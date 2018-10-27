Dünyanın ilk e-sporu anlatan filmi için geri sayım başladı

27 Ekim 2018



Video oyun turnuvaları espor, son yıllarda dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran bir tutku haline geldi. hatta dünya çapında yaklaşık 400 milyon insanın takip ettiği, yaklaşık 750 milyon dolarlık bir tutku...

Türkiye, e-spor da bir öncülük yaptı ve dünyanın ilk espor temalı gençlik filmine imza attı. İsmini gamerların her maç sonrasında kullandıkları Good Game (GG)'den alan “İyi Oyun” 2 Kasım'da beyaz perdede seyircisiyle buluşacak. Filmde emeği olan nerdeyse herkes elektronik spor tutkunu. Netflix'in ilk orijinal Türkçe içeriği olan Protector'dan tanıdığımız Umut Aral’ın yönetmenlik koltuğuna oturdu. Senaristliğini Börü’den tanıdığımız ve elektronik sporda aktif Emre Sirel üstlenirken, yapımcılar arasında; son eSpor ligi şampiyonu BAUSupermassive’in kurucularından Hakan Baş, Dağ filmleri ve Börü dizisinin yapımcılığını üstlenen Doruk Acar ve Alper Çağlar yer alıyor.

Amerika haber bültenlerinde e-spor skorları veriliyor

Mobil Pazarlama Birliği'nin (MMA / Mobile Marketing Association) Türkiye oluşumunun geleceğe ışık tuttuğu ve bu yıl 5'incisi düzenlenen MMA Forum İstanbul 2018 etkinliğinde Nielsen Media Research Genel Müdür Erdem Tolon ve “İyi Oyun” fi lminin yönetmeni Umut Aral, “eSports ile gelecekte zirveye ulaşın” panelinde bir araya geldi. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da espor odaklı ilk filmini yapan Umut Aral, insanların başkalarının oyun oynamasını izlemeyi sevdiklerini belirtti. Esporun Kore merkezli olduğu ve dünyaya yayıldığı düşünülürse, bir esporcunun hayatını anlatan bir filmin ilk kez Türkiye’den çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Aral, "1-2 yıl içinde espor müsabakalarının sonuçlarını ve transferleri televizyon haberlerinde görmeye, oyuncuları tanımaya başlayacağız. Amerika'da başladı bile. Şu anda standart bir League of Legends müsabakasını 130 bin kişi biletli olarak izledi. Twitch’ten canlı yayında izleyenlerin sayısı ise milyonlara ulaşıyor. Sadece bir konu popüler oldu diye o konuda film yapmak bir yönetmen için elverişli ama biz esporun aslında ne kadar yakın zamanda hayatımızın bir parçası olacağını anlatıyoruz. İnsanlar İyi Oyun’a geleceği görmek için gelsinler" diye konuştu.

Türkiye Büyük Finali'nin biletlerin 2 saatte tükendi

Erdem Tolon ise esporun çok genç ve çok eğitimli bir hedef kitlesi olduğunu vurgulayarak, "Espor taraftarlarının yüzde 28’i esporun olimpik spor olarak kabul edilmesi gerektiğini, yüzde 71’i ise gelecekte ana aktivitelerden biri olacağını söylüyor" dedi. Amerika’daki espor taraftarlarının yüzde 29’u, Japonya’da yüzde 39’u müsabakaları takip etmeye son bir yıl içinde başladığını belirtiyor" diyen Tolon, geçen yıl Ülker Arena'da gerçekleşen League of Legends'ın Türkiye Büyük Finali'ni 15 bin biletili taraflar izlediğini ve biletlerin 2 saat içinde tükendiğini kaydetti. Endemik markaların da espor taraftarları tarafından daha çok tercih edildiğini ifade eden Tolon, "Tüketiciler dünyanın her ülkesinde bu alana yatırım yapan markaları “high-tech” ve “cool” olarak tanımlıyor. Taraftarların yüzde 91’i en az bir markayı hatırlıyor. Espor şu anda hem taraftar hem marka hem de içerik açısından incelenmesi gereken, büyüme hızı çok yüksek bir alan. Redbull, Samsung, Coca Cola gibi markalar bu alanda sponsorluklar yapmaya başladı" diye konuştu.

E-spora, Asya Oyunlarında madalyalı branş

Tolon, şu anda 1 milyar dolarlık reklam ve sponsorluk pastasının bulunduğunu ve 2020'de 2.5 milyar dolarlık bir espor pastası olmasının beklendiğini kaydetti. Tolon ayrıca, Espor, 2022 yılında Çin'de gerçekleşecek Asya Oyunlarında resmi, madalyalı bir branş olarak yer alacağını da ekledi.