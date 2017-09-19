Interpack 'geleneklerini oluşturarak' öncü fuarlar arasında yerini koruyor

19 Eylül 2017

Rüştü BOZKURT

Bir hafta önce TEKNOTREND'de Necdet Buzbaş'ın Interpack Fuarı'nı "katılımcı, ziyaretçi gelişmeleri" ve "teknolojik trendler" bağlamında değerlendirmelerini paylaştık. Bu hafta, "interpack gelenekselliği", "Türkiye'nin konumu" ve gelecek fuarlar için tüyolarla ilgili birikimlerini paylaşacağız.

Türkiye XI. Kalkınma Planı hazırlıklarına başladı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla medyamız konuya sıradan haber değeri bile vermedi. Oysa, teknolojik gelişmelerin yarattığı yeni değerler sistemi, kaynak yönetimi ve yeni bir ekonomik düzene geçişin güçlü göstergeleriyle dolu.

XI. Kalkınma Planının, bir yasak savma aracı olmanın ötesinde, etkili bir araç olması için geniş pazarlara nasıl ulaşacağımızın yanıtını vermesi gerekiyor. Merkezi coğrafi konumumuzu etkin değerlendirmenin stratejisi üzerinde ortak bir dil ve akıl ihtiyacı var. Dışa ve dünyaya açık pazar oluşturmanın gerek ve yeter şartlarını enine boyuna tartışmamız anlamlı olacaktır. Bütün üretim alanlarında bir numaralı sorun olan kalifiye işgücü arzını nasıl yaratmamız gerektiğini belirlemek için hepimizin ortak sorumluluğu ortada. Yüksek yenilikçi işgücü, ileri düzeyde altyapı, güven yaratan hukuk düzeni, güçlü bir orta sınıfın yaratılması, dünyanın kabul ettiği markaların yaratılması ise bilgili ve temas halinde bir halk olmaksızın asla başarılamayacak işler. Fuarlar, bilgiyle ve yoğun temas ve paylaşmanın platformları.

Ülkemiz için de İnterpack fuarının kavranışı, makine ve ambalaj ambalaj malzemeleri bilgileri için hayati önem taşıyor.

Müşteriye sadece makine değil çözüm de satılıyor. Üreticiler daha önce makine satar, tesis performansında hiçbir sorumluluk almazdı.

Interpack'in gelenekselliği

Yazı yazmaktan maksat, bağcıyı dövmek değil; üzüm yemekti.Bu açıdan Interpack'i ayırtedici fuar yapan geleneksel yönünün ne olduğunu okuyucuyla paylaşmalıyız. Gelenek yaratan özellikleri içselleştirirsek fuara katılımın değerini yükseltebilir; yararlanma düzeyimizi daha yukarılara taşıyabiliriz.

1. İnivasyon temel karakteristiktir:

Üreticiler inovasyon konusundaki birikimlerini kısıtlı, özel müşterilerine sunuyorlar. Fuara hazırlıklı giden, ne aradığını ve ne istediğini bilen müşteri, istemesini bildiği için fuardaki bu geleneksel öze erişebilir.Hazırlıklı olmayanların böyle bir şansı yoktur.

2. Sergilenen makineler genelde satılmıştır:

Fuardaki sergilenen makineler ve malzemeler küresel pazarda var olanlara benzerdir.Eğer iyi hazırlanmış, neye ve nereye bakacağınızı biliyorsanız, trendleri, rakiplerin strateji ve taktiklerini, pazarın uyarılmış talebini anlayabilirsiniz.

3. Fuarda hakim olan bir Alman ekolü vardır:

Alman firmalarının sergilediği makineler geleneksel, robus (kontrüksiyonları sağlam) pahalı makinelerdir. Alman makinalarında yenilikler az, öz ve kompaktır.

4. İtalya'nın başı çektiği diğerleri ekolü:

İkinci ekolde sıradışılık hakimdir. Müşterinin özel talepleri dikkate alınır. Farklılık peşinde koşarlar; ayrıntı-odaklı çalışırlar.Alman makineleri ve malzemeleri kadar robus değildir; fiyatları da göreceli olarak Alman üretilerinin fiyatlarından düşüktür.

5. Entegre çalışma:

Fuar, müşterileriyle birlikte çalışma anlayışını öteden beri korur. Müşteri isteklerini makine ve malzeme üreticisine iletir; yapılabilir olanlar hayata taşınır. Müşteri ihtiyacı, makine, malzeme ve uygulama birliği müşteri memnuniyeti koşuludur.

Ülkemiz, teknoloji takipçiliği aşamasını geçmiş değil. Proses ayrıntılarına hakimiyet ile makine ve malzemeyi küçük farklılıklarla zenginleştirme aşamasına hızla geçilmeli.

- Interpack 2017 neler vadediyor?

