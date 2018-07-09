Dünya 5G rüzgarı Kupası'nda

09 Temmuz 2018

SELENAY YAĞCI

2018 Dünya Kupası şimdiden bir futbol ziyafeti oluşturdu. Ancak oyun dışında sporseverlerin alışkanlıklarının değiştiğini de görüyoruz. Teknoloji, spor organizasyonlarına katılamayan hayranlar için 'orada olacak en iyi şeyin sunulmasına izin veriyor. Stadyumdakiler ise -evde olduğu gibi- videoları ve görüntüleri sosyal medyaya göndermek, taraftarların ne söylediklerini okumak ve oyun sırasında öne çıkanları izlemek istiyor. Bu trendler, spor tesislerini ağ altyapısı iyileştirmelerine yönlendirdi ve 5G tüm yeni uygulamalara olanak tanıyarak, bu yıl Dünya Kupası'na damga vurdu.

Dünya Kupası gibi yüksek bütçeli ve izlenme oranları yüksek spor organizasyonları pek çok zaman yeni teknolojilerin deneme tahtası olarak öne çıkıyor. Bu yıl ev sahibi Rusya, 2020'de küresel çapta yaygın kullanıma geçilmesi planlanan 5G mobil bağlantı teknolojisini test etme fırsatını buldu. Dünya Kupası’nın iletişim sponsoru TMS ve Megafon, turnuva boyunca 5G'yi test ediyor. Turnuvanın ikinci günü St. Petersburg’da oynanan Fas-İran karşılaşmasının görüntüleri 5G teknolojisi ile 600 km uzaklıktaki Moskova’ya iletildi. Moskova’da hazırlanan 5G alanında (5G Zone) futbolseverler sanal gerçeklik gözlükleriyle bu maçı sanal ortamda-sanki stattaymış gibi- deneyimledi. Böylece 5G'nin çok yüksek hızda veri transferi ve daha da önemli özelliği düşük gecikme süresi test edilmiş oldu.

Ayrıca, Ericsson ve Rus telekom operatörü MTS, Dünya Kupası, Avrupa'nın gelmiş geçmiş en kapsamlı ‘kitlesel çoklu giriş-çoklu çıkış’ (Massive MIMO) kurulumuna da ev sahipliği yaptı. Massive MIMO, 5G teknolojisine giden yolun önünü açarak mobil iletişim devriminde önemli bir rol oynuyor. 5G NR özellikli radyo Ericsson AIR 6468, maçların oynandığı şehirlerde 40'ı aşkın alana kuruldu. AIR 6468, futbolseverlere, stadyumlarda, taraftar alanlarında, seçili toplu taşıma noktalarında veya Rusya'nın en ünlü simgelerinde yüksek veri hızı sunuyor.

Bu yıl Dünya Kupası'nda kullanılan teknolojiler

Hakem hatalarını en aza indirmek için uygulanan video hakem sistemi (VAR), Dünya Kupası’nda ilk kez bu yıl kullanılıyor. VAR ile birlikte kontrol odasında ekran karşısında maçı izleyen hakemler, birinci hakemi yönlendiriyor ve dilerse birinci hakem görüntüleri kendisi izleyip kendisi yorumlayabiliyor. FIFA’nın ikinci büyük yeniliği ise EPTS’yi (Electronic Performance and Tracking Systems) kullanması oldu. Bu teknoloji sayesinde teknik direktörler maç esnasında oyuncu istatistiklerine ve maç görüntülerine anında erişim sağlıyor. Her takıma 3 tablet bilgisayar dağıtılıyor. Veriler sadece 30 saniye gecikmeyle aktarılıyor. Adidas’ın 2018 Dünya Kupası için ürettiği Telstar 18 adlı topta NFC bulunuyor. Akıllı telefonlara etiketi okutarak Adidas’ın özel hazırladığı futbol içeriğine, yarışmalara ve etkinliklere ulaşılabiliyor.