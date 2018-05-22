İnşaat 4.0 ile konut sektöründe devrim kapıda

22 Mayıs 2018

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Konut sektörüne getirdiği yenilikçi uygulamalarla dikkat çeken Nef, şu sıralar teknoloji yatırımlarına odaklanmış durumda.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Kendimizi gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak konumlamayı hedefliyoruz” diyor.

Konut üretiminin hemen hemen her safhasında teknoloji kullanımını arttırmanın yollarını arayan Nef, 3D yazıcılarla yapı elemanları oluşturup kullanmaya başladı bile.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’a kulak verelim ve Endüstri 4.0’ın konut sektöründe yaratacağı dönüşümü kendisinden dinleyelim:

120 yıllık iş modelleri değişiyor

“Endüstri 4.0’ın, başka bir deyişle, İnşaat 4.0’ın çözümleriyle konut sektöründe yeni bir devrim kapıda. Konut ve inşaat alanında neredeyse 120 yıldır yapım metodu çok değişmedi. Sektör yeni teknolojileri ve süreçleri benimsemekte diğer sanayilere göre yavaş kaldı. Verimlilikte de dramatik artışlar görmedik. İnşaat 4.0 ile sektörde bütün ezberler bozulacak ve iş yapma biçimleri değişecek. Bunun en somut örneği 3D yazıcılarla inşa edilecek konutlar. Bu değişimler verimliliği arttıracak, maliyetleri aşağı çekecek ve sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayacak. Eskiye oranla daha az hatalı, en az iki kat verimli ve insan hataları en aza ineceği için, çok daha kaliteli üretim olacak. İnşaat 4.0 konut sektörüne mimari anlamda da olumlu katkıda bulunacak.”

"Ar-Ge ekibi kurduk"

“Dünyada teknolojinin girmediği alan yok ve teknolojinin girdiği alanlarda da katma değerin arttığı, daha verimli üretim yapıldığı açık. Bu nedenle bizim teknoloji dünyasına daha hızlı girmemizi sağlayacak bir Ar-Ge ekibi oluşturmaya karar verdik. Ar-Ge ekibimiz şirketimiz bünyesindeki mühendis ve teknik elemanlardan oluşuyor. Ar-Ge ekibimizi oluşturduktan sonra da birçok teknoloji şirketiyle bir araya geldik. Onlarla işbirliğimiz devam ediyor. Danışmanlık hizmeti almaya devam ediyoruz. 3D yazıcılarla üretim, yenilenebilir enerji ve enerji depolanması Ar-Ge ekibimizin en çok yoğunlaştığı konular.”

3D’nin üretimde henüz çözmediği tek konu çok katlı üretim

“Türkiye her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de büyük potansiyele sahip bir ülke. Ben yabancı yatırımcıların, özellikle de teknoloji şirketlerinin, ortaklık gibi stratejik girişimler için likit gücü yüksek, teknolojiyi çok iyi takip edebilen, itibarlı markaların kapısını çalacağına inanıyorum.

Şu anda Hollandalı bir şirketle görüşmelerimiz sürüyor. Belli bir noktaya geldik. İlk 3D yazıcı ile evi bu yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye başlayacağız. Dünyada 3D yazıcı ile üretimde çözülmemiş tek konu çok katlı üretim. Bu arada 3D yazıcılarla yapı elemanları da oluşturup ilk ürünü öğrenci yurtlarının tavanlarının yapımında kullanacağız. Novu Sütlüce bu anlamda örnek de bir proje olacak.”

Gayrimenkulde faaliyet gösteren “Teknoloji Şirketi”

“3D yazıcılarla yapı elemanları oluşturup bunları kullanmaya başladık. Ürettiğimiz binaların kendi elektriklerinin en azından önemli sayılabilecek bir bölümünü üretir hale gelmesini istiyoruz. Bu nedenle yenilenebilir enerji alanında çalışıyoruz. Artık enerji üreten unsurlar yapı elemanları haline dönüştü. Cephe elemanı gibi eskiden yalnızca dekoratif alan olarak görülen bölümler bugün aynı zamanda güneş paneli haline geldi. Bu konuda bir İspanyol şirket ile sürdürdüğümüz görüşmelerde son aşamaya geldik. Hatta Basın Ekspres Yolu’nda gerçekleştirdiğimiz bir projede bunun ilk uygulamasını yapıyoruz. Binanın ortak alan enerji ihtiyacının yüzde 20’si bu şekilde sağlanacak. Projelerimizde enerjinin ucuzken depolanıp pahalıyken kullanımını sağlamaya yönelik bir çalışma da yürütüyoruz. Yani Tesla’nın Powerwall’ı ve Mercedes’in home battery sistemlerinden bahsediyorum. Tesla’nın sistemini uygulamayı planlıyoruz ama Mercedes ile görüşmelerimiz de de önemli bir aşamaya geldik. Biz kendimizi gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak konumlamayı hedefl iyoruz. Depremi 1.5 dakika önceden haber veren bir erken uyarı sistemi geliştirmiş ve bunu 12 ülkede 3 bin 500 binaya kurmuş Tayvanlı bir şirketle görüştük. Binanın hareketliliğini tespite yönelik cihazları şu an inşaat aşamasında olan ve bundan sonraki tüm projelerimizde kullanacağız.”