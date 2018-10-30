İş bulmanın geleceği
Teknolojiyi biz insanlar üretiyor ve özellikle yapay zeka temelli birçok projede bugüne dek bildiklerimiz doğrultusunda üretilmiş verileri kullanıyoruz. Gelecek yönünü kendiliğinden bulmayacak, ona biz yani tüm insanlık olarak yol gösteriyoruz.
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