Dijitalleşen pazarlama artık tek bir broşürden ibaret olmaktan çıktı!

17 Temmuz 2018

MURAT YILDIZ

Dijital dönüşüm pek çok sektörde kritik değişimler meydana getirirken, pazarlamada da önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Bu noktada; dijital pazarlama kavramının profesyonel hayata çok hızlı bir şekilde girdiğini söylemek yanlış olmaz. Zira bu alanda tecrübeli ekiplere sahip firmalar şu sıralar işletmelere özel çözümleriyle daha sık gündeme gelirken, sektörün tecrübeli ismi Related Digital CEO’su Sedat Kılıç da pazarlamanın tek bir broşürden ibaret olduğu günlerin çok geride kaldığını söylüyor. Sedat Kılıç ile dijital pazarlamanın Türkiye pazarındaki önemini konuştuk.

- Türkiye’de yaptığınız işlerden biraz bahseder misiniz? Bu alanda fark yarattığınız en önemli nokta ne sizce?

Türkiye’de yaptığımız işleri omni-channel pazarlama deneyimi olarak özetlemek mümkün. Bu noktada bizi diğerlerinden ayıran özelliklerin başında, 1999 yılına kadar uzanan tarihçesi geliyor. Henüz Türkiye'nin genişbant internetle tanışmaya başladığı bir dönemde, Euromessage adıyla bir e-posta servis sağlayıcısı olarak kurulduk. İnternet ve dijital iletişim olanaklarının gelişimine paralel olarak kendi dönüşümümüzü gerçekleştirdik ve dijital pazarlamada sektördeki öncü konumumuzu her zaman koruduk. Süreç içinde çok kanallı pazarlama teknolojileri ve servisleri veren bir şirkete, daha sonra da veriye dayalı pazarlama otomasyonu platformuna sahip, büyük bir dijital gruba dönüştük.

Teknoloji yatırımlarında aktif ve öncü olmamız da Related Digital'i diğerlerinden ayırıyor. Related Marketing Cloud adlı bulut tabanlı pazarlama otomasyonu platformunun veri tarafındaki geliştirmelerini mevcut ekiple çözmek yerine, bu işi Türkiye’de en iyi yapan Visilabs şirketini satın alarak gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal medya tarafındaki hizmetlerimizi genişletmek hedefiyle Semanticum teknoloji şirketini satın aldık. Satın aldığımız tüm şirketleri kendi yapılarını bozmadan içimize entegre ediyor ve global hedefimize hizmet edecek şekilde yeniden şekillendiriyoruz.

Son iki yıl bizim için oldukça verimli geçti. Global ölçekli bir omnichannel hizmeti kurmaya odaklandık ve bu vizyon doğrultusunda teknoloji altyapımıza ve insan kaynağına ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Bir Doğuş Grubu Şirketi olmamız, bu anlamda bize önemli bir çeviklik sağladı.

- Daha çok hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Esasen her sektöre hizmet verebilecek teknolojilere sahibiz. Related Digital çatısı altında çalışan şirketlerimiz, dijital pazarlama süreçlerinde ortaya çıkabilecek tüm ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak ürün ve çözümleri sunuyor. Biraz daha detaya inmek gerekirse, pazarlama teknolojileri alanında her sektörün ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, e-posta, SMS, sosyal medya ve web siteleri gibi kırılımlara sahip omnichannel kampanya yönetimi, veri analizi ve yönetimi, kişiselleştirme ve hedefl eme ürünleri, sosyal medya dinleme, monitör etme, hesap yönetimi ve pazarlama otomasyonu hizmetleri sunuyoruz. Pazarlama hizmetleri alanında ise dijital strateji geliştirme, web sitesi yapımı ve web kişiselleştirmesi, banner, e-mail gibi müşteri deneyimi yaratan tasarım çalışmaları, SEO, SEM, içerik üretimi ve pazarlaması, dijital kampanya üretimi ve raporlaması çalışmaları yapıyoruz.

- Pazarlamanın bulutta olması ne tür avantajları beraberinde getiriyor?

Pazarlamanın tek bir broşürden ibaret olduğu günler çok geride kaldı. Bugün sosyal medya, e-posta ve mobil iletişim; etkili bir pazarlama stratejisinin olmazsa olmazları haline geldi. Sunduğumuz hizmetler ile birlikte kurumlar nerdeyse tüm pazarlama aktivitelerini tek yerden yapabilir hale geldiler. Bu platformun en yenilikçi özelliği ise tüm kanalları kullanarak uzun süreli pazarlama kurgularının oluşturulabilmesi. Müşteri deneyiminin en önemli kıstası olan, veriye dayalı pazarlama otomasyonu dediğimiz bu özellik şu anda dijital pazarlamanın en önemli rekabet unsuru haline gelmiş durumda. Günümüzde kurumlar arasındaki rekabet en iyi müşteri deneyimini kimin yaratabildiği cephesinde gerçekleşiyor. Bizim platformumuzu tercih eden markalar, müşteri deneyimini kesintisiz hale getirebilmek için ihtiyaç duydukları tüm araçlara tek bir yerden erişiyor.

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ne tür çalışmalar yaptınız?

Her ne kadar Avrupa Birliği genelinde geçerli Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Türkiye özelinde KVKK gibi tüketicinin mahremiyetini korumaya yönelik yasalar bugün önemli bir gündem maddesi oluştursa da, Related Digital olarak bu gibi kanunların etkin olarak uygulandığı ülkelerde uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla zaten bu konuda gerekli hazırlık ve bilgi birikimine sahibiz. KVKK çerçevesinde SMS ‘opt-out’ Türkiye’ye has bir şekilde çözüldüğü için, orada gereken yenilikleri yaptık ve müşterilerimizin sistemi kullanırken hata yapmamaları için platformumuza uyarılar ekledik. Bunun dışında müşterilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Veri gizliliği ve güvenliği hakkında farkındalığı artırmak için, yoğun ilgi gören seminer ve webinar'lar düzenledik. Müşteri birimlerimiz sorular ile en ince detayına kadar ilgilenmek için özveriyle çalıştı.

- Türkiye pazarında dijital pazarlamanın zorlukları neler?

Türkler genel anlamda yeni teknolojilere adapte olmakta çok başarılı bir toplum; ancak maalesef şirketler güçlük çekiyor. Dijital pazarlama sürekli yenilenen bir alan. Dijital pazarlamanın başat gücü Amerika ve İngiltere’de kullanılan bir teknoloji ya da yaklaşım Türkiye’ye biraz geç adapte edilebiliyor. Bunda sebeplerin başında pazarın hazır olmaması, insan kaynağı eksikliği, finansal sorunlar geliyor. Ancak markalar da her geçen gün dijital pazarlamanın önemini daha iyi kavrıyor ve daha somut projelerle, daha kendilerini ifade eden nitelikli projelerle ortaya çıkmaya çalışıyor.