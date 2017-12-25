Dijital dünyanın geleceğine dair 10 öngörü

25 Aralık 2017

Büyük veri ve iş analitikleri konularında hizmet veren Metric yazılım ve danışmanlık şirketi Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, Gartner’ın açıkladığı dijital dünyanın geleceğine dair 10 tahmin listesini değerlendirdi.

“Baş döndürücü bir dijital dönüşümden geçiyoruz. Yapılan tahminlere göre önümüzdeki on yıl içerisinde dünya genelinde 150 milyardan fazla veri sensörü olacak ki bu şu an dünyamızda yaşayan insanların sayısından 20 kat daha fazla. Bu durum her saniye milyonlarca veri üreteceğimiz anlamına geliyor. IoT cihazlarının avantajları küçümsenemeyecek kadar fazla. Sundukları gerçek zamanlı bilgi, üretkenliği ve verimliliği artırarak rekabet avantajına dönüştürebilir. Akıllı şehirler gibi yerlerde bu araçlar enerjiyi, önemli kaynakları ve hatta hayatları kurtarabilir” yorumlarını yapıyor.

Arıksoy, güvenlik konusunun da altını çizerek “Bu büyük verilerin güvenliğinin sağlanması gelecek yıllarda teknoloji dünyasının en büyük derdi olacak. Uzmanlar siber saldırıların yüzde 25’inin 2020’de IoT cihazlarına yönelik olacağını öngörüyor” diyor.

Arıksoy’un dikkat çektiği 2018 ve sonrası için bilişim teknolojilerine dair 10 tahmin şöyle:

1- Görsel ve sesli arama teknolojileri hız kazanacak

Mobil tarayıcı ve uygulama tabanlı işlemler bugün pek çok e-ticaret sitesinde yapılan işlemlerin yüzde 50’sini oluşturuyor. Uygulamalarını görsel ve sesli aramayı desteklemek üzere yeniden tasarlayan markalar, 2021 yılına kadar dijital ticaret gelirini yüzde 30 oranında artıracak. Apple, Facebook, Google ve Microsoft’un yapay zeka alanındaki yatırımları, görsel ve sesli arama teknolojilerine önümüzdeki iki yıl içinde hız kazandıracak.

2- Dijital devler isteyerek kendi güncel sistemlerini bozacak

2020’ye gelindiğinde, dijital devler bir sonraki liderlik fırsatını yaratmak için kendi geliştirdikleri sistemleri isteyerek bozup yeni inovasyonlar getirecekler. Ekran tabanlı e-ticarete karşı Alexa ya da Touch ID’ye karşı Apple Face ID gibi örnekleri daha fazla göreceğiz.

3- Kripto para birimlerinin değeri hızla artacak

2020 yılının sonuna gelindiğinde bankacılık sektörü, blok köprü tabanlı kripto para birimleri kullanımından 1 milyar dolarlık işletme değeri elde edecek. Kripto para birimleri, 2023 yılının sonuna kadar dünya çapındaki blok zincirin küresel işletme değerinin yarısından fazlasını temsil edecek.

4- Yapay zeka yanlış bilgi tüketimini artıracak

2022’ye gelindiğinde, gelişmiş ekonomilerin çoğunda gerçek bilgilerden daha çok yanlış bilgi tüketilecek. Gartner, 2020’den önce finansal piyasalarda dünya çapında dolaşan yanlış bilgiler nedeniyle büyük bir mali dolandırıcılığın yaşanabileceğini öngörüyor. Üç yıl içerisinde gelişmiş ülkeler, yapay zeka tarafından üretilen yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bu konuda yasalar geçirmeye başlayacak.

5- “Sahte gerçekleri” saptamak zorlaşaçak

2020 yılına kadar yapay zeka tarafından düzenlenen “sahte içerikler” yapay zekaların tespit etme yeteneğini aşacak ve dijital güvencesizlik artacak. Gartner, 2018 yılına gelindiğinde, bir zamanlar espri mahiyetinde hazırlanmış bir içeriğin siyasi alanda gerçek kabul edilip toplumsal krizlere yol açabileceğini öngörüyor.

6- Büyük işletmelerin Chatbot kullanımları artacak

2021 yılına kadar, işletmelerin yüzde 50’sinden fazlası geleneksel mobil uygulama geliştirmelerine kıyasla botlar ve chatbot kreasyonları daha fazla harcama yapacak. Gartner, 2020 yılına kadar tüm büyük işletmelerin yüzde 55’inin üretimde en az bir bot veya chatbot kullanacağını öngörüyor.

7- Bilişim teknolojisi personelleri iş dünyasında çok yönlü görevler alacak

2021 yılına gelindiğinde bilişim teknolojisi personelinin yüzde 40’ı sadece teknik uzmanlık ile ilişkili olmaktan çıkacak. Gartner, işletmelerin yüzde 50’sinin bilişim teknolojisinde çok yönlü profiller ve iş tanımları geliştireceğini öngörüyor.

8- Yapay zeka daha fazla iş olanağı sağlayacak

2020’de yapay zeka teknolojileriyle 1.8 milyon iş ortadan kalkarken, 2.3 milyon iş yaratan pozitif bir net sonuç sağlanacak.

9- IOT Teknolojisi her yere nüfuz edecek

2020’de IoT teknolojisi yeni elektronik ürün tasarımlarının yüzde 95’inde yer alacak. Gartner 2019 yılının başında akıllı telefonlarla aktive edilen IoT özellikli ürünlerin olacağını öngörüyor.

10- IOT Teknolojisi güvenliği hızla büyüyen bir küresel pazar olacak

2022 yılına kadar, IoT için tüm güvenlik bütçelerinin yarısı, koruma yerine arıza giderme için harcanacak. IoT güvenlik servisleri, güvenlik sistemleri ve fiziksel güvenliğin birleşimi hızla büyüyen bir küresel pazara yol açacak.