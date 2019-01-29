29 Ocak 2019

Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital güvenlik yazılımlarını sunan ESET, 2019 sürüm yazılımlarını başkentteki iş ortaklarına ve müşterilerine tanıttı.

ESET, başkentteki iş ortaklarını, müşterilerini ve kamu kurum temsilcilerini Ankara HiltonSA Oteli’nde yapılan toplantıda bir araya getirdi. Toplantı ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal ve ESET Dağıtıcı ve Grup Saha Müdürü Hakan Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Lansmanda ESET’in 2019 dijital güvenlik ürünleri tanıtıldı. Yeni sürüm yazılımlar, birey ve kurumlardaki dijital sistemleri hedef alan virüs, truva atı, solucan, rootkit, botnet, oltalama teknikleri, casus yazılımlar ve şifre-fidye programları gibi kötü amaçlı yazılımlarla mücadele ediyor.

Hizmetlerin aksamaması için güvenlik şart!

Toplantıda konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “Devlet işlerini ve vatandaşları ilgilendiren tüm veriler artık dijital dünyada yer alıyor. Dijital sistemler aksadığında, fiziksel hizmetler de aksamaya başlıyor. 2017’de karşılaştığımız WannaCry siber saldırısı bu durumu tüm açıklığıyla gösterdi. Pek çok ülkede sistemler çöktü, sağlık hizmetleri aksadı. Bu nedenle dijital güvenlik, kamuda en öncelikli gündem maddesi olmalı” diye konuştu.

ESET müşterilerinin WannaCry saldırısından etkilenmediğini hatırlatan Asım Akbal, “Bunun nedeni Network Attack Protection modülümüzdü. Yani zaten hazırlıklıydık. Saldırıdan birkaç gün sonra güncellediğimiz modül sayesinde aynı açığı kullanan başka zararlı yazılımları da engellemiş olduk” dedi.

Çok katmanlı koruma şart

Giderek karmaşıklaşan saldırılar nedeniyle kurumlarda çok katmanlı çözümlerin önem kazandığına da dikkat çeken Asım Akbal, “Güvenlik yazılımının yanı sıra çift faktörlü kimlik doğrulama (2FA), DLP çözümleri, Firewall, Antispam ve Sandbox teknolojisini kullanan güvenlik ürünleriyle entegre bir güvenlik anlayışı, kurumlarda korumayı en üst düzeye taşıyacaktır“ bilgisini paylaştı.