Elbette birçok KOBİ segmenti, bulut teknolojileri kullanmayı daha avantajlı görecek. Ancak verinin çok daha kritik olduğu, anlık sonuçlar üretilmesi gereken noktalarda, büyük kuruluşlarda halen veri merkezleri ve depolama sistemleri yerlerini korumaya devam edecek. Ancak yine de rekabet, verinin saklanmasında değil, bu verilerden anlamlı sonuçlar elde ettiğinizde ve bunu çözüm olarak sunup sunmadığınız ile ilgili olacak. Artık CIO’lar işletmelerinin verilerini tutmak için bir cihaz değil, bu verilerden nasıl bir iş faydası sağlayabilirim diye bakıyor ve bu alanda çözümler sunan şirketler öne çıkacak.