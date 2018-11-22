Girişimciler için ne var ne yok?

22 Kasım 2018

Yapı Kredi, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedeflediği programı Code.YapıKredi kapsamında Blockchain Semineri ve Atölyesi düzenledi.

Yapı Kredi’nin tema sponsorları arasında yer aldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleştirilen etkinliğkte bu teknolojinin kullanım alanları ve iş yapış süreçlerine etkisi anlatıldı.

Blockchain’in Sırrı: Dijital İmza 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin Beyoğlu’ndaki mekanları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda gerçekleştirilen Code. YapıKredi Blockchain Semineri ve Atölyesi’nde akademisyen ve sanatçı Burak Arıkan, bu yeni teknolojinin gelişim sürecini internetin ilk yıllarına benzeterek, blockchain’in en fazla gündeme geldiği kripto para sistemini ve Bitcoin’in çalışma prensiplerini anlattı. Arıkan, özellikle merkezi finans sistemlerine ihtiyaç duymadan para transfer maliyetini en aza indirmesi ve akıllı sözleşmelere imkan verdiği için tercih edilen Bitcoin’in güvenliği ile ilgili hala soru işaretleri olduğunu belirtti. Kripto-ağlarda kullanılan "token"ların bir şirketin hissesini değil bir ağın hissesini temsil ettiğini söyleyen Arıkan, “token”ların geniş kullanım alanları ile dünyanın her yerinde herkese yeni fırsatlar sunmakta olduğunu ifade etti.

Arıkan, blockchain'in finansal servislerin ötesinde her endüstride çok çeşitte aktörün ekonomik iş birliği yapabileceği yeni ağların örülmesine yardımcı olacağını belirtti.

Ayrıca bu teknolojinin temellerinin dijital imza, ağ modelleme ve kriptoekonomi olduğunu sözlerine ekledi.