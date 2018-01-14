Hem güçlü hem de akıllı hoparlör

14 Ocak 2018

MURAT YILDIZ

2018’in en çok ilgi çeken elektronik cihazlarından biri de akıllı hoparlörler. Yapılan araştırmalara göre satın alma trendlerinde ilk sıraları paylaşıyor. Logitech’in bir alt markası olan Ultimate Ears bu alanda yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Megablast.

Bir Bluetooth hoparlörden beklentileriniz aslında bellidir. Yeterince uzun pil süresi olsun, kaliteli ses versin ve kullanım kolaylığı sağlasın. Ultimate Ears Megablast tüm bunlardan çok daha fazlasını verebiliyor. Neler mi? Mesela parazit yaratmadan orijinal sesi ciddi anlamda artırabiliyor. Ya da güçlü pili sayesinde 16 saat boyunca çalışabiliyor. 3 metre suyun altında 30 dakika boyunca çalışmaya devam edebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Amazon ile uyumlu olarak çalışıyor ve Alexa ile yapacağınız tüm işlemleri yerine getiriyor. Ayrıca fiyatı da rakiplerine göre çok daha iyi. Şimdi detaylara gelelim.

Tasarım ve özellikler

Megablast, daha önceki sürümlerde ve pek çok rakipte olduğu gibi silindir bir tasarımda geliyor. Genelde bu tasarıma sahip ürünler yatık olarak kullanılıyor ancak Megablast için aynı durum geçerli değil. Megablast’in tepesinde bir açma kapama tuşu var. Hemen üzerinde de çok büyükçe bir ses artırıp azaltma tuşu. Arkasında bulunan USB portu üzerinden şarj ediliyor. Farklı renk seçenekleri ile gelen Megablast’in tasarımı bizden tam not alıyor.

Megablast’i kullanmak için cep telefonunuz, tabletiniz ya da bilgisayarınız ile Bluetooth bağlantısı kurmak zorundasınız. Ancak cep telefonu kullanımında küçük bir sorun var. Megablast ile görüşme yapmanız mümkün değil. Öte yandan cihaz bir yazılım sayesinde Amazon akıllı hizmetlerine erişim sağlıyor. İletişim kurmak için “Alexa” komutunu sesli olarak vermeniz yeterli. Bu durumda müziğin sesi kısılıyor ve komutunuz dinleniyor. Ardından Alexa size cevap veriyor ya da belirlediğiniz komutu yerine getiriyor.

Megablast, isminden de anlaşılabileceği gibi oldukça yüksek ses veren güçlü bir hoparlör. Tek başına büyük ses sistemlerinin yapabileceği işin hakkıyla üstesinden geliyor. Özellikle açık havada, piknikte ya da plajda kalabalık grupların işine yarayabiliyor. Toza, darbeye ve suya dayanıklılığı da bunun için yapılmış zaten. 16 saatlik pil ömrü sayesinde gün boyu müzik keyfinizi devam ettirebilirsiniz.