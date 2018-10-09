EdTech sektöründe Türkiye’ye yeni bir oyuncu geldi

09 Ekim 2018

2011 yılında Zakaria Mahmood tarafından Londra’da kurulan INTCAS, bir öğrencinin yurtdışında okumaya karar vermesinden okul kaydı, staj ve işe yerleşme süreci dahil öğrencilere, ailelere ve kurumlara yardımcı oluyor. Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Intcas Türkiye Genel Müdürü Tanju Zerrin, uluslararası eğitim pazarının 5 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu, uzaktan eğitim dahil olmak üzere EdTech sektörünün ise 2020 yılında 250 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor.

Yurt dışı eğitim konusunda öğrenci taleplerinin değişmeye başladığını belirten Zerrin şöyle dedi: “ABD ve İngiltere gibi İngilizce konuşulan ülkeler her zaman en çok tercih edilen yerler olmuştur. ABD ve İngiltere’deki korumacı politikalar Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’ya yarıyor. Ancak daha genel olarak, bölgesel eğitim merkezlerinde artış görüyoruz. Almanya, Hindistan ve Dubai başta olmak üzere bunların çoğunda dersler İngilizce veriliyor. Ancak Çin ve Türkiye gibi diğer bölgesel liderler de İngilizce kurs sayısı sınırlı olsa da birçokları için ilgi çekici eğitim yerleri olarak görülmeye başladı. Kurs bazında, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konuları öğrencilere en büyük fayda sağlayan alanlar olmaya devam ediyor. Bu alanlara yönelik özel kurs ve enstitü seçeneklerinin arttığını görüyoruz.”

“Üç Farklı Burs İmkanı”

Başarılı öğrencilere üç farklı burs imkanı sunduklarını ifade eden INTCAS Türkiye Genel Müdürü Tanju Zerrin, “Global çapta yaptığımız işi destekleyen önemli firmalar, iş adamları ve ünlü sanatçılar var. Kaliteli eğitimin herkesin hakkı olduğuna olan inancımızı paylaşan bu isimlerin oluşturduğu burs havuzundan INTCAS ile yeni hayatına hazırlanan tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğrencilerin işlemlerinden alınan ücretlerle oluşturulan bir başka burs havuzumuz daha var. Ayrıca hali hazırda burs veren kuruluşlarla işbirliği yaparak onların burs verme prosedürleri hakkında öğrencileri bilgilendiriyor ve doğru bir şekilde başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Böylece sürecin olumlu sonuçlanması olasılığını da belirgin bir şekilde artırıyoruz.” diye konuştu.

Yurtdışı eğitimde en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alan ancak eğitim ücretleri yüksek olan ABD, İngiltere, Avusturya ve Kanada gibi ülkelerde eğitim almak isteyen öğrencilerin, burs arayışına girdiğini aktaran Tanju Zerrin, 20 aşamadan oluşan burs başvuru sürecinin her aşamasında öğrencinin yanında olduklarını ve tüm bu sürecin bir haftada sonuçlandırılabildiğini ifade etti. Artan döviz kurunun da yurtdışında eğitim almak isteyenler için caydırıcı olabildiğini aktaran Zerrin, INTCAS’ın sunduğu burs avantajları ve danışmanlık hizmeti sayesinde gençlerin hayallerinden vazgeçmek zorunda olmadığının da altını çiziyor.

“Akademik başarı tek başına yeterli değil"

Burs almak için sadece akademik başarının yeterli olmadığını aktaran Zerrin, “Ders notları iyi, sosyal olarak aktif, ders dışı aktivitelere de vakit ayıran, sosyal yardım kuruluşlarıyla ilgili aktivitelerde bulunan, maddi durumu yetersiz olan ve başvuracağı bölümle ilgili motivasyonu yüksek öğrenciler burs başvurusunda bulunabiliyor. INTCAS olarak bu öğrencilere burs başvuru sürecinin tüm aşamalarında destek oluyor, onlarla birlikte hareket ediyoruz. Dolduracağı formlar, toplanması gereken evraklar, aile durumu ve okul başarısının kanıtlanmasıyla ilgili konularda öğrenciyle birlikte çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.