Giyilebilir teknolojiler insanlar ve sistemlerarasında köprü olacak!

02 Mayıs 2018

DERYA COŞKUN SAYIN

Thomas Kirchner ile ProGlove’ın çarpıcı hikâyesi ve sektörlerin dijital yolculuğunda üstlendikleri rolleri üzerine konuştuk…

- Firmanızdan kısaca bahseder misiniz? Aslında Münih merkezli bir firmasınız, bu noktada Türkiye’deki faaliyet alanınızı da öğrenmek isterim…

ProGlove Paul Günther, Jonas Girardet, Alexander Grots and benim tarafımdan 2016 yılında kuruldu. Hikâyemiz, Intel’in 2014 yılında Silikon Vadisi’nde ‘Make it Wearable’ yarışmasını düzenlemesi ve bizim de bu yarışmaya katılmak istememizle başladı. Paul, BMW şirketinde PhD öğrencisi olarak çalışırken, üretim ve imalatta çalışanların sürekli eldiven giydiklerini fark etti. Fabrika çalışanlarının özellikle lojistik ve montaj hattında görevli olanların sürekli barkod okuyucu taşıdıklarını biliyorduk. Böylece endüstride, akıllı eldiven ile işçileri nesnelerin internetine neden bağlamayalım diye düşündük. Bu şekilde fikrimiz doğmuş oldu. Bu sebeple akıllı eldiven konseptimizi Intel’in yarışması için tasarladık ve yarışmada üçüncü olduk. Asıl büyümememiz Intel Capital, GETTYLAB ve Bayern Kapital’den 2016 yılında 2,2 milyon dolarlık yatırımı alarak geçekleştirdik. 2016 yılında ilk ürünümüzü Avrupa pazarında piyasaya sürdük. Türkiye’de faaliyet alanı olarak başta otomotiv üreticileri olmak üzere verimlilik sağlayan giyilebilir teknolojilerin üretim ve lojistik operasyonlarına dâhil edilmesini hedefliyoruz.

- Mevcut ürünleriniz ve hizmetleriniz nelerdir? Hizmet verdiğiniz sektörleri biraz anlatır mısınız?

Sağladığımız akıllı eldivenlerle, barkod okuyucuları ergonomik olarak eldivenin üstüne entegre ettik. Böylece odaklandığımız alan olan imalat ve lojistik departmanlarında çalışanlar elleri serbest olarak daha güvenli ve hızlı olarak çalışabiliyorlar. ProGlove Mark, kullanıcılarına verimlilik, ergonomi ve kalite alanlarında değer sağlıyor. ProGlove, teknoloji ile çalışanların endüstride kullandıkları eldiveni birleştirerek bu üç temel değeri ortaya çıkarıyor. Akılı eldiven ile proseslerin hızı artırılıyor, insan kaynaklı hata azaltılarak kalite artırılıyor ve bilginin toplaması kolayca proseslere entegre edilebiliyor. Biz üretim ve lojistik alanlarındaki operasyonlara odaklanıyoruz. Örneğin; otomotiv sanayi ve tedarikçileri, hızlı tüketim malları, ambarlar, e-ticaret, havaalanları ve parkende gibi birçok değişik sektörle çalışmaktayız. ProGlove Mark özellikle barkod okuyucuların kullanıldığı her yerde söz konusu işletmelere yardımcı olabiliyor.

- Hizmet verdiğiniz sektörler dışında ulaşmak istediğiniz sektörler var mı?

Ürünümüzü kullanmak isteyen sektörlerin dijitalizasyonun ilk aşamasını tamamlamalarını bekliyoruz. Odağımız olan imalat ve lojistik alanlarını içeren sektörlerle çalışılıyoruz. Örneğin; havacılık ve depolama sektörlerinde yeni müşterilerimiz var. Ayrıca ilaç sektörü de tüm dünyada değişen kanun yüzünden farmasötik ürünlerin nereden geldiği gibi daha fazla bilgi belgelemeleri gerekiyor. Bu nedenle çok sayıda barkod okutması yapıyorlar. Bir başka örnek; ürün doğrulama ve takip sistemi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin üretimini, satışını engelleyerek, halkın güvenli gıdaya ulaşmasını amaçlayan yepyeni bir denetleme ve takip sistemi. Bu sebepten ötürü bitki ürünleri koruma karekod takip sistemi Türkiye’ye de getirildi. Bilgi çağında izlenebilirliğin artırılması gerekiyor ve bunun için de barkotlama sistemleri de sürekli olarak artırılıyor. ProGlove Mark, barkod okutmanın gerekli olduğu her sektörde verimliği artırmak için kullanılabilir diye düşünüyoruz.

- Hangi firmalar ile işbirliği içerisindesiniz?

Referanslarınız sizden ne yönde ve nasıl yararlanıyor? Ürettiğimiz giyilebilir teknolojiler ile lojistik ve üretim alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Müşterilerimiz BMW, Festo, Bosch ve Skoda gibi otomotiv üreticileri ve tedarikçileri ile lojistik, e-ticaret ve perakende sektörlerinde birçok başarılı uygulamamız bulunuyor. DB Schenker ve Penny veya büyük ambar uygulamalarımızdan birini gerçekleştirdiğimiz Ikea şirketi 200’den fazla olan müşterimizden bazıları. 2018 yılının başında Lufthansa Teknik Lojistik Hizmetleri ile çalışmaya başlayarak havacılık sektörüne de girmiş bulunuyoruz.

- Geçtiğimiz senelerde giyilebilir teknolojiler alanında çok hızlı bir yukarı ivme izledik. Sonrasında bu konu yerini dijital dönüşüme bıraktı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sizce giyilebilir teknolojiler alanında bir düşüş söz konusu mu? İmalat ve tedarik zinciri sektörleri tüketici sektörüne göre çok fazla katma değer içeriyor. Bu nedenle, giyilebilir teknolojilerin yeni endüstriyel devrimin geleceğinde büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Örneğin; giyilebilir teknolojiler girişimi olarak ProGlove’a baktığımız zaman son üç yıllık dönemde her yıl üstel bir büyüme görmekteyiz. Buna ek olarak takımımız da sürekli olarak büyümekte ve bugün ProGlove'da 70 tane yaratıcı beyin ile birlikte çalışmaktayız. Kullandığımız tasarımsal odaklı düşünme ile müşterilerimizi odak noktamıza alarak ve sürekli interaktif prototipler yaratarak en iyi ürünü geliştirip müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz.

Çalışanları dijital dünyaya bağlayarak değer yaratmalıyız

- Giyilebilir teknolojilerin ilerleyen dönemde daha çok hangi alanda sıçrama yaşayacağını öngörüyorsunuz, paylaşır mısınız?

Bizim amacımız çalışanları dijital dünyaya bağlayarak değer yaratmak. İnsan faktörünün endüstride her zaman önemli bir yere sahip olacağını ve otomasyon ne kadar yaygınlaşanda bu faktörün hep var olacağına inanıyoruz. Robotlar her alanda insanların yerine geçemeyeceği için giyilebilir teknolojilerin insanları ve sistemleri birbirine bağlayan bir köprü görevi göreceğini düşünüyoruz. Bu nedenle giyilebilir teknolojiler insanın olduğu her alanda önemli bir yere sahip olacak.