Finman’ı tanıyor musunuz?

05 Şubat 2018

Her şey henüz bir çocukken büyükannesinden aldığı 1000 dolarla Bitcoin almasıyla başladı. 15 yaşına geldiğinde 100 bin dolarlık bitcoin'ini bozdurarak çevrimiçi eğitim hizmetleri sunmayı sağlayan Botangle'ı kurdu. Son dönemde yaşanan düşüşe rağmen elinde milyonlarca dolar değerinde Bitcoin bulunuyor. Onunla taşının, henüz 19 yaşında bir genç adam, Erik Finman! Kriptopara’zit

Bitcoin yatırımı yaparak edindiği servetiyle iş yapmak için daha 15 yaşında okulu bırakıp bir girişimci olmaya karar veren Erik Finman, bugünlerde onu zengin eden kripto para sektöründe bir yatırımcıdan fazlası olmanın derdinde. Hali hazırda kendi sanal cüzdanlarında bulunan bitcoinlerin önemli bir kısmını geleneksel yatırım araçlarında ve alternatif kripto paralarda değerlendiriyor.

Bütün zenginliğini kriptoparalara borçlu olan Finman, kriptopara alanındaki mevcut durumun bir çeşit parazitleşme olduğunu düşünüyor. Kripto paraların geleneksel paranın yerini alması için ortaya koyulan çabanın dolandırıcılık ve politik bozulma yarattığını belirten Finman, bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyor.

Tabi 19 yaşında bir dolar milyoneri olmanın güzel yanlarından biri de, bir şeyi değiştirmek istiyorsanız; değiştirmek için yapabileceklerinizin sınırsıza yakın olması. Genç girişimci kripto paranın 'yozlaşmış' dünyasına bir alternatif oluşturmak için ‘A Takımı’nı kurmanın derdinde ve bu takımın üyelerini tüm dünyayı gezerek bizzat arıyor. Başka bitcoin milyonerlerini de bu takıma davet ederek, kripto para piyasasının büyük sorunlarını çözmek üzere yola koyulmuş durumda.

Kripto Balinalar

Finman projesiyle bu bir sonraki nesli yaratmanın peşinde. Dubai'den San Francisco'ya kadar, dünyanın dört bir yanına seyahat edip milyonerlerden oluşan bir "konsorsiyum" kurmak işte bu yüzden önemli. Konsorsiyumun üyeleri kendilerine ‘Bitcoin Balinaları’ (Bitcoin Whales) diyorlar.

Finman, önümüzdeki birkaç ay içinde master planına yeni bir şifreleme yüzdesi için başlayacaklarını söylüyor. Ekip ilerleyen günlerde yeni bir kriptopara için kolları sıvayacak.

Finman vadettiklerini başarabilecek mi bilemeyiz. Zira Bitcoin de bizzat bu vaatlerle geleneksel paralara rakip olarak doğmuştu. Bir şekilde doğan en aykırı fikir dahi ideallere ve renkli hayallere değil, boşluklara doğru büyüyor. İnsanlığın maddi konudaki saplantılı ‘boşluklar’ı, hep daha fazlasını kazanma hırsını yenip kapanabilmiş değil.

19’luk Finman ve diğer balinalar için gelecek günler neler getirecek göreceğiz.

“İlk nesil canlı, ama ölecek!”

“Kripto paraların ilk neslinin canlı olduğunu görebiliyoruz, ama muhtemelen ölecekler” diyor Finman. Business Insider’a verdiği röportajında altını çizdiği konular düşünmeye değer konular. Kripto para birimlerinin önlenemez yükselişi, dolandırıcılık ve kirli ilişkilere de bir yükseliş getiriyor.

Altta yatan teknolojiyi modernize etmek dahi menfaatlere dayanıyor. Kripto para transferlerinde komisyon artışları ve kurlardaki öngörülemez dalgalanmalar kripto paraların bir değişim aracı olmasını engelliyor. Yalnızca yatırım aracı olarak kullanılması da gerçek değerin ortaya çıkmasına imkan vermiyor.

Ücretsiz el değiştirebilen bir değişim aracı olmak üzere devrimsel bir çıkışla tanıtılan kripto paralar, altın gibi bir yatırım aracına dönüşmekte. Bu büyük bir sorun.

Finman’a göre bu iyi bir gidişat değil, bu sanal paralar kendi ağırlıkları altında ezilerek can verecekler ve yeni nesil kripto paralar ve yeni teknolojilerin önü açılmak zorunda kalacak.