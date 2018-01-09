Harçlıklar dijital 'cepte'

09 Ocak 2018

SELENAY YAĞCI

Kendi kızlarından ve çevresindeki ailelerin ihtiyaçlarından yola çıkan Canan Bayrak, finans dünyasına girişimci olarak adım attı. Kadın girişimci Bayrak'ın fikri olan Manibux, bilinen harçlık kavramına yenilik getirerek, çocukların harçlıklarını mobile taşıdı. Bayrak, amacının gelecekte daha bilinçli, sorumluluk sahibi ve özgür çocuklar yetişmesini desteklemek olduğunu söylüyor.

Manibux, çocuklar ve ailelerine harçlıklarını yönetecekleri, hesap hareketlerini takip edecekleri bir sistemden oluşuyor. Yani, 8-18 yaş aralığındaki çocuklara, anne babalarının akıllı telefonlarına yükleyecekleri uygulamayla Mastercard işbirliğiyle kolayca harçlık gönderebilmeyi sağlayan bir harçlık yönetim uygulaması ve ön ödemeli kart. Bu yenilikçi uygulamayla anne ve babalar, çocuklarının nerede, ne zaman ve ne kadar alışveriş yaptığını takip edebilirken ayrıca, gereken durumlarda yine Manibux isimli karta para transfer edebiliyor.

Mustafa Sandal da yatırımcısı

Geçen yılın ilk aylarında kullanıcılarıyla tanışan Manibux, 5 bin kullanıcıya ulaştı. İlk yılını ürünü anlatma ve tanıtma olarak değerlendiren girişim, asıl sıçramayı bu yıl yapmayı planlıyor. Ayrıca Manibux, ilk yılında 2 milyon dolar ön değerleme ile Mustafa Sandal, Barış Cönger, Ayla Cönger, Burak Günsev, Ayberk Kutay gibi isimlerden yatırım aldı. Şu an yaptığı iş ortaklıkları ve anlaşmalarla bu değerin çok daha üzerine çıktığını kaydeden Bayrak, bir yılı doldurmadan hedeflerinin üstünde büyüdüklerini belirtti.

Oyunlaştırma ile harçlık artıracak

Bayrak, gelecek planlarını şöyle anlattı: "Önümüzdeki dönemde özel günlere yönelik farklı kampanyalar da yapmayı planlıyoruz. Ayrıca üzerinde çalıştığımız bir 'oyunlaştırma' projesi sayesinde yurtdışındaki örneklerde olan göreve bağlı harçlık verme konseptini bir adım ileriye taşıyarak genel kültürün gelişimine bağlı bir konseptle çocukların harçlıklarını artırmalarını sağlamayı hedefliyoruz."

Yurtdışına açılacak

Manibux, bu yıldan itibaren Avrupa’da belirledikleri 3-4 pilot ülkede de yayılamak için yurtdışında lisans ve şirket kurma çalışmalarını yapıyor. Türkiye gibi genç nüfusun fazla olduğu ve aynı zamanda rekabetin yüksek olduğu bir pazarda başlamanın avantaj olduğunu söyleyen Bayrak, "Doğru hamleler yapıp güzel bir iş modeli oluşturduğumuzda bunu yurt dışına açmak çok daha kolay olacak. Öncelikle açılmayı planladığımız ülkelerin yerel pazarlarını analiz ediyoruz ve fintech alanındaki regülasyonları inceliyoruz. Bu sonuçlara göre hedef pazarları belirleyeceğiz" diye konuştu.

Özellikle İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde son 3-4 yıldır benzer girişimler kurulduğunu kaydeden Bayrak, "Hatta geçen yıl dikkat çekici yatırımlar da aldılar. Yurt dışında örnekleri bulunan ancak ülkemizde bir ilk olan manibux harçlık uygulamasını, ülkemiz ihtiyaç ve değerlerine göre şekillendirdik" dedi.

3'te 1'i biriktiriliyor

Manibux, Mart – Eylül 2017 döneminde 3 binin üzerinde kullanıcısıyla ‘Harçlık Raporu Analizi’ni ortaya koydu. Analizin en dikkat çekici göstergelerinden biri Manibux’ın asıl amacı olan çocukların kendi paralarını yönetme ve tasarruf bilinci kullanıcılarda nasıl işlediğini gösteriyor. Manibux kullanan çocuklar harçlıklarını yüzde 30 oranında biriktiriyor. Manibux ile harçlık miktarı kullanıcıların yaşları ile birlikte artış gösteriyor. Yani, 8 yaşında haftalık olarak 6 TL olan harçlık, 18 yaşında ise ortalama 130 TL’ye çıkıyor.

Kızlar erkeklerden daha fazla harçlık alıyor

Manibux’ın hazırladığı ‘Harçlık Raporu Analizi’ne göre, kullanıcılar arasında harçlık alan erkek çocuklar yüzde 70, kız çocuklar ise yüzde 30’u oluşturuyor. Kız çocuklar daha azınlıkta olmasına karşın, aylık ortalama 69 TL harçlık alırken, erkek çocukları ayda ortalama 55 TL harçlık alıyor. Harçlık miktarlarında ortaya çıkan fark ise, kız çocukların harçlıklarını daha çok sosyal ortamlarda, erkek çocuklarının ise daha çok online oyunlarda harcaması sonucu ailelerin harcamalara olan yaklaşımlarının belirleyici rol oynamasından kaynaklanıyor.

Harçlıklar online'da harcama oranı yüzde 25

Değişen dünyada çocuklar artık zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçiriyor ve harcamalarını buradan gerçekleştiriyor. Harçlıkların online ortamda harcama yüzde 25 gibi yüksek bir orana sahip. Kitap, giysi gibi kişisel ihtiyaçlarını ve oyun gibi eğlence ihtiyaçlarını online olarak satın alıyorlar. Çocukların alışveriş ve eğlenceye çok açık olduğunu gösteren analiz, harçlık harcamalarının büyük kısmının da online oyunlara yatırıldığını ortaya koydu. Manibux, gelişen teknoloji ve hayat şartlarında online harcamayı yasaklamak yerine, aile kontrolünde ama çocuğun sorumluluğunda olmasının da önemini vurguluyor.