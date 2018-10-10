Dijital dönüşüm markaları güçlendiriyor

10 Ekim 2018

Türkiye’nin en büyük 100 perakendecisini inceleyen Univera, e-ticaret yapan şirket sayısının son bir yılda yüzde 15 artarak 75’e yükseldiğini açıkladı. E-ticaret yapısını satış kanallarına entegre eden markalar dijital dönüşüm sayesinde satış ağını genişleterek gelirlerini 3 kata kadar artırıyor.

Araştırmaya göre, toplam net satış hacmi, 105 milyar TL’yi aşan perakende devlerinin yüzde 65’i geçen sene doğrudan e-ticaret faaliyeti yürütürken, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde bu oran yüzde 75’e ulaştı. 25 perakende devi ise geleneksel mağazacılık anlayışıyla müşterilerine tek kanaldan hizmet vermeye devam ediyor. Geniş ürün gamının yönetimi, e-ticarete entegrasyonu ve bu süreçleri otomatize edecek altyapı eksikliği, markaların çoklu kanal satışına geçememesinde en büyük neden olarak görülüyor. Google’ın yaptığı farklı bir araştırma da, tüketicilerin yüzde 51’inin internet üzerinden araştırma yaptıktan sonra beğendiği ürünleri fiziksel mağazalardan satın aldığını ortaya koyuyor. Tek kanallı satış sürecine sahip olan şirketlerin satış öncesi, ürünle ilgili online araştırma ve deneyimleme imkanı sunmaması, satın alma davranışını olumsuz etkiliyor.

Bir diğer veriye göre, alışveriş öncesi markaların internet sitelerini inceleyerek alışveriş listesi hazırlayan tüketicilerin de 3 kat daha fazla alışveriş yaptığı görülüyor. Tüketicilerin markayla ilişkide olduğu süre boyunca markaya kazandıracağı tahmin edilen finansal tutar olarak tanımlanan müşteri yaşam süresi değeri, çoklu kanaldan alışveriş yapan müşterilerde, tek kanaldan alışveriş yapan müşterilere göre yüzde 30 daha fazla gerçekleşiyor.

Fiziki satışlardan elde edilen gelirin çoklu kanal satış yönetimiyle artırılabileceğini belirten Univera Ürün Müdürü Emre Çelik, “Ülkemizdeki dev perakendecilerin yüzde 25’i e-ticaret faaliyetlerine girmeyerek yalnızca fiziksel satış gerçekleştiriyorlar. Halbuki ürettikleri toplam net satışın oranı yüzde 40. Böylesi satış rakamlarına sahip markalar, yeni satış kanallarıyla perakende sektörünü canlandıracaktır. Özellikle perakendecilerin dijital altyapı sorunlarına çözüm olarak geliştirdiğimiz EnRouteçoklu kanal satış yönetimi modüllerinden CommercePortal ile B2B ve B2C satış süreçlerini dijitale taşımanın yanı sıra, teslimata kadarki sipariş, sevkiyat ve tahsilat gibi farklı ihtiyaçları da kolaylıkla yönetiyor” dedi.