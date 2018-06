"Enerjide dijitalleşme için IT bütçemizi 3 KAT artırdık"

09 Haziran 2018

MURAT YILDIZ

Dijital olgunlukları yüksek şirketlerin daha kârlı daha rekabetçi ve operasyonel olarak çok daha hızlı oldukları bir dönemi yaşıyoruz. Dijitalleşmeye fırsat tanımayan, bu alanda yapılacaklar listesini henüz hazırlamamış olan işletmeler geleceğe dair büyük fırsatlar kaçırıyor, hatta yaşamlarını bile riske atıyor. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz ile şirketin dijitalleşme yolcuğunu ve getirilerini konuştuk. X Enerji sektöründeki dönüşüm neden kritik? Geleneksel yollarla niçin devam edemez? Çağın gerekleri, trendleri ve tüm sektörlerde gerçekleşen dijital dönüşüm elbette enerji sektörü için de geçerli ve oldukça kritik. Örneğin tüketicilerin alışkanlıkları değişiyor, her kanaldan size ulaşabilmek istiyor. Endüstri 4.0 ile birlikte işletmeler artık maliyetlerini daha aşağı çekmek istiyor. Akıllı nesnelerin çoğalmasıyla birlikte her şey daha fazla veri üretiyor. 2020 yılında 50 milyar akıllı nesnenin 44 Zetabyte veri üreteceği öngörülüyor. Tüm bunların dışında, enerji sektörünün dinamiklerindeki değişimle ilgili başka sebepler de var. Enerji üretiminin kontrolü, dengelenmesi ve öngörülebilmesi, büyük verinin kararları destekleyecek şekilde kullanılabilmesine bağlıdır. Bu da verilerin bilgiye dönüşerek yönetimlerin karar süreçlerine ihtiyaç duyulduğu anda, her kanaldan anlık bilgi olarak gelebilmesi ile mümkün olabilir. Müşterilerin gaz, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarının minimum kesintiyle yönetilebilmesi, teknolojiye dayalı saha operasyonlarının yanı sıra müşteriyle her kanaldan doğru iletişim kurulabilmesiyle orantılı. Bunun için enerji sektörünün operasyonlarında, kesinti yönetiminde, müşteri etkileşiminde dijital dönüşüm büyük öneme sahip.

- Müşterilerin dijitalleşme tarafında ne gibi beklentileri var?

Sürdürülebilir kârlılık ve müşteri memnuniyeti dengesi için teknoloji ve insandan bağımsız, veriye dayalı dijital yapılar kaçınılmaz. Sektörün performansını ölçen temel performans değerlerinin tamamı; mesela SAIDI (kesinti süreleri), SAIFI (kesinti sıklığı) gibi ölçümler, üretim/tüketim dengelemesi, müşteri memnuniyeti, çağrı merkezi yönetimi dijitalleşme ile iyileştirilebilir. Sektörde inovasyon; akıllı sayaçlar, IoT (nesnelerin interneti), büyük veri, blockchain, iş zekası gibi teknolojik dönüşümlerle sağlanabilir. Müşteri bizden daha iyi, kesintisiz ve her alanda ulaşabileceği bir hizmet modeli bekliyor.

- Dijitalleşme alanında neler yapıyorsunuz, altyapılarınızda ne gibi çalışmalar yaptınız?

Kazancı Holding olarak hızla dijitalleşiyor ve geleceğe hazırlanıyoruz. 2017 yılında 3 katına çıkardığımız IT bütçesini, 2018 yılında 3 kat daha artırarak 100 milyon TL’nin üzerine çıkardık. 2018 yılı bütçemizde oluşturduğumuz giderlerin yüzde 65’ini IT dönüşümüne ayırdık. Bu oranlar teknolojiye yatırım yapan, yatırımlarını giderek artıran bir şirket olduğumuzun göstergesidir. Kazancı Holding olarak elektrik dağıtım şirketlerimizde (Fırat EDAŞ ve Çoruh EDAŞ) hayata geçirdiğimiz OMS (kesinti yönetim sistemi) ile elektrik kesintisi ihbarlarını tek bir noktadan değerlendirebiliyoruz. Bu sayede hem kesinti sürelerini minimuma indirmeyi, hem de müşteri memnuniyetini artırmayı hedefl iyoruz. Dijital dönüşüm stratejimiz gereği kâğıtsız ofis yaklaşımı ile müşteri başvuruları ve diğer tüm evrak işlemlerinde “Paperwork” isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bu uygulama ile iş akışlarının ve ilgili dokümanların otomasyonu sağlanarak başvurular kayıt altına alınabiliyor. Böylece, müşteri, başvuru takibi yapmak istediğinde, sistemden kolayca bilgi alabiliyor. Aksa Elektrik, perakende ve satış ofislerinde hayata geçirdiği CRM tabanlı uygulama ile müşterilerinin kayıtlarını sistematik bir biçimde tutabiliyor. CRM sayesinde işlem süresi 15 dakikadan 5 dakikanın altına düştü. Böylece, Aksa Elektrik yetkilisinin bir günde yaptığı ortalama işlem sayısı yüzde 50 arttı. Bu durum da aylık bazda Aksa Elektrik’e %60 verimlilik artışı sağladı. Bayi entegrasyonlarının da sağlanması ile beraber hızlı kayıt ekranları ile Aksa Elektrik çalışanlarının operasyonel yükü yüzde 60 azaldı.

- Nesnelerin İnterneti ve Blockchain gibi teknolojiler de enerji sektöründe yoğun olarak konuşuluyor. Siz bu alanda neler yapıyorsunuz?

Bu teknolojiler iş yapış şeklimizin doğal bir parçası haline geliyor. IoT (nesnelerin interneti) başta tüm akıllı sayaçlarda oluşan verinin anında kullanılabilmesi için çok önemli. Bu veriler, yatırım planlamasından, üretim tüketim dengelemesine, kesinti yönetiminden, şehir planlamasına kadar birçok noktaya veri sağlıyor. Bugün tüketicilerin akıllı sayaçlar, IoT ve büyük veri teknolojileri sayesinde evindeki çamaşır makinesinin mahallesindeki diğer makinelere göre, ya da ülkedeki aynı marka diğer makinelere göre ne kadar verimli çalıştığını elindeki akıllı mobil cihazdan analiz edebilmesi mümkün. Bunlar hayal değil, hepsinin teknolojileri hazır. Blockchain diğer dağıtım şirketleri, düzenleyici kurumlar ve enerji üreticileri ile veri ve ticaret yönetimi için çok hızlı çözümler sağlayabilir. Hatta tüketicilerin sahip olduğu elektrikli araçları, güneş enerjisi panelleri, jeneratörleri ve yakın zamanda hayatımıza girecek hane tipi enerji pilleri ile üretecekleri enerjiyi grid’e geri beslemesi, bunların ticari olarak modellenmesi blockchain sayesinde çok kolay olacak.

Yeni teknolojileri hayatımıza katacağız

"Biz de Kazancı Holding olarak tüm bu yeni teknolojileri hayatımıza nasıl adapte edebiliriz, bunları müşterilerimizin ve ülkemizin faydası için nasıl kullanabiliriz, şirketlerimizin sürdürülebilir karlılığına nasıl katkı sağlayabiliriz gibi konular üzerine projeler üretiyor ve bunun için gerekli teknolojik yatırımları planlıyoruz. Dijital dönüşüm bizim için strateji geliştirilecek bir alan olmanın çok ötesinde. Biz kurum olarak dijitalleşmiş olan dünyada kendi iş stratejilerimizi bu dönüşüme nasıl adapte edebiliriz konusuna odaklanıyoruz."