Son İnterpack'a katılan firmaların üye oldukları sivil toplum kuruluşları yetkilileri arasında görüştüklerimize de önerdik: Fuarla ilgili gözlemleri çoklu bir tartışmada derleyerek bir dosya oluşturalım. Daha sonraki fuarlara katılımcı ve izleyici olarak gideceklere rehberlik edecek bir belgenin oluşumuna katkı yapalım. Bu önerimiz açısından da Buzbaş'ın saptamaları öğretici. Birlikte izleyelim:

• Teknolojinin ilerlemesi insanların yaşam kalıplarındaki değişimleri tatmin etmeyi kapsar.Burada değişimi teknoloji yönetiyor. Arz talep dengesinde arz müşteri tabanını genişletiyor.

• Konsept geliştirme, proses tanımlama, yazılım ve mühendislik aynı potada birlikte iş görüyor. Müşteri ihtiyaçları kaynak olarak kullanılıyor. üretici birikimine müşteri birikimini de eklemek mümkün oluyor.

• Müşteriye sadece makine değil çözüm de satılıyor. Üreticiler, daha önce makine satar, tesis performansında hiç bir sorumluluk almazdı. Yeni gelişme üreticiler sattıkları makine ve malzemede performans sorumluluklarını da üstleniyor.

• Sensörler, algılayıcılar çeşitleniyor; maliyetleri düşürülüyor; erişilebilirlik artıyor ve yaygın kullanım ardından geliyor.Bu zamanımızın temel trendlerinden biri olan bağlantılı ürünler (IoT) için başlangıç oluşturuyor.

• Sanal gerçeklik makine üretiminin inovasyonunda araç olarak kullanılıyor.

• Akıllı robot kullanımları yaygınlaşıyor. Yeni kombinasyonlar formüle edilerek üretiliyor. Yapay zeka daha çok embriyo aşamasında ama gelecek vadediyor.

• Çin, Hindistan, Kuzey Afrika, Türkiye "teknoloji izleyicisi" konumdalar. Estetik ve hijyenik tasarımları yeterli değil. Fiyat rekabetiyle tercih ediliyorlar.

• Endüstri 4.0 aşamasını "öncü çalışmalar" bağlamında değerlendirebiliriz. Sesi çok çıkıyor, ama dişe dokunan bir yanı henüz yok.

- Türkiye Interpack odağından nasıl görünüyor?

Yazmak, okuyucunun işini kolaylaştırmıyorsa çok da anlamlı değildir. Deneyimli bir yöneticinin gözlem ve önerilerini paylaşırken, önerilenleri ülke ölçeği ve üretici düzlemine indirmezsek eksik iş yapmış oluruz. Gelin birlikte, uzun yılların birikiminin objektifinden ülkemizin görünümünü seyredelim:

* Ülkemiz "teknoloji takipçiliği' aşamasını aşabilmiş değil. Gündemde, proses ayrıntılarına hakimiyet ile makine ve malzemeyi küçük farklılıklarla zenginleştirme aşamasına hızla geçiş var.

* Malzeme seçimi ve kullanımında zaaf var; zayıflık gözleniyor.

* Mekanizma tekniği, mekatronik öğretileri, tasarım ve yazılım alanları eklenerek zenginleştirmek ve güncellemek gerekiyor.

* Salt makine satıcısı olmaktan çıkarak, çözüm sunan; konsept,tasarım ve kullanıcıya özgün yazılım becerileri sunan makine üretme aşamasına geçilmeli. Proses bilgisi ve uygulama tekniklerini işlerimize yansıtmalıyız.

* Hijyenik tasarım, çevre dostu uygulamalar ve paslanmaz makine iskeletleri, iş sağlığı ve iş güvenliği ile donatılmış ürünlere yönelmeliyiz.

* Satış sonrası hizmetleri hızlı sunabilmeliyiz. Devreye alma, arızaya müdahale ve bakım hizmetlerini koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlayacak düzeye çıkartmalıyız.

Necdet Buzbaş'tan Interpack izleme tüyoları

• Makine pazarlığı için zaman harcamayın, alternatifleri belirleyin.

• Sunulan makine ve tesisleri tanıyın, pazarı, ürünleri ve rakiplerinizi keşfedin.

• Bir üretim tesisinde çalışırken görmediğiniz bir makineyi satın almayın.

• Fuara giderken ön hazırlık yapın: Ar-Ge'yi siz yapın. Talep edin, hedef belirleyin, iş bölümü yapılmış programlarla katılın.

• Her akşam günlük görgülerinizi değerlendirin ve kaydedin.

• Özel müşterilere sunulan inovasyonları görmek için talepkâr olun.

• Ne istediğinizi belirleyin. Yoksa ne verirlerse onu almak zorunda kalırsınız.

• Zamanı iyi kullanın; yoksa ağırlanmak ile kalırsınız.