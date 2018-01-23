Evini taşıyana online rehber: Rahat Taşın

23 Ocak 2018

SELENAY YAĞCI

Online hizmet odaklı pazar yeri olarak faaliyet gösteren Armut. com, Türkiye'nin popüler girişim olmaya devam ediyor. Armut, 6 yıl önce Başak ve Erol Değim çiftinin Türkiye'ye dönme serüveninde yaşadıklarını zorlukla bir fikir olarak doğmuştu. 2016 yılında 12 milyon TL'ye yakın yatırım alarak Türkiye'de en yüksek internet yatırımına imza atan Armut, 2017'de yurtdışına açıldı.

HomeRun markasıyla ABD, İngiltere, Romanya, Suudi Arabistan ve Mısır'da hizmet vermeye başlayan girişim 2017 Deloitte Fast 50 listesinde Türkiye’nin ikinci en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu. Ayrıca EMEA'nın en hızlı büyüyen 500 şirket listesinde ise 40'ıncı oldu.

Nakliyata yeni perde

Hız kesmeyen Armut, şimdi de 6 yıllık tecrübesiyle evden eve nakliyat dikeyinde yeni bir perde açmaya karar verdi. Daha çok ev temizliği alanıyla bilinse nakliye alanında da hizmet veren Armut, Rahat Taşın girişimiyle, nakliye alandaki hizmetini bağımsız bir hale getirdi. Yıllardır yaptığı veri odaklı analizlerden faydalanan Armut, Rahat Taşın'la aldığı bilgilere göre sabit fiyat garantisi sunuyor ve karşınıza ödeyeceğiniz fiyatı net olarak çıkarıyor.

Pratik, hesaplı ve güvenli bir taşınma deneyimi sunan Rahat Taşın, fiyat hesaplama algoritması sayesinde 'anında fiyat ve online rezervasyon' gibi ilkleri evini taşımak isteyenlerin hizmetine sunuyor. Rahat Taşın, taşınma sürecini güvenilir, işinin ehli nakliyecilerle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme ve tüm süreçte şeffaflık ve garanti sözü veriyor.

Her yıl 2,5 milyon taşınma

Bu dikeydeki hizmetlerin çoğu kayıt dışı ancak Armut, yaptığı analizlere ve TÜİK göç istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 2,5 milyon taşınmanın gerçekleştiğini tahmin ediyor.

3 milyar TL'lik pazar hacmi

Bu potansiyelin de yıllık 3 milyar TL’lik pazar hacmi oluşturduğunu paylaşıyor. Uzun süredir test aşamasında olan RahatTasin. com, şu anda 72 seçilmiş iş ortağı ile hizmet verirken, 2 ayda 45 taşınma gerçekleştirmiş. Armut. com CEO’su Başak Taşpınar Değim, taşınma sürecindeki sorunları teknoloji ve tecrübe gücüyle, hesaplı ve güvenli bir şekilde çözmek için yola çıktıklarını ifade ediyor. 75 kişilik ekibiyle, 130 bini geçen hizmet vereni, 2 bini aşkın kategorisiyle hizmet veren Armut, 2018'de gelirlerinin yüzde 20'sinin yurtdışından gelmesini hedefliyor.

En çok yazın taşınıyoruz

Armut, Türkiye’deki taşınma hareketliliğini gösteren “Türkiye Taşınma Dosyası” adlı raporu yayımladı. Rapor, 01.10.2016-30.09.2017 tarihleri arasında gerçekleşen 151 bini aşkın taşınma talebinin incelenmesiyle oluşturulmuş. Rapora göre; kış ayları, soğuk havanın da etkisiyle taşınmanın en durgun dönemiyken, baharda başlayan canlanma, yaz döneminde, okulların kapanması ve memur tayinleriyle zirve noktasına ulaşıyor. Türkiye genelinde gerçekleşen tüm taşınma taleplerine bakıldığında toplam faaliyetlerin üçte biri İstanbul’da gerçekleşirken, bunu Ankara, İzmir ve Bursa takip ediyor.

Aralıkta taşınmak ucuz

Türkiye’de şehir içi ortalama taşınma mesafesi 8 km iken, şehirlerarasında bu mesafe 472 km oluyor. Türkiye genelinde taşınma fiyatlarının en uygun olduğu ayın Aralık olduğunu ortaya çıkaran rapora göre bunu, Şubat ve Mart ayları takip ediyor. En çok taşınma gerçekleşen gün Cumartesi iken, yine en çok Temmuz, Haziran ve Ağustos aylarında taşındığımız ortaya çıkıyor.

Sahile kaçıyoruz

İstanbullular şehirlerarası taşınmalarda en çok kıyı şeridini tercih ediyor. Bu bölgede en çok tercih edilen yer Bodrum olarak karşımıza çıkıyor. İstanbulluların en çok tercih ettiği iller arasında İzmir, Ankara, Muğla ve Antalya yer alıyor. İstanbul’a en çok göç veren iller ise eğitim ve kurumsal iş fırsatları gibi nedenlerle Ankara ve İzmir olarak öne çıkıyor. Bunu Kocaeli, Bursa ve Antalya takip ediyor. Ankaralılar İstanbul’da en çok Küçükçekmece’ye taşınırken, İzmirliler Kadıköy’ü tercih ediyor. Ayrıca İstanbul’da son 1 yılda üçüncü köprünün etrafındaki talepler yüzde 54 artış gösterdi. Bu bölgede en çok talep gören ilçe Arnavutköy olurken, ikinci sırada Sultangazi, üçüncü sırada Başakşehir yer alıyor.