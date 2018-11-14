Girişimcilik Vakfı'na beşinci yılında rekor başvuru

14 Kasım 2018

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve genç girişimcilere ilham vermek amacıyla kurulan Girişimcilik Vakfı, her yıl Fellow Programı düzenliyor. Girişimcilik Vakfı, beşinci yılında 112 bin başvuru alarak yine bir rekora imza attı. Programın 2018-2019 döneminde 14 il ve 36 farklı üniversiteden 40 fellow yer alıyor. Fellow Programı'na seçilen öğrenciler, ilham veren rol modellerle tanışıyor, girişim elçileri olarak farklı etkinlik ve projelerde yer alarak, başkalarının hayatlarına da ilham veriyorlar.

Fellow olmak ne kazandırıyor?

Fellow Programı'na katılma fırsatını yakalayan gençler, program dâhilinde ulusal ve uluslararası bir ağın parçası oluyorlar. Her iki ayda bir rol model alabilecekleri başarılı girişimcilerle bir araya gelerek onların hikâyelerinden ilham alma şansını elde eden başarılı gençler, üniversitelerinde de girişim elçileri olarak görev yapıyor. Girişimcilik Vakfı Fellow'larının en önemli misyonlarından biri ise Girişimcilik Vakfı'nın “giveback” felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları ile kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak başarıyı çoğaltmak oluyor. Fellow'lar aynı zamanda program kapsamında 12 ay boyunca aylık 500 TL burs alıyorlar.