ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu

27 Mayıs 2019

ESET, Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla Ramazan nedeniyle düzenlediği iftar toplantılarında buluştu. Sunduğu hizmet ve çözümleriyle Türkiye’nin bireysel ve kurumsal siber güvenliğine damgasını vuran ESET’in iftar toplantılarına katılım yüksek oldu. ESET, bu yıl yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftar davetlerinde konuklarını İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde, Ankara‘da ise Marriot Oteli’nde ağırladı.

Bayramınız kutlu olsun

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “Günlük hayatın hızlı akışı içinde çözüm ortaklarımızla devamlı iletişim halinde olsak da, iş atmosferinin dışına çıkarak bir araya gelmek her zaman çok kolay olmuyor. İftarlar vesilesiyle iş atmosferinin dışına çıkma imkanı yakaladık, çözüm ortaklarımız ve aileleriyle buluştuk, ilişkilerimizi tazeledik ve görüş alışverişinde bulunduk. Davetlerimize gösterilen yüksek katılımdan da oldukça mutlu olduk. Çözüm ortaklarımızın markamıza ve ekibimize olan bağlılığını gözlemleyebilmek, bizler için her şeyin ötesinde bir duygu“ bilgisini paylaştı.

Gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm çözüm ortaklarına teşekkür eden Asım Akbal, “Bu vesileyle de sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayramı geçirmeniz dileğiyle tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum“ dedi.