Gebelik zamanı yapay zekaya emanet

25 Nisan 2018

SELENAY YAĞCI

Gillette, İpana, Orkid gibi markaların geliştiricisi Procter and Gamble (P&G), bu hafta ilk kez İstanbul'da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi sponsorlarından biriydi. Global Girişimcilik Kongresi için İstanbul'da gelen P&G Data Sorumlusu Üst Düzey Yönetici (CDO) Guy Peri, namıdiğer 'Veri Başkanı' ile biraraya geldik.

Ünvanını duyunca herkesin aklındaki 'Veri Başkanı' ne yapar' sorusunu Guy Peri, şöyle cevapladı: "Yenilikçi ürün geliştirmek ve iş süreçlerini iyileştirmek için veri analitiğinden etkin bir şekilde yararlanıyoruz. P&G hızlı tüketim ürünleri alanının olduğu kadar tüketici araştırmaları alanının da en büyük şirketlerinden biri. İlk araştırma departmanımızı 160 yıl önce kurduk. O zamandan bu yana her yıl binlerce araştırma yaparak tüketici beklenti ve taleplerini yenilikçi ürünlerimizle karşılıyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte artan veri akışlarına aynı hızda yanıt verebilmek içinse 2015 yılında veri analitiği üzerine ayrı bir departman kurduk. Veri bilimcilerden oluşan yeni yapılanmamızla iş süreçlerimizi geliştirmek ve yeni inovatif ürünler geliştirmek üzere için çalışıyoruz.” Son iki yılda veri tabanlı yenilikçi ürünler geliştirme konusunda önemli gelişmelere imza attıklarını açıklayan Peri, bu ürünler arasında ClearBlue Dijital Ovülasyon Testi’ni örnek gösterdi. Peri, kadınların hormon profillerine göre hamile kalma zamanlarını gösteren ClearBlue’nın akıllı uygulamasıyla çiftlerin çocuk sahibi olma şansını artırdığını belirterek şunları anlattı:. “ClearBlue, standart takvim uygulamalarından farklı; çünkü standart bir algoritma üzerinden değil, her kadında farklı olan hormon verileri üzerinden bir tahminde bulunuyor. Bu nedenle takvim uygulamaları yüzde 9 doğrulukla tahminde bulunurken ClearBlue yüzde 99 doğrulukta bulunabiliyor.”

40'dan fazla veri bilim insanı çalışıyor

P&G'nin veri analiği kullanarak tüketici deneyimini daha kişiselleştirdiklerini belirten Peri, yeni dünyada tüketicinin artık bunu beklediğini kaydederek, "Tüketicinin tercihi artık marka ile yaşanan deneyimin daha çok kişiselleştirilmesi. Biz de veri analitiği ile 3 katı iyileştirme kişisel reklamlarda 3 kat daha fazla geri dönüş alıyoruz. Dijitalleşme sadece sosyal medya değil. Bu sadece omurgalarından biri. Tüketici deneyimini iyi yönetmek için önemli bir araç artık teknoloji.P&G için tüketiciyi anlamak çok önemli. Bugün dünyada her gün 25 katrilyon bayt veri üretiliyor. Ve bu verilerin yüzde 90’ı son iki yılda yaratıldı" diye konuştu. Veri bilimine çok önem verdiklerini söyleyen Peri, P&G'de 2 yıl önce 2 veri bilim insanı çalışıyorken bugün 40'dan fazla veri bilim insanı çalıştığını kaydetti.

Veri tabanlı hizmetlerle pazarlamayı daha da etkin kullandıklarını kaydeden Peri, "Hindistan'da yapay zeka ile kiosk satışları yapıyoruz. Bu kiosklarda kişisel ürünler listeliyoruz. Böylece ciroda ciddi artışlar sağladık. Verinin en önemlisi ne zaman nasıl ürün sunmamız gerektiğini anlamamız" dedi.

P&G’nin en yeni inovatif uygulamalarından birinin de Olay markaları için geliştirdikleri “Skin Advisor” akıllı telefon uygulaması olduğunu belirten Peri, “Cilt yaşını hesaplayabilen bu uygulama kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ürün önerilerinde bulunabiliyor. Bu da veri analitiğinin basit noktada bile hem markaların hem de tüketicilerin günlük yaşamını nasıl kolaylaştırabileceğini gösteriyor” dedi.

Hedefli satış kampanyaları ile veri analitiğini etkin kullanıyor

Veri analitiğinin doğru tüketiciye doğru ürünü sunmaktan, insan sağlığını iyileştirmeye kadar birçok alanda kritik olduğunu belirten P&G Türkiye ve Kafk aslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise, veri analitiğinin şirketlere hedefl i pazarlama konusunda önemli imkanlar sunduğunu ve bu konuda uluslararası bir market zinciri ile hayata geçirdikleri projeyi şöyle anlattı: "Elektrikli diş fırçası alma eğilimi gösteren tüketiciler belirlenerek bunlara özel kampanyalar hayata geçirildi. Bu sayede ilgili satış noktalarında Oral-B diş fırçasına yönelik kampanyaların satışa dönme imkanı 5 kat arttı. Ayrıca market tarafında da ağız bakım kategorisinin yatırım getirisi yüzde 2,7 artış gösterdi"

Veri analitiğiyle satışları yüzde 50 arttı

Türkiye’de tüketicilere yönelik coğrafi ve demografik analizler gerçekleştirmeye başladıklarını söyleyen Turnaoğlu, "Buna göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da 15 bin mağazanın koordinatlarını belirleyerek buna göre billboardlara ilgili bölgenin alım gücü, yaş grubu gibi demografik bilgilerine göre pazarlama çalışmaları yürüttük. Bu sayede hedeflediğimiz mağazalarda satışımız yüzde 50 gibi rekor düzeyde artış gösterdi” dedi.

2020'ye kadar dünyada nesnelerin internetini oluşturan birbirine bağlanabilir cihazların sayısının 34 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. IoT çözümlerine yönelik harcamaların ise 2021'e kadar 6 trilyon dolara ulaşacağı hesaplanıyor. IoT ayrıca ülkelerin hasılalarının büyümesine 2030 yılına kadar 10 ila 15 trilyon dolar arasında eklemede bulunacağı öngörülüyor.

1- “Skin Advisor” mobil cilt analizi uygulaması, ihtiyaca göre ürün önerilerinde bulunuyor.

2- Vestel ile aracı butonu kaldırarak, çamaşır makinesinin deterjanın bittiğini anlayıp otomatik sipariş verdiği projenin Ar-Ge çalışmaları bitti, yazın piyasada.

3- Oral-B Genius elektrikli diş fırçası, taşıdığı sensörlerle diş fırçalama alışkanlıkları üzerinden kullanıcılara özel raporlar çıkarabiliyor